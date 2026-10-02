Administrația Trump cere Europei să scoată motorina din rezerve. Ce riscă Franța și Germania

Administrația Trump a cerut Germaniei și Franței să reducă stocurile de motorină de urgență, în încercarea de a tempera creșterea prețurilor globale la combustibili. În lipsa unor astfel de măsuri, cele două țări s-ar putea confrunta cu o posibilă interdicție privind exporturile de motorină din Statele Unite, potrivit a trei persoane apropiate discuțiilor.

Avertismentul reprezintă o intensificare a presiunilor exercitate asupra Europei, în contextul în care președintele american Donald Trump analizează posibilitatea unei interdicții la exporturile de motorină. Măsura ar avea ca obiectiv contribuția la reducerea prețurilor la combustibili în SUA înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie.

Relațiile dintre Europa și Washington s-au deteriorat în timpul administrației Trump, pe fondul disputelor privind tarifele și al dezacordurilor referitoare la cheltuielile pentru apărare.

Pentru Uniunea Europeană, eliberarea unei cantități mai mari din stocurile de urgență ar crea o dilemă. Statele membre trebuie să găsească un echilibru între reducerea prețurilor la combustibili pe piețele interne și menținerea unor rezerve suficiente în eventualitatea unei agravări a crizei combustibililor, dacă Trump și Iranul nu ajung la un acord de pace, relatează Reuters.

Grupul operativ pentru energie al UE, format din Comisia Europeană și cele 27 de state membre, va organiza vineri dimineață o conferință telefonică pentru a analiza situația, potrivit unui purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Comisia Europeană, Germania, Franța, Italia, Marea Britanie și Irlanda au avut deja joi o conferință telefonică pentru a discuta o posibilă eliberare a stocurilor de motorină, au declarat doi oficiali UE pentru Reuters.

Agenția Internațională pentru Energie, organismul de supraveghere a energiei din Occident, nu a solicitat deocamdată Germaniei să elibereze stocurile, a declarat Ministerul Economiei din Germania. Nu este clar când s-ar putea reuni AIE pentru următoarea analiză a situației.

Administrația americană și-a exprimat în special nemulțumirea față de Franța și Germania, oficialii americani considerând că cele două state nu și-au respectat pe deplin angajamentele anterioare privind eliberarea rezervelor de urgență de petrol și produse petroliere, potrivit unei relatări anterioare a Reuters.

„Este în interesul Europei să colaboreze cu Statele Unite, pe măsură ce urmărim multiple căi pentru a stimula oferta de produse rafinate și a reduce costurile pentru consumatori”, a declarat pentru Reuters una dintre surse, un oficial american.

Țările Uniunii Europene dețin aproape 109 milioane de tone de țiței și combustibil destinate situațiilor de urgență. Potrivit surselor, Washingtonul a cerut Europei să reducă stocurile de motorină, în condițiile în care prețurile globale au crescut pe fondul perturbărilor provocate de războiul din Iran și al atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor rusești.

Europa a ajuns să depindă tot mai mult de combustibilul american după interzicerea importurilor rusești, ca urmare a invadării Ucrainei de către Rusia. În același timp, războiul americano-israelian împotriva Iranului a afectat aprovizionarea cu petrol și combustibili provenită din Orientul Mijlociu.

Secretarul american pentru Energie, Chris Wright, a declarat joi pentru Fox News că este „foarte încrezător” că Europa poate contribui la reducerea prețurilor la combustibili prin diminuarea stocurilor de motorină de urgență.

„Este momentul pentru o eliberare coordonată a rezervelor de motorină, pe măsură ce intrăm în sezonul recoltei și în sezonul de iarnă al combustibilului pentru încălzire. Acum este momentul să aducem mai multă motorină pe piață, iar această motorină este disponibilă. Cred că avem vești pozitive”, a declarat Wright pentru Fox.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a afirmat că Washingtonul și-a respectat obligațiile asumate printr-un acord încheiat în martie între membrii Agenției Internaționale pentru Energie, care prevede eliberarea a 172 de milioane de barili de petrol american. „America își face partea”, a declarat Bessent la X. „Ne așteptăm ca aliații noștri să își ducă angajamentele la acțiune.”

Războiul din Iran a afectat una dintre principalele surse de petrol și combustibili pentru piața mondială. Rusia și-a prelungit interdicția privind exporturile de motorină până la sfârșitul lunii octombrie, ceea ce a adăugat presiuni asupra pieței după ce Ucraina a avariat mai multe rafinării rusești.

În același timp, rafinăriile din China și-au suspendat exporturile de combustibili pentru luna octombrie, în încercarea de a-și consolida stocurile interne, potrivit unor surse. Ministerul francez al Energiei a refuzat să comenteze informațiile privind solicitările administrației americane.

Un oficial de la Palatul Elysee a declarat că președintele francez Emmanuel Macron și Donald Trump nu au discutat această problemă atunci când s-au întâlnit săptămâna trecută la New York, în marja Adunării Generale a ONU.

Oficialul a precizat însă că Macron va convoca o videoconferință a liderilor statelor G7 pentru a discuta creșterea prețurilor la combustibili și disponibilitatea produselor rafinate la nivel mondial. Discuțiile vor include și coordonarea unei eventuale eliberări a rezervelor, în colaborare cu Agenția Internațională a Energiei.