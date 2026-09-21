Spania cere reguli mai stricte pentru inteligența artificială: „AI nu se poate autoreglementa”

Spania cere reguli mai stricte pentru dezvoltarea inteligenței artificiale (Artificial Intelligence, AI), în contextul preocupărilor privind controlul și impactul acestei tehnologii. Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a anunțat luni, 21 septembrie, măsuri pentru apărare cibernetică.

Inteligența artificială (Artificial Intelligence, AI) nu poate fi autoreglementată de companiile și persoanele care controlează această tehnologie, a declarat luni, 21 septembrie, premierul Spaniei, Pedro Sanchez, în cadrul unui eveniment dedicat reglementării AI, desfășurat la Madrid.

Premierul Spaniei, cunoscut pentru criticile sale la adresa „oligarhilor tech”, a anunțat că Guvernul de la Madrid va consolida măsurile de apărare cibernetică pentru a face față provocărilor generate de modelele AI de ultimă generație, pe care le-a descris drept „agresive”.

Pedro Sanchez a prezentat și o foaie de parcurs pentru următoarele 12 luni, care urmărește să sprijine implementarea responsabilă a inteligenței artificiale și creșterea economică. Planul prevede înființarea unei „gigafabrici” de AI și dezvoltarea unor noi modele, în colaborare cu Centrul de Supercalcul din Barcelona (Barcelona Supercomputing Center, Centro Nacional de Supercomputación).

Noile modele ar urma să fie destinate unor domenii precum clima, sănătatea și energia.

Sanchez a mai arătat că centrele de date trebuie să respecte standarde ridicate în ceea ce privește protecția mediului și eficiența energetică. În același timp, acestea trebuie să asigure autonomia datelor și să genereze beneficii pentru comunitățile locale.

Premierul Spaniei a susținut că dezvoltarea inteligenței artificiale trebuie făcută într-un mod transparent și orientat către cetățeni, astfel încât oamenii să perceapă această tehnologie ca pe o oportunitate, nu ca pe un instrument care le consumă resursele limitate.

„Trebuie să dezvoltăm această tehnologie nu pe la spatele cetăţenilor (…), ci într-un mod care să le permită oamenilor să o perceapă ca pe o oportunitate, şi nu ca pe un instrument care le epuizează resursele limitate”, a adăugat oficialul spaniol.

Declarațiile lui Sanchez au fost făcute la scurt timp după ce liderii principalelor laboratoare de inteligență artificială din SUA au cerut încetinirea ritmului de dezvoltare a acestei tehnologii. Aceștia au avertizat că AI ar putea ajunge, într-un viitor apropiat, să evolueze autonom și să scape de sub controlul oamenilor.

Guvernele din întreaga lume încearcă să stabilească reguli pentru dezvoltarea și utilizarea inteligenței artificiale, pe fondul preocupărilor tot mai mari privind protecția vieții private, discriminarea, dispariția unor locuri de muncă, răspândirea dezinformării și concentrarea puterii de calcul în mâinile unui număr redus de giganți tehnologici.