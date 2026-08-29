Fost angajat al Casei Albe, anchetat după ce a câștigat peste 107.000 de dolari pariind pe discursurile lui Donald Trump

Un fost angajat al Casei Albe a folosit accesul privilegiat la discursurile lui Donald Trump pentru a paria pe cuvintele pe care președintele urma să le rostească. Gabriel Perez a obținut peste 107.000 de dolari din tranzacții, înainte ca autoritățile americane să intervină. Cazul ridică noi întrebări despre piețele de predicții.

Comisia pentru Tranzacționarea Contractelor Futures pe Mărfuri din SUA (CFTC) a decis ca Gabriel Perez, fost operator de teleprompter la Casa Albă, să plătească 172.539 de dolari pentru că a folosit informații obținute în avans despre discursurile președintelui Donald Trump pentru a efectua tranzacții ilegale pe o platformă de predicții.

Potrivit acordului încheiat cu CFTC, Perez trebuie să restituie 107.539,02 dolari, reprezentând profiturile obținute, și să achite o amendă civilă de 65.000 de dolari. De altfel, el a acceptat o interdicție de tranzacționare timp de trei ani și s-a angajat să nu mai încalce în viitor prevederile Legii privind bursele de mărfuri și reglementările CFTC.

CFTC a precizat că Perez a tranzacționat, între decembrie 2025 și februarie 2026, contracte de pe așa-numita „piață a mențiunilor” prezidențiale de pe platforma Kalshi, în perioada în care lucra la Casa Albă. Aceste contracte sunt instrumente de tip eveniment, ale căror câștiguri depind de utilizarea anumitor cuvinte sau expresii de către președinte în timpul discursurilor sale.

Potrivit autorității americane, Perez avea acces la discursurile lui Trump înainte ca acestea să fie prezentate public. El ar fi folosit aceste informații nepublice pentru a tranzacționa contractele în interes personal și pentru a obține profituri.

Perez nu a putut fi contactat imediat pentru a comenta decizia. El fusese suspendat fără plată și nu mai lucrează în prezent pentru guvernul federal.

CFTC a precizat că amenda aplicată fostului angajat al Casei Albe a fost redusă semnificativ datorită „cooperării sale exemplare” în timpul anchetei. Autoritatea a recunoscut, de asemenea, contribuția companiei KalshiEX la soluționarea cazului.

CNN relata în luna iulie că CFTC îl investiga pe Perez în legătură cu tranzacțiile respective. La acel moment, Casa Albă declara că Donald Trump consideră comportamentul fostului angajat „sincer, o rușine” și că acesta urma să fie plasat în concediu fără plată pe durata anchetei.

Casa Albă nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii transmise vineri seara, după anunțarea deciziei CFTC.

Acest caz este primul cunoscut în care un angajat al Casei Albe este acuzat că ar fi participat la o schemă de tranzacționare pe baza unor informații privilegiate pe piețele de predicții, un domeniu care a cunoscut o creștere spectaculoasă a popularității în acest an.

Gabriel Perez a lucrat timp de aproximativ un deceniu alături de Donald Trump în calitate de operator de teleprompter, însoțindu-l pe președinte în deplasări și la numeroase evenimente. El se număra printre puținii consilieri cărora Trump le încredința discursurile sale și era adesea ultima persoană care le vedea înainte ca președintele să le rostească în public.

Bobby DeNault, șeful departamentului de aplicare a legii al Kalshi, a declarat că platforma a identificat „activitatea de tranzacționare interzisă” desfășurată de Perez și a raportat-o Comisiei pentru Tranzacționarea Contractelor Futures pe Mărfuri (CFTC).

Potrivit CFTC, ancheta a stabilit că Perez folosea „materiale deturnate” și informații care nu erau disponibile publicului pentru a obține câștiguri financiare pe așa-numitele piețe de mențiuni. Pe aceste piețe, utilizatorii tranzacționează contracte ale căror rezultate depind de cuvintele sau expresiile pe care anumite personalități publice le vor folosi în cadrul unor evenimente.

Printre contractele tranzacționate de Perez s-au numărat cele referitoare la declarațiile pe care Trump urma să le facă în 2026, inclusiv în discursul despre Starea Uniunii, la Micul Dejun Național de Rugăciune, la o ceremonie de decernare a Medaliei de Onoare, precum și la diverse mitinguri și alte discursuri publice, potrivit documentului depus de CFTC.

În total, Perez ar fi efectuat 49 de tranzacții, dintre care 39 s-au dovedit câștigătoare. CFTC susține că acestea i-au adus profituri de peste 107.000 de dolari.

Fosta comisară a CFTC Christy Goldsmith Romero, numită în funcție de președintele Joe Biden, a criticat valoarea amenzii aplicate lui Gabriel Perez, considerând că aceasta este prea mică. Ea a susținut că autoritatea americană a ratat ocazia de a transmite un mesaj ferm care să descurajeze alte cazuri de tranzacționare pe baza informațiilor privilegiate.

La rândul său, Michael Selig, președintele CFTC numit de Donald Trump, s-a declarat un susținător al industriei piețelor de predicție, dar a promis că autoritatea va lua măsuri ferme împotriva tranzacțiilor realizate pe baza unor informații privilegiate.

Trump a lăudat anterior activitatea lui Selig la conducerea CFTC, afirmând că acesta „face o treabă excelentă” în eforturile de a menține la nivel federal, și nu la nivelul statelor, responsabilitatea pentru reglementarea industriei piețelor de predicție. Săptămâna trecută, Selig a participat alături de Trump la un eveniment dedicat criptomonedelor organizat la Casa Albă.