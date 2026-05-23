În dimineața zilei de sâmbătă, 23 mai, Federația Rusă a desfășurat noi atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în zona apropiată frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea.

Potrivit Ministerul Apărării Naționale, sistemele radar au detectat în jurul orei 09:05, în spațiul aerian ucrainean, un grup de ținte aeriene care se deplasau către portul Chilia, aflat în proximitatea graniței României.

Ca măsură de precauție, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, fiind emis un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea la ora 09:28. Alerta aeriană a fost ridicată la ora 09:53.

Autoritățile precizează că nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României și nici impacturi ale unor vehicule aeriene pe teritoriul național.

Ministerul Apărării Naționale a informat în timp real structurile aliate cu privire la evoluția situației și menține comunicarea permanentă cu acestea.

Marți, 19 mai 2026, forțele ruse au lansat noi atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România, în zona județului Tulcea, potrivit unui comunicat oficial.

Ca măsură de precauție, două aeronave F-16 aflate în serviciul de Poliție Aeriană au decolat în jurul orei 01:45 de la Baza 86 Aeriană Fetești, iar la ora 02:05 a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru informarea populației din zona vizată.

Potrivit datelor radar, dronele au lovit portul Ismail din Ucraina, fără a fi înregistrate pătrunderi în spațiul aerian al României.