Vladimir Putin schimbă regulile în Rusia după valul de atacuri cu drone: statul poate prelua infrastructura vulnerabilă

Războiul dronelor intră într-o nouă etapă, iar efectele sale se resimt tot mai puternic asupra infrastructurii Rusiei. De la rafinării și instalații energetice până la centre logistice, atacurile ucrainene pun presiune pe economia rusă. În acest context, Vladimir Putin introduce măsuri prin care statul poate interveni direct asupra obiectivelor vulnerabile.

Președintele rus Vladimir Putin a emis un decret prin care statul poate prelua temporar controlul asupra unor obiective de infrastructură considerate esențiale, în cazul în care proprietarii nu reușesc să le protejeze suficient împotriva atacurilor cu drone și a altor amenințări. Măsura vine pe fondul intensificării loviturilor ucrainene asupra unor ținte economice și logistice din Rusia.

Noile prerogative vizează facilități din sectoarele energetic, industrial, al comunicațiilor, transportului și logisticii, precum și alte obiective considerate importante pentru securitatea și stabilitatea economică a țării. Autoritățile ruse pot interveni atunci când entitățile responsabile de administrarea acestor obiective sunt considerate incapabile să le protejeze sau reacționează prea lent pentru a remedia pagubele provocate de atacuri.

În astfel de situații, statul ar putea prelua temporar administrarea activelor fizice și financiare, inclusiv drepturile asociate proprietății acestora. Vicepremierul rus Denis Manturov a precizat însă că măsura nu trebuie interpretată ca un pas către o naționalizare extinsă și a susținut că aceasta nu ar urma să fie aplicată la scară largă.

Decizia Kremlinului vine după extinderea atacurilor ucrainene asupra infrastructurii aflate în interiorul Rusiei. Pe lângă rafinării și instalații energetice, forțele ucrainene au început să vizeze și centre logistice ale unor mari companii de comerț online, pe care Kievul le consideră relevante pentru efortul de război al Moscovei.

Patru centre logistice ale retailerului Ozon au fost vizate într-un nou val de atacuri, astfel că numărul facilităților companiei lovite în decurs de numai trei zile a ajuns la șase. Un centru din Mahacikala, în Daghestan, a fost cuprins de flăcări, iar compania a anunțat că în urma incidentului au existat persoane rănite. Un alt incendiu a izbucnit la o facilitate situată în apropierea orașului Krasnodar.

Anterior, atacurile ucrainene s-au concentrat și asupra infrastructurii companiei Wildberries. Autoritățile de la Kiev susțin că anumite centre logistice și facilități comerciale contribuie, direct sau indirect, la aprovizionarea și susținerea forțelor armate ruse.

Loviturile cu drone au continuat să vizeze și sectorul petrolier din Rusia. Rafinăria Afipski, din regiunea Krasnodar, a fost cuprinsă de un incendiu în urma unui atac, iar autoritățile locale au anunțat că două persoane au murit și alte două au fost rănite după ce fragmente de drone au căzut în zonă.

Incidentul evidențiază presiunea tot mai mare exercitată de atacurile la distanță asupra economiei și infrastructurii ruse. În ultimele luni, astfel de lovituri au vizat tot mai frecvent obiective energetice, logistice și de transport, extinzând efectele războiului dronelor asupra infrastructurii strategice din regiune.