Venezuela ar putea părăsi OPEC. Caracas discută cu Washingtonul viitorul industriei petroliere

Venezuela analizează posibilitatea de a părăsi Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC), cartel pe care l-a ajutat să îl înființeze în urmă cu peste șase decenii. Subiectul a fost discutat inclusiv cu oficiali americani, într-un moment în care Washingtonul negociază o implicare fără precedent în industria petrolieră venezueleană.

Posibila retragere din OPEC a apărut în discuțiile purtate cu oficialii americani, însă până în prezent nu a fost luată o decizie finală.

O asemenea mișcare ar marca o schimbare majoră pentru Venezuela, unul dintre cei cinci producători de petrol care au fondat OPEC în 1960. Caracas a avut un rol deosebit de important în apariția organizației, inclusiv prin eforturile diplomatice ale ministrului venezuelean al Petrolului de la acea vreme, Juan Pablo Perez Alfonzo.

Venezuela a contribuit ulterior și la formarea OPEC+, alianța creată în 2016 între membrii cartelului și alți mari producători, printre care Rusia, transmite Bloomberg.

În prezent, însă, poziția Venezuelei în interiorul OPEC este mult mai slabă decât în trecut.

Sancțiunile americane și problemele interne au afectat puternic industria petrolieră venezueleană în ultimii ani.

În iulie, Venezuela producea aproximativ 1,16 milioane de barili de petrol pe zi, mai puțin de jumătate din cantitatea extrasă în urmă cu un deceniu. Producția a început însă să crească în acest an.

Din cauza nivelului redus al extracției, Venezuela nu este în prezent supusă limitelor de producție ale OPEC. Tocmai de aceea, o eventuală ieșire din organizație nu ar avea probabil un impact imediat major asupra pieței mondiale.

Pe termen lung, situația ar putea fi diferită. Eliminarea posibilității ca Venezuela să fie supusă unor viitoare cote OPEC i-ar permite să urmărească o creștere cât mai mare a producției.

În paralel cu discuțiile despre OPEC, oficialii americani și venezueleni negociază o posibilă implicare directă a Statelor Unite în câmpurile petroliere ale țării.

Una dintre variantele discutate ar presupune ca SUA să obțină o participație importantă în aceste active. Printre formulele analizate s-ar afla inclusiv un contract de concesionare pentru o perioadă de 100 de ani asupra mai multor câmpuri petroliere.

O asemenea înțelegere ar reprezenta o intervenție extrem de amplă a guvernului american în economia unei alte țări.

Administrația Trump a adoptat însă o abordare tot mai activă în raport cu sectoarele considerate strategice, inclusiv prin participații în companii americane din domeniul semiconductorilor, pământurilor rare și litiului.

Unii oficiali americani ar vedea posibilă formarea unei adevărate puteri petroliere printr-o alianță între Statele Unite și Venezuela. Un asemenea proiect ar putea reduce semnificativ influența OPEC asupra pieței mondiale a petrolului.

Pentru Washington, ieșirea Venezuelei din organizație ar elimina și eventualele restricții impuse de OPEC asupra planurilor de dezvoltare a industriei petroliere venezuelene.

În același timp, retragerea ar putea deschide mai mult piața pentru companiile petroliere internaționale din SUA și din alte state, care ar putea participa la reconstrucția sectorului.

Marile grupuri petroliere internaționale adoptă deocamdată o poziție prudentă, în timp ce producătorii independenți și investitorii dispuși să își asume riscuri mai mari sunt tot mai interesați de Venezuela.

Chevron, al doilea cel mai mare producător american de petrol, a convenit în aprilie un schimb de active cu Venezuela care îi va extinde semnificativ operațiunile în această țară.

O eventuală retragere a Venezuelei ar veni într-un moment dificil pentru organizația condusă de Arabia Saudită.

Nemulțumirile privind obligațiile asociate statutului de membru au devenit vizibile inclusiv în Irak și în alte state. În urmă cu patru luni, Emiratele Arabe Unite au anunțat că vor părăsi cartelul, punând sub semnul întrebării unitatea organizației.

Plecarea Venezuelei ar amplifica îndoielile privind capacitatea OPEC de a rămâne unită și de a continua să influențeze prețurile petrolului. O deteriorare suplimentară a cooperării ar putea declanșa o competiție pentru cote de piață între producători, asemănătoare războiului prețurilor din 2020.

Influența OPEC a fost deja erodată în ultimii ani de producătorii americani de petrol de șist și de creșterea extracției în alte regiuni. Descoperirile importante din Guyana și Brazilia au redus, la rândul lor, dominația cartelului asupra producției mondiale.