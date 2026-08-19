SUA a suspendat temporar noile tarife pentru Canada. Donald Trump anunță un posibil acord comercial

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat marți seară că suspendă pentru trei zile aplicarea noilor tarife de 50% care urmau să intre în vigoare asupra produselor canadiene la miezul nopții. Decizia a fost luată după ce Trump a anunțat că Statele Unite și Canada au ajuns la un acord.

La aproximativ o oră după anunțul președintelui american, premierul Canadei, Mark Carney, a transmis că s-au înregistrat progrese substanțiale, însă mai există lucrări importante care trebuie finalizate. Trump a precizat că a decis să pună pauză tarifelor deoarece, după finalizarea documentelor, Statele Unite și Canada ar urma să aibă un acord, conform informațiilor publicate de Reuters.

„Am suspendat taxele vamale de 50% împotriva Canadei, care urmau să intre în vigoare mâine dimineață pentru o perioadă de trei zile, având în vedere că Canada și SUA, sub rezerva finalizării documentelor, au ajuns la un ACORD! Marele oleoduct Keystone XL, anulat cu mult timp în urmă de Sleepy Joe Biden, ar putea fi readus la viață! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni”, a scris Trump pe Truth Social.

Trump și Carney au discutat marți după-amiază, aceasta fiind a doua lor conversație din această săptămână. În paralel, negociatorii celor două țări au purtat timp de mai multe săptămâni discuții intense, dar desfășurate în mare parte cu ușile închise.

Mark Carney a subliniat că, în timp ce negocierile continuă, Canada rămâne concentrată pe construirea unei economii interne mai puternice, mai independente și mai competitive.

„Au fost făcute progrese substanțiale, deși mai sunt încă lucruri importante de rezolvat”, a transmis Carney într-o scrisoare publicată pe X.

Biroul Reprezentantului Comercial al SUA, Jamieson Greer, a anunțat că acordul va include acces extins pentru toate produsele americane pe piața canadiană, angajamente privind securitatea economică, alinierea în domeniul comerțului digital și alte prevederi.

Într-o proclamație publicată pe site-ul Casei Albe, Donald Trump a precizat că a primit angajamentul Canadei de a aborda preocupările Statelor Unite referitoare la taxele aplicate produselor lactate, băuturilor alcoolice și autovehiculelor.

Oficialii americani nu au oferit alte detalii, iar guvernul canadian nu a confirmat conținutul vreunui acord. Surse din industria auto citate de Reuters au precizat anterior că tarifele americane existente pentru automobile reprezentau unul dintre principalele puncte de blocaj.

Noile tarife americane ar fi vizat importuri canadiene în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari și s-ar fi aplicat indiferent dacă produsele canadiene îndeplineau condițiile pentru tratament preferențial în baza acordului comercial SUA-Mexic-Canada. Acest acord a protejat o mare parte a industriei canadiene de tarifele americane aplicate anterior.

Trump a menționat, de asemenea, în mesajul său de pe rețelele sociale că proiectul conductei Keystone XL ar putea fi reluat. Proiectul fusese anulat de fostul președinte american Joe Biden în 2021, după ani de opoziție din partea comunităților indigene și a grupurilor de mediu. Trump nu a oferit detalii privind o eventuală reluare a proiectului.

Experții în comerț și reprezentanții industriei avertizaseră anterior că noile tarife ar putea duce la pierderi de locuri de muncă și la închiderea unor companii din sectoarele vulnerabile ale economiei canadiene. Printre domeniile expuse se numără industria lemnului, vinul și produsele lactate. De asemenea, disputa comercială ar fi putut complica negocierile mai ample privind acordul USMCA.

Ministrul canadian responsabil de comerțul cu Statele Unite, Dominic LeBlanc, și negociatoarea-șefă pentru comerț, Janice Charette, se află la Washington de săptămâna trecută pentru negocieri.

Luni, oficialii canadieni s-au întâlnit timp de aproape două ore cu Jamieson Greer și cu secretarul american pentru Comerț, Howard Lutnick.

Greer a invocat în mod repetat mai multe nemulțumiri ale Statelor Unite față de Canada. Printre acestea se numără tarifele canadiene introduse ca răspuns la primele taxe americane, sistemul canadian de gestionare a aprovizionării cu produse lactate și refuzul unor provincii canadiene de a comercializa băuturi alcoolice provenite din Statele Unite.

Consiliul Distilatilor din Statele Unite a salutat marți seară anunțul lui Trump și a cerut găsirea unei soluții negociate care să permită revenirea băuturilor spirtoase americane pe rafturile magazinelor din toate provinciile canadiene. Organizația susține, de asemenea, revenirea sectorului băuturilor spirtoase la un sistem de tarife zero pentru ambele părți.

Negocierile au vizat și posibilitatea reducerii tarifelor americane aplicate în baza Secțiunii 232 autovehiculelor canadiene, de la 25% la 15%. Sursele citate în cadrul negocierilor au indicat că ar putea exista reduceri suplimentare în funcție de proporția componentelor produse în Statele Unite și utilizate în fiecare autovehicul.

Unul dintre principalele puncte de divergență a fost modul în care urmau să fie calculate deducerile tarifare în funcție de conținutul unui vehicul. Washingtonul a cerut ca în calcul să fie inclus doar conținutul produs în Statele Unite, în timp ce Canada a susținut că ar trebui luat în considerare întregul conținut nord-american, inclusiv componentele produse în Canada și Mexic.

Marți, Departamentul american al Comerțului a publicat noi reguli pentru producătorii auto care exportă din Canada și Mexic. Companiile trebuie să certifice nivelul actual al conținutului american al vehiculelor pentru a putea beneficia de deduceri tarifare.

Noile reguli simplifică această procedură, certificarea urmând să fie făcută o dată pe an, în loc de două ori. Totuși, notificarea publicată în Federal Register prevede că producătorii auto trebuie să recertifice până la 30 septembrie nivelul conținutului american al vehiculelor pentru a putea solicita deduceri în cadrul noului ciclu anual, care începe la 1 decembrie.

Un oficial al guvernului canadian declara săptămâna trecută că toate opțiunile rămâneau pe masă în cazul în care noile tarife urmau să intre în vigoare. Printre variantele analizate se aflau sprijinul guvernamental pentru industriile canadiene afectate și o posibilă suspendare a negocierilor comerciale bilaterale.

În același timp, oficialul canadian își exprimase speranța că Statele Unite sunt interesate să ajungă la un acord înainte ca noile tarife să intre în vigoare. Suspendarea pentru trei zile a tarifelor de 50% oferă astfel celor două guverne un interval suplimentar pentru finalizarea documentelor și pentru rezolvarea punctelor care au rămas în negociere, potrivit sursei menționate.