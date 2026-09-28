Criză pentru producătorii francezi de coniac. Vânzările s-au prăbușit, iar taxele impuse de SUA și China lovesc industria

Producătorii francezi de coniac traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, după ce disputele comerciale cu China și Statele Unite au afectat cele mai importante piețe de export. Vânzările au scăzut de la 230 de milioane la 140 de milioane de sticle începând din 2023, iar industria cere acum sprijin din partea Uniunii Europene.

Problemele sunt cu atât mai grave cu cât 98% din producția de coniac este exportată în afara UE. Sectorul susține aproximativ 70.000 de locuri de muncă directe și indirecte în Franța.

Recoltarea strugurilor pentru producția de coniac se apropie de final în sud-vestul Franței, însă viticultorii știu deja că îi așteaptă un nou an dificil. Seceta din acest an a redus recolta, dar a avut și efectul de a apropia oferta de cererea aflată în scădere.

„Credeam că recolta va fi promițătoare, dar, în cele din urmă, seceta și-a spus cuvântul”, a declarat pentru Euronews Matthieu Augier, viticultor din Gondeville.

Acesta estimează o reducere de 30% până la 40% față de un an obișnuit, din punct de vedere economic.

„S-ar putea spune că, într-un fel, natura ne ajută să ne reglăm surplusurile”, a explicat el.

Problema majoră rămâne însă prăbușirea vânzărilor. Din 2023, acestea au coborât de la 230 de milioane la 140 de milioane de sticle. Cele patru mari case, Rémy Martin, Hennessy, Martell și Courvoisier, au fost nevoite să reducă comenzile către viticultorii din regiune după ce clienții au anulat contracte.

Prima lovitură importantă a venit din China, a doua cea mai mare piață pentru coniac după Statele Unite și destinația a aproximativ 25% din exporturile industriei.

Raphaël Delpech, directorul Biroului Național Interprofesional al Coniacului (BNIC), consideră că producătorii au devenit victime colaterale ale disputei comerciale dintre Bruxelles și Beijing privind mașinile electrice chinezești.

Franța s-a numărat printre susținătorii intervenției Uniunii Europene împotriva vehiculelor electrice din China, în contextul preocupărilor că subvențiile de stat acordate producătorilor chinezi le ofereau acestora un avantaj în fața constructorilor europeni.

Beijingul a răspuns prin măsuri împotriva brandy-ului european. În 2024, China a introdus taxe provizorii de până la 34,8%, la numai câteva zile după ce UE impusese taxe de până la 35,3% pentru vehiculele electrice chinezești.

China a confirmat ulterior măsurile, dar a exceptat marii producători de coniac care au acceptat să vândă peste anumite prețuri minime, care nu au fost făcute publice.

Industria franceză susține însă că efectele negative apăruseră deja.

„Odată ce guvernul chinez ne-a scos în evidență și ne-a asociat cu o politică europeană și franceză anti-China, consumatorii au început să se distanțeze”, a declarat Delpech.

Potrivit acestuia, distribuitorii au redus achizițiile și au început să scoată produsele de pe rafturi.

A doua lovitură a venit din Statele Unite, cea mai importantă piață pentru producătorii de coniac și destinația a aproximativ jumătate din exporturi.

În timpul primei administrații Trump, SUA impuseseră deja taxe asupra coniacului francez în cadrul disputei comerciale dintre Boeing și Airbus. Acestea au fost ulterior suspendate în timpul administrației Joe Biden.

În aprilie 2025, Donald Trump a introdus însă noi taxe asupra partenerilor comerciali ai Statelor Unite.

Acordul încheiat în iulie între UE și SUA la Turnberry, în Scoția, a stabilit o taxă de 15% pentru majoritatea exporturilor europene către piața americană, inclusiv pentru coniac.

Industria europeană a vinurilor și băuturilor spirtoase încearcă de atunci să obțină exceptarea de la această taxă.

Incertitudinea continuă însă să afecteze piața americană, unde inflația a contribuit, de asemenea, la creșterea prețurilor.

„A creat un mediu extrem de anxios pentru toți importatorii noștri din SUA, care, la fel ca în China, au ajuns în cele din urmă la concluzia că este mai bine să parieze pe ceva mai sigur decât coniacul”, a explicat Delpech.

După ce parlamentarii europeni au acceptat în iulie 2026 eliminarea taxelor rămase în UE pentru produsele americane acoperite de acordul de la Turnberry, Washingtonul a acceptat redeschiderea discuțiilor privind posibile excepții de la taxa de 15%.

Pentru coniac nu au apărut însă progrese importante.

„Am impresia că lucrurile nu avansează prea mult”, a declarat europarlamentarul francez Eric Sargiacomo, vicepreședinte al intergrupului pentru vinuri și băuturi spirtoase din Parlamentul European.

Marea Britanie a reușit să obțină eliminarea taxelor americane pentru whisky în luna mai, iar whisky-ul irlandez a beneficiat de un tratament similar la jumătatea lunii septembrie. Coniacul francez continuă însă să fie taxat.

„Pentru noi, redresarea nu poate veni decât prin piața americană. Este evident. China va veni în cele din urmă, dar va fi mai complicat”, consideră Raphaël Delpech.

Industria coniacului a trimis o scrisoare președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și a purtat discuții cu departamentele pentru comerț și agricultură ale Comisiei.

Președintele francez Emmanuel Macron a vizitat, la rândul său, regiunea de mai multe ori și le-a promis viticultorilor că vor putea beneficia de compensații. Potrivit industriei, acestea nu au sosit până acum.

Delpech consideră că situația ridică o problemă mai amplă privind protejarea sectoarelor europene care suportă represaliile altor state după deciziile comerciale luate la nivelul UE.

„Politica europeană nu poate fi puternică dacă nu protejează industriile care suportă consecințele acestor compromisuri comerciale”, a spus acesta.

În opinia sa, dacă protejarea industriei auto europene determină sancțiuni chineze care afectează coniacul, ar trebui să existe un mecanism de solidaritate pentru sectorul prejudiciat.

Industria a lansat două programe de reducere a suprafețelor cultivate pentru a adapta producția la cererea mai mică.

Primul oferă sprijin financiar viticultorilor care renunță definitiv la viță-de-vie. Interesul a fost însă redus. Cererile acoperă numai 560 de hectare din cele aproximativ 96.000 de hectare ale zonei cu denumire de origine Cognac.

„O vie este un mijloc de producție. Când plantezi o vie, o plantezi pentru cel puțin 40 sau 50 de ani. Este o formă de patrimoniu”, a explicat Matthieu Augier.

A doua variantă permite renunțarea temporară la anumite suprafețe. Viticultorii nu le vor putea replanta timp de cinci ani, dar își vor păstra terenurile.

Miza depășește producătorii de coniac. Sectorul susține aproximativ 70.000 de locuri de muncă directe și indirecte în Franța, de la cele aproximativ 260 de case care maturează și comercializează băutura până la producătorii de butoaie, producătorii de instalații de distilare, companiile de transport și prestatorii de servicii agricole.