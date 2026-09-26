Serbia speră să prelungească acordul de gaze cu Rusia. Belgradul vrea să păstreze și prețul mult sub nivelul pieței

Serbia speră să obțină o nouă prelungire a acordului privind livrările de gaze din Rusia, a declarat sâmbătă președintele Aleksandar Vucic, după o convorbire cu Vladimir Putin. Belgradul încearcă să ajungă la un acord pe termen mai lung.

Serbia este puternic dependentă de gazul rusesc, însă nu a reușit să încheie un nou contract pe termen lung după expirarea, în vara anului 2025, a precedentului acord pe trei ani. În schimb, țara s-a bazat pe prelungiri pe termen scurt ale livrărilor.

Actualul acord privind gazele expiră la 30 septembrie. Vucic a transmis, după discuția cu Vladimir Putin, că se așteaptă ca înțelegerea să fie prelungită și ca Serbia să își asigure aprovizionarea stabilă cu gaze, relatează France Presse.

Potrivit lui Vucic, Serbia va continua să beneficieze de un preț de 318 euro, echivalentul a 362 de dolari, pentru 1.000 de metri cubi de gaze. Acest nivel este considerat un preț favorabil și este mult sub nivelul prețului de piață, care se ridică în prezent la 868 de euro, respectiv 988 de dolari, pentru 1.000 de metri cubi.

În pofida aspirațiilor sale de a adera la Uniunea Europeană, Serbia rămâne una dintre puținele țări europene care mențin legături strânse cu Kremlinul după invazia rusă în Ucraina.

„Acordul privind gazele expiră la 30 septembrie. Cred că, în urma discuţiei de astăzi, va fi prelungit şi că vom asigura aprovizionări stabile cu gaze”, a scris Vucic pe Instagram după convorbire.

Belgradul se confruntă și cu sancțiuni americane care vizează principala sa companie petrolieră, Petroleum Industry of Serbia, NIS. Sancțiunile sunt legate de participația majoritară deținută de Rusia în companie.

Pentru ridicarea sancțiunilor este necesară retragerea completă a Rusiei din acționariatul NIS. De mai multe luni au loc discuții privind vânzarea participației ruse de 56% către compania energetică ungară MOL.

Ultima derogare de la sancțiunile americane expiră la 30 septembrie. Aceasta este și data până la care Washingtonul a cerut finalizarea vânzării participației ruse.

Situația Petroleum Industry of Serbia a fost, de asemenea, discutată în cadrul convorbirii dintre Aleksandar Vucic și Vladimir Putin. Președintele sârb a indicat că cele două părți speră să găsească o soluție considerată favorabilă pentru ambele părți.

„Am discutat, de asemenea, despre situaţia Petroleum Industry of Serbia, în speranţa de a găsi o soluţie bună pentru ambele părţi”, a declarat Vucic.

Discuția cu Vladimir Putin s-a numărat printre ultimele contacte diplomatice ale lui Aleksandar Vucic în calitate de președinte al Serbiei.

Vucic și-a anunțat demisia pentru 27 septembrie, urmând să candideze la funcția de prim-ministru în cadrul alegerilor legislative anticipate.

Alegerile au fost declanșate după aproape doi ani de manifestații anticorupție conduse de studenți.