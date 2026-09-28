Prețurile carburanților, luni, 28 septembrie. Cât costă benzina și motorina în România

Prețurile carburanților au rămas neschimbate luni, 28 septembrie, față de ziua precedentă. Benzina standard se menține peste pragul de 10 lei pe litru la nivelul mediei naționale, în timp ce motorina se apropie de 11 lei pe litru. Comparativ cu 30 iunie, însă, diferențele sunt considerabile: motorina este mai scumpă cu 1,73 lei pe litru, iar benzina cu 1,38 lei.

Prețul mediu național al benzinei standard este luni de 10,04 lei/litru, nivel neschimbat față de ziua precedentă. Datele PretCarburant.ro. sunt calculate pe baza prețurilor din 1.331 de stații.

La nivel național, benzina standard poate fi găsită la prețuri cuprinse între 9,97 și 10,13 lei/litru. Cel mai mic preț raportat luni este de 9,97 lei/litru, la o stație Socar din Arad.

Față de 30 iunie, benzina s-a scumpit cu 138 de bani pe litru, echivalentul unei creșteri de 15,9%.

Motorina standard are o medie națională de 10,95 lei/litru, calculată pe baza prețurilor din 1.332 de stații. Și în acest caz, prețul este neschimbat față de ziua precedentă.

Valorile raportate luni sunt cuprinse între 10,79 și 10,99 lei/litru. Cel mai mic preț pentru motorină este de 10,79 lei/litru, la o stație Socar din Suceava.

Comparativ cu 30 iunie, motorina este mai scumpă cu 1,73 lei pe litru, ceea ce înseamnă o creștere de 18,8%.

Prețul mediu al GPL este de 4,71 lei/litru, fără modificări față de ziua precedentă. Datele provin din 314 stații, unde prețurile sunt cuprinse între 4,59 și 4,99 lei/litru.

Cel mai mic preț raportat este de 4,59 lei/litru, la o stație Socar din 1 Decembrie, județul Ilfov. Față de 30 iunie, GPL s-a scumpit cu 16 bani pe litru, respectiv cu 3,5%.

În București, benzina standard costă în medie 10,04 lei/litru, iar motorina 10,96 lei/litru. La Cluj-Napoca, mediile ajung la 10,05 lei pentru benzină și 10,97 lei pentru motorină.

În Timișoara, benzina are o medie de 10,05 lei/litru, iar motorina de 10,96 lei. La Iași, valorile sunt de 10,04 lei, respectiv 10,95 lei/litru.

În Constanța, benzina costă în medie 10,05 lei, iar motorina 10,96 lei. La Brașov, mediile sunt de 10,04 lei pentru benzină și 10,96 lei pentru motorină.

În Craiova, șoferii găsesc o medie de 10,04 lei/litru la benzină și de 10,95 lei la motorină, iar în Oradea valorile sunt de 10,04 lei, respectiv 10,96 lei/litru.

La nivel județean, Botoșani are cea mai mică medie pentru benzina standard, de 10,01 lei/litru. La polul opus se află Ilfov, cu o medie de 10,05 lei/litru.

În cazul motorinei, cea mai mică medie este în Sălaj, de 10,93 lei/litru, în timp ce cea mai ridicată este în Ilfov, unde ajunge la 10,97 lei/litru.

Cotația petrolului Brent pentru contractul cu livrare în noiembrie 2026 a fost de 104,32 dolari pe baril la 25 septembrie.

Valoarea este cu 2,28 dolari sub cotația precedentă. Comparativ cu 30 iunie, când Brent era cotat la 73,38 dolari pe baril, creșterea este de 42,2%.