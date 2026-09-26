SUA și China se pregătesc pentru incidente provocate de AI. Trump și Xi au ajuns la o înțelegere la Washington

Statele Unite și China au convenit să creeze un canal special de comunicare pentru gestionarea incidentelor legate de inteligența artificială și să accelereze discuțiile privind comunicarea în cazul unor crize militare. Înțelegerile au fost anunțate după summitul de trei zile dintre Donald Trump și Xi Jinping desfășurat la Washington.

Cele două puteri vor crea un mecanism prin care să poată comunica în cazul unor incidente legate de inteligența artificială și să discute despre riscurile și beneficiile acestei tehnologii.

Un dialog dedicat special inteligenței artificiale este programat pentru luna noiembrie.

Washingtonul și Beijingul au convenit și asupra unui memorandum de înțelegere pentru îmbunătățirea comunicării în situații de criză și prevenirea incidentelor între forțele militare ale celor două țări, potrivit informațiilor prezentate de Ministerul chinez de Externe.

Documentul publicat de partea chineză nu oferă însă detalii despre modul în care vor funcționa aceste mecanisme.

Summitul nu a produs acorduri majore în problemele care separă cele două țări, însă au fost stabilite mai multe canale de lucru prin care Washingtonul și Beijingul încearcă să împiedice escaladarea unor eventuale incidente.

Discuțiile au vizat și relațiile comerciale. Cele două țări vor continua cooperarea în cadrul unui Board of Trade pentru anumite probleme comerciale bilaterale. Casa Albă a anunțat că acest mecanism a devenit operațional în această săptămână.

SUA și China vor continua și discuțiile pentru reducerea reciprocă a taxelor aplicate unor bunuri în valoare de aproximativ 30 de miliarde de dolari.

Donald Trump și Xi Jinping au convenit în timpul summitului să prelungească cu două luni actualul armistițiu comercial.

Cea mai mare parte a reducerilor de taxe vizează produse considerate nesensibile, precum bunurile agricole sau decorațiunile pentru sărbători.

Potrivit Casei Albe, China s-a angajat și să importe cel puțin 10 milioane de tone de cărbune din Statele Unite în 2027 și 2028.

Washingtonul și Beijingul continuă negocierile și în privința aprovizionării cu pământuri rare.

Casa Albă a precizat că discuțiile urmăresc readucerea livrărilor la niveluri considerate adecvate. China a introdus anul trecut restricții asupra exporturilor de pământuri rare ca răspuns la taxele impuse de Statele Unite, ceea ce a redus cantitățile livrate către piața americană și alte state.

Cele două părți au convenit ca discuțiile să continue inclusiv la nivel înalt. Trump și Xi ar urma să se întâlnească din nou în noiembrie, la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) de la Shenzhen, China.

O altă întâlnire este prevăzută ulterior în cadrul G20, la Trump National Doral Miami, în Florida.

Cele două țări au abordat și situația Iranului. SUA și China au afirmat că Teheranul trebuie să își respecte angajamentul declarat de a nu dezvolta arme nucleare.

Washingtonul și Beijingul au susținut și că niciun stat nu ar trebui să perceapă taxe pentru circulația prin căile navigabile internaționale. Afirmația face referire la Strâmtoarea Ormuz, unde traficul s-a redus semnificativ de la începutul războiului dintre SUA și Iran.

Casa Albă a salutat și decizia Chinei de a introduce controale la export pentru alte două substanțe precursoare folosite la producerea fentanilului. Ambele părți au menționat și recentele arestări efectuate în dosare legate de acest drog.

Deși întâlnirea nu a rezolvat principalele diferențe dintre Statele Unite și China, Wang Zichen, secretar general adjunct al think tank-ului Center for China and Globalization din Beijing, consideră importante mecanismele de comunicare stabilite.