Statele Unite prelungesc licența pentru NIS până la 30 septembrie. Rafinăria Pancevo din Serbia poate continua să funcționeze

Statele Unite au acordat o nouă derogare de la sancțiunile impuse companiei petroliere sârbe NIS, aflată sub restricții americane din cauza legăturilor sale cu Rusia. Licența de operare a companiei în Statele Unite a fost extinsă pentru încă o lună, până la 30 septembrie, a anunțat vineri ministrul sârb al Energiei, Dubravka Djedovic Handanovic.

Prelungirea permite NIS să continue să importe țiței și să opereze singura sa rafinărie, în pofida sancțiunilor americane care vizează sectorul energetic rus, potrivit AFP.

NIS are o legătură importantă cu Rusia. Gigantul energetic rus Gazprom deține o participație majoritară în companie încă din 2008, în timp ce statul sârb controlează 30% din acțiunile companiei.

Ultima derogare acordată NIS de Biroul de Control al Activelor Străine al Trezoreriei Statelor Unite, OFAC, urma să expire vineri la miezul nopții. Autoritățile americane au decis însă prelungirea acesteia până la 30 septembrie.

Prin urmare, compania își poate continua activitatea, iar rafinăria Pancevo poate funcționa în continuare.

Ministrul sârb al Energiei, Dubravka Djedovic Handanovic, a considerat decizia deosebit de importantă în contextul creșterii cererii de combustibil. Ea a indicat și dificultățile întâmpinate la importuri ca urmare a nivelului scăzut al apei Dunării. În paralel, continuă discuțiile privind vânzarea NIS și a participației ruse din companie.

„Compania poate continua să funcţioneze, iar rafinăria Pancevo îşi poate continua activităţile”, a scris pe Instagram ministrul sârb al Energiei, Dubravka Djedovic Handanovic.

Eforturile pentru vânzarea participației deținute de Rusia către grupul energetic maghiar MOL se desfășoară de mai multe luni. Președintele Serbiei, Aleksandr Vucic, a declarat joi că speră ca negocierile să ducă la un acord până la sfârșitul lunii octombrie.

Vucic s-a declarat pentru prima dată optimist în privința soluționării situației NIS și a transmis că speră ca întreaga problemă să poată fi rezolvată în septembrie.

Sancțiunile americane împotriva NIS au fost introduse în ianuarie 2025, însă aplicarea lor a fost amânată în mod repetat pentru a permite realizarea unei vânzări.

Restricțiile au fost efectiv în vigoare doar în perioada octombrie-decembrie 2025. În acest interval, NIS a fost nevoită să oprească producția la singura sa rafinărie timp de câteva săptămâni, din cauza lipsei de țiței.

Începând de la sfârșitul lunii decembrie 2025, au fost acordate din nou licențe temporare pentru continuarea activității, după anunțarea negocierilor cu grupul energetic maghiar MOL.

Prelungirea actuală a derogării permite companiei să evite, cel puțin până la 30 septembrie, o nouă întrerupere a operațiunilor și să continue aprovizionarea cu țiței.

Situația NIS se înscrie într-un context mai larg al relațiilor dintre Serbia și Rusia. Serbia rămâne un aliat apropiat al Kremlinului și se numără printre puținele state europene care nu au impus sancțiuni Rusiei pentru războiul declanșat în Ucraina.

În același timp, Belgradul încearcă să găsească o soluție pentru participația rusă din NIS, în condițiile în care compania depinde de derogările americane pentru a-și putea continua activitatea normală.

Noua prelungire până la 30 septembrie oferă astfel Serbiei și potențialilor cumpărători mai mult timp pentru a avansa negocierile privind viitorul companiei petroliere.