CNN, MS NOW și Politico dau în judecată Administrația Trump. Ce reclamă cele trei instituții de presă

CNN, MS NOW și Politico au anunțat luni că dau în judecată Administrația Trump, după ce jurnaliștilor lor le-a fost interzis accesul la Casa Albă. Cele trei instituții invocă libertatea presei și Primul Amendament al Constituției SUA, contestând decizia luată de președintele american vinerea trecută, fără preaviz.

Mass-media americane CNN, MS NOW și Politico au anunțat luni inițierea unei proceduri judiciare, invocând libertatea presei, pentru ca jurnaliștii lor să își recapete accesul la Casa Albă. Accesul lor a fost interzis începând de vineri, prin decizia președintelui SUA, Donald Trump.

Într-o postare pe rețelele sociale, Trump a acuzat cele trei instituții media că difuzează știri false și a susținut că acestea nu ar trebui să poată publica sau relata în mod constant ceea ce el consideră a fi ficțiuni și minciuni despre președintele SUA.

Președintele american a precizat că interdicția nu a fost determinată de un incident anume, ci de o acumulare a relatărilor publicate de aceste instituții în ultimii ani. Trump a avertizat, de asemenea, că măsuri similare vor viza și alte organizații de presă pe care le consideră surse de știri false.

Deși știau că accesul le-a fost interzis, jurnaliștii CNN, MS NOW și Politico care dețineau acreditări la Casa Albă au încercat să intre în clădire sâmbătă. Aceștia nu au primit permisiunea de a intra și au relatat ulterior despre situație.

Cele trei instituții media au anunțat luni că vor contesta în justiție decizia administrației americane. Într-un comunicat comun publicat pe rețeaua de socializare X, acestea au transmis că au notificat guvernul și că inițiază o procedură judiciară pentru a-și apăra drepturile prevăzute de Primul Amendament al Constituției SUA și principiul potrivit căruia guvernul nu trebuie să decidă ce publică presa.

CNN, MS NOW și Politico au susținut că Casa Albă le-a revocat acreditările de presă fără preaviz și fără o procedură, considerând că măsura a fost luată ca reacție la relatările lor. Cele trei instituții au argumentat că acceptarea unei asemenea decizii fără a fi contestată ar reprezenta o amenințare pentru libertatea presei și pentru dreptul publicului la un jurnalism independent și lipsit de presiunea guvernului.

Situația reprezintă un nou episod în relația dificilă dintre Trump și presa mainstream americană. Trump acuză în mod repetat o parte a mass-media de partizanat împotriva sa și de susținere a Partidului Democrat.