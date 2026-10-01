EXCLUSIV. Când s-ar putea ieftini carburanții în România. Explicația lui Alexandru Moldovan: Îți garantez că distribuitorii se vor adapta

Prețul petrolului continuă să fie influențat de conflictele din Orientul Mijlociu, însă evoluția cotațiilor internaționale nu se reflectă în aceeași măsură la pompele din România, nici atunci când prețurile cresc, nici atunci când acestea scad. În același timp, facturile la energia electrică cresc din toamnă, gazele pentru populație beneficiază în continuare de plafonare până în primăvară, iar seceta a afectat inclusiv funcționarea centralei nucleare de la Cernavodă.

În acest context se pune problema cine suportă costurile crizei energetice, cât mai poate statul să amortizeze șocul și ce se poate întâmpla în această iarnă, într-un moment în care România nu are un guvern învestit.

Radu Preda a discutat despre acest subiect cu Alexandru Moldovan, jurnalist specializat în energie și director al Energy-Center.ro, într-o nouă ediție a podcastului „Picătura de business”, de pe canalul de YouTube „HAI România!”.

„Iată, petrolul trece de 100 de dolari barilul, motorina e aproape de 11 lei, iar statul cică o ține în frâu cu o acciză redusă care e prelungită din două săptămâni de această reducere. De azi, energia de la Hidroelectrica se scumpește pentru clienții noi și pentru contractele care expiră, iar centrala Cernavodă este oprită de o lună și jumătate și nu se știe încă când va veni momentul redeschiderii, pentru că încă nu este suficient de multă apă în Dunăre. Toate acestea se întâmplă a doua zi după ce Parlamentul a respins încă un guvern. De ce nu scade prețul la pompă? Când scade prețul petrolului? Cine plătește nota acestei crize energetice? Ce ne așteaptă la iarnă? Despre toate astea discutăm azi împreună cu Alexandru Moldovan, cunoscut jurnalist preocupat serios de energie, director la Energy Center.ro. (…) Încep cu întrebarea cu care ar fi trebuit să încheiem această emisiune. Când se vor ieftini carburanții? Când se vor ieftini în sensul de când vom ajunge la prețurile dinainte de mare explozie?”, a spus Radu Preda la începutul podcastului.

Una dintre principalele întrebări abordate în cadrul discuției a fost momentul în care carburanții se vor ieftini și dacă prețurile vor reveni la nivelurile de dinaintea exploziei recente.

Alexandru Moldovan a explicat că o eventuală ieftinire a carburanților este legată în primul rând de evoluția cererii. Atât timp cât cererea pentru carburanți rămâne ridicată, nu există, în opinia sa, un motiv pentru ca distribuitorii să reducă prețurile.

Jurnalistul a arătat că, deși motorina ajunsese în jurul valorii de 11 lei pe litru, iar prețul petrolului oscila în jurul pragului de 100 de dolari pe baril, în funcție de evoluțiile din zona Strâmtorii Ormuz, nu a fost observată în România o scădere a cererii pentru carburanți.

„Eu ți-aș da un răspuns la care presupun că nu te aștepți. Și este simplu. Atunci când va scădea cerea. Atâta vreme cât la prețul de 11 lei, cum spuneai tu mai devreme, motorina și prețul barilului, care oscilează între 100-100 și, depinde de ce se mai întâmplă acolo prin Strâmtoarea Ormuz. Nu am sezizat nicăieri în România o scădere a cererii pe carburanți, indiferent că este motorină, că este benzină. Deci, atâta vreme cât cererea se menține ridicată, nu văd de ce prețul ar scădea. Intervențiile timide n-au efectul scontat. O reducere cu câțiva zeci de bani, nu știu, cincizeci, șaizeci de bani, în cazul motorinei, că acolo acciza s-a redus cu 25% și iată că se prelungește termenul. Dar asta nu are un impact major asupra celor care cumpără acest combustibil. Sigur, pentru marii transportatori, de exemplu, unde cantitățile sunt enorme de consum, pentru agricultură. Da, poate să spunem că are un oarecare impact, dar pentru cetățeanul de rând, pentru cel care circulă zilnic cu mașina pe motorină, acest impact este aproape nesemnificativ. Deci, nu asta e o soluție”, a subliniat Alexandru Moldovan.

Radu Preda a ridicat în cadrul discuției și argumentul potrivit căruia, fără această măsură, prețurile ar fi putut crește și mai mult, însă consumatorii nu au cum să știe cu exactitate care ar fi fost nivelul prețurilor în lipsa reducerii accizei.

„Ei probabil vor spune, dacă nu era chestia asta, ar fi crescut mult mai mult. Noi nu avem nevoie să știm exact cât ar fi crescut”, a completat Radu Preda.

Totuși, Alexandru Moldovan a respins această interpretare și a revenit la rolul cererii în stabilirea prețului. El a subliniat că reducerea este de ordinul câtorva zeci de bani pe litru și că, atât timp cât cererea rămâne ridicată, distribuitorii nu au o motivație economică pentru a reduce prețurile.

„Nu e adevărat. Nu e adevărat. Ți-am spus, e vorba de câțiva zeci de bani. Pe litru, evident. Dar repet cu ceea ce am început. Atâta vreme cât ai cerere ridicată. Ce motivație are distribuitorul de carburant să reducă prețul? Dacă vom vedea o scădere a cererii accentuată, îți garantez eu, îți garantez că distribuitorii se vor adapta acestei cereri și le vor reduce prețul, indiferent de intervenția sau neintervenția autorităților în acest joc al prețului dintre cerere și ofertă”, a completat Alexandru Moldovan.

Întreaga ediție a podcastului poate fi urmărită aici.