Bursele europene au închis pe plus. Scăderea prețului petrolului și discuțiile SUA-Iran au susținut piețele

Principalele burse europene au încheiat ședința de luni în creștere, în timp ce prețul petrolului a coborât pe fondul speranțelor privind posibile progrese în discuțiile dintre Statele Unite și Iran. Investitorii au urmărit și semnalele venite din negocierile comerciale dintre SUA și China, inclusiv discuțiile privind inteligența artificială.

La Londra, indicele FTSE 100 a câștigat 0,8%, până la 10.739,01 puncte. FTSE 250 a avut o evoluție și mai bună, cu un avans de 1,2%, până la 24.491,37 puncte. În schimb, AIM All-Share a pierdut 0,1%.

Creșterile s-au extins și pe principalele piețe din zona euro. Indicele CAC 40 de la Paris a avansat cu 0,9%, iar DAX 40 de la Frankfurt a câștigat 1,1%.

Russ Mould, director de investiții la AJ Bell, a explicat evoluția pozitivă prin retragerea prețului petrolului și semnalele de progres în discuțiile dintre Statele Unite și China privind comerțul și inteligența artificială.

La Frankfurt, investitorii au trecut în plan secund rezultatele alegerilor regionale în care partidul CDU al cancelarului Friedrich Merz a suferit două înfrângeri. Greg Fuzesi, de la JP Morgan, consideră că rezultatele cresc presiunea asupra cancelarului, dar se așteaptă ca guvernul să continue politica fiscală și reformele economice, potrivit The Independent.

Petrolul Brent era cotat la 100,28 dolari pe baril la momentul închiderii pieței londoneze, în scădere de la 104,37 dolari vineri.

Evoluția a venit după ce președintele american Donald Trump a declarat că ar fi deschis unei întâlniri cu președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, care se deplasează la New York pentru Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite.

Piețele au reacționat și la informațiile potrivit cărora transporturile de petrol și gaze prin Strâmtoarea Ormuz au ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimele șase luni.

Chiar și după scăderea recentă, petrolul se află cu peste 40% peste nivelurile de dinaintea războiului, ceea ce continuă să ridice probleme legate de presiunile inflaționiste, a remarcat Russ Mould.

Un alt factor pozitiv a venit din relația dintre Washington și Beijing. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a descris drept „foarte reușită” întâlnirea de duminică cu oficialii chinezi privind comerțul și inteligența artificială.

Bessent a participat la discuții cu vicepremierul chinez He Lifeng. Întâlnirea a durat aproximativ opt ore și a vizat inclusiv o comunicare mai strânsă între cele două țări în cazul unor amenințări legate de inteligența artificială.

Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping urmează să se întâlnească joi la Washington.

Sentimentul pozitiv s-a văzut și pe Wall Street. La momentul închiderii bursei londoneze, Dow Jones Industrial Average câștiga 0,5%, S&P 500 avansa cu 1%, iar Nasdaq Composite creștea cu 1,6%.

Randamentul titlurilor de stat americane pe zece ani a coborât la 4,97%, de la 5,01%, iar cel al obligațiunilor pe 30 de ani a scăzut la 5,30%.

Reducerea prețului petrolului a avut efecte diferite asupra companiilor listate la Londra. Acțiunile BP au pierdut 2,8%, iar cele ale Shell au scăzut cu 1,4%. Ithaca Energy a înregistrat un declin de 4,1%.

În schimb, Metlen Energy & Metals a avansat cu 7,6%, iar Antofagasta a câștigat 3,2%. Spirax Group a crescut cu 4,1%, Aberdeen cu 3%, iar IG Group cu 2,8%.

JD Sports a încheiat ședința cu un plus de 0,4%, după ce a anunțat un parteneriat pe termen lung cu Grupo Axo SAPI pentru lansarea brandului JD în Mexic.

O evoluție mult mai slabă a avut Elixirr International. Acțiunile companiei de consultanță s-au prăbușit cu 20%, deși profitul înainte de taxe a crescut cu 17%, la 18 milioane de lire sterline, iar veniturile au avansat cu 25%, la 89 de milioane de lire.

Peel Hunt și-a redus recomandarea pentru acțiunile Elixirr de la „buy” la „reduce” și a coborât prețul țintă de la 1.100 la 570 de pence, invocând încetinirea creșterii organice și riscurile asociate strategiei de dezvoltare prin achiziții.