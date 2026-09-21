Mirabela Grădinaru, la discuții despre siguranța copiilor în era inteligenței artificiale. Întâlnirea a avut loc la New York
SURSA FOTO: Facebook - „România în lumină”
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, a participat la New York la o întâlnire dedicată impactului noilor tehnologii asupra copiilor. Discuțiile au vizat inclusiv inteligența artificială și modalitățile prin care tehnologia poate deveni mai sigură și mai bine adaptată nevoilor celor mici.
Dialogul început în martie la Washington a continuat la New York
Participarea Mirabelei Grădinaru face parte din inițiativa „Fostering the Future Together”, fondată de Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump.
Potrivit unei postări a organizației „România în lumină”, proiect al Administrației Prezidențiale, întâlnirea de la New York a continuat dialogul început în luna martie, la Washington.
La discuții au participat Prime Doamne și Primi Domni din mai multe state, oficiali guvernamentali și reprezentanți ai companiilor din domeniul tehnologiei.
Tema centrală a fost modul în care evoluția rapidă a noilor tehnologii influențează viața copiilor și ce măsuri pot fi luate pentru ca aceștia să fie mai bine protejați în mediul digital.
Inteligența artificială schimbă modul în care copiii învață și descoperă lumea
Potrivit sursei citate, inteligența artificială face deja parte din viața copiilor și influențează modul în care aceștia învață, caută informații și descoperă lumea.
Discuțiile de la New York au urmărit atât creșterea siguranței noilor tehnologii, cât și pregătirea copiilor pentru utilizarea acestora.
Mesajul transmis a fost că dezvoltarea tehnologică trebuie însoțită de educație, îndrumare și implicarea adulților. Copiii trebuie ajutați să folosească noile instrumente cu încredere, dar și cu discernământ.
În același timp, responsabilitatea nu poate fi transferată exclusiv asupra copiilor sau a școlilor.
„Tehnologia se schimbă foarte repede, dar nevoile copiilor rămân aceleaşi: să fie în siguranţă, să fie îndrumaţi şi să aibă şansa de a învăţa şi de a creşte. Nu putem cere copiilor şi şcolilor doar să ţină pasul cu tehnologia. Tehnologia trebuie să ţină pasul cu nevoile lor”, se arată în postarea citată.
Siguranța copiilor trebuie să rămână în centrul dezvoltării tehnologice
În cadrul întâlnirii a fost pus accentul pe necesitatea ca tehnologiile să răspundă nevoilor copiilor, în loc ca aceștia să fie obligați doar să se adapteze schimbărilor rapide din mediul digital.
Adulții au, potrivit mesajului transmis, responsabilitatea de a-i însoți pe copii în această transformare și de a contribui la crearea unui mediu în care noile instrumente pot fi folosite în siguranță.
„Dincolo de tehnologie, este nevoie de educaţie, îndrumare şi grijă”, se arată în mesajul prezentat după întâlnire.
Dialogul din cadrul inițiativei „Fostering the Future Together” urmează să continue, cu accent pe identificarea unor soluții concrete pentru siguranța, educația și pregătirea copiilor într-o lume în care tehnologia și inteligența artificială au un rol tot mai important.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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