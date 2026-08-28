Tim Cook își încheie mandatul de CEO al Apple. Cum a transformat compania după moartea lui Steve Jobs

Luni, 31 august, este ultima zi a lui Tim Cook în funcția de director general al Apple, poziție pe care a ocupat-o din 2011, când i-a succedat lui Steve Jobs după moartea acestuia. Mandatul lui Cook a fost marcat de o extindere spectaculoasă a companiei, atât în ceea ce privește valoarea sa pe bursă, cât și portofoliul de produse și servicii.

Capitalizarea bursieră a Apple a crescut de la aproximativ 350 de miliarde de dolari în momentul în care Cook a preluat conducerea la peste 4.000 de miliarde de dolari în prezent. Compania a depășit pentru scurt timp chiar și pragul de 5.000 de miliarde de dolari în luna iulie, conform Yahoo! Finance.

Mandatul lui Cook este considerat, în ansamblu, un succes major. Din perspectiva indicatorilor tradiționali de performanță, creșterea valorii companiei și a averii acționarilor îl plasează printre cei mai de succes directori generali din lume din ultimii 15 ani. Cook a preluat compania de la un CEO considerat legendar și a reușit să multiplice de aproximativ zece ori valoarea pentru acționari.

Tim Cook nu era CEO atunci când Apple a lansat primul iPhone, în 2007. Dispozitivul a fost introdus pe piață sub conducerea lui Steve Jobs. Cook a preluat însă un produs deja de succes și a transformat segmentul într-unul dintre principalele motoare ale dezvoltării Apple.

În 2025, iPhone-ul a generat venituri de 209,5 miliarde de dolari din totalul de 416,1 miliarde de dolari înregistrat de Apple. Astfel, aproximativ jumătate din veniturile companiei au provenit dintr-un singur segment de activitate.

Pentru a extinde afacerea, Apple a mărit considerabil gama iPhone. Compania a introdus modele cu ecrane mai mari, procesoare mai puternice și camere mai performante, încercând să atragă în special consumatorii din zona premium.

În același timp, gama a fost extinsă pe mai multe niveluri de preț și a inclus un număr mult mai mare de configurații. Gestionarea complexității rezultate, inclusiv în ceea ce privește lanțul de aprovizionare, a reprezentat una dintre principalele provocări pe care Cook le-a gestionat în perioada în care s-a aflat la conducerea Apple.

America rămâne cea mai mare piață a Apple. În 2025, vânzările companiei în regiunea Americilor au ajuns la 178,3 miliarde de dolari. China reprezintă însă o piață esențială, cu vânzări de 64,3 miliarde de dolari în același an.

Cook nu s-a limitat la dezvoltarea iPhone-ului. Sub conducerea sa, Apple a construit un ecosistem larg de produse și servicii conectate la telefon, printre care Apple Music+, Apple TV+, Apple Fitness+, Apple Watch și AirPods.

Serviciile au devenit astfel a doua cea mai mare afacere a companiei. În 2025, acest segment a generat venituri de 109,1 miliarde de dolari.

Segmentul de dispozitive purtabile, care include produse precum Apple Watch și AirPods, este al treilea ca importanță pentru companie și a generat venituri de 35,6 miliarde de dolari.

Extinderea ecosistemului dincolo de iPhone a creat pentru Apple un nou flux important de venituri și profituri. Dimensiunea actuală a companiei este legată astfel nu doar de succesul telefonului, ci și de capacitatea lui Cook de a transforma iPhone-ul într-un punct central pentru o gamă mult mai largă de produse și servicii.

Un alt domeniu în care Tim Cook a influențat strategia Apple este confidențialitatea și securitatea. Compania s-a poziționat constant ca un lider în acest domeniu și își prezintă în mod regulat produsele drept mai sigure decât cele ale unor rivali importanți din industria tehnologică, precum Google și Meta.

Există însă și o situație particulară în relația cu Google. Apple folosește Google drept motor de căutare implicit în browserul Safari, în pofida poziționării sale privind protejarea datelor utilizatorilor.

Apple a intrat și în conflict cu autoritățile guvernamentale în privința solicitărilor de creare a unor mecanisme care să permită accesul la datele stocate pe dispozitive.

Unul dintre cele mai cunoscute cazuri a fost disputa cu FBI după atacul terorist din San Bernardino, California, din 2015. Agenția americană i-a cerut companiei să creeze un mecanism care să permită accesarea datelor de pe iPhone-ul folosit de unul dintre atacatori.

Cook a refuzat, argumentând că un asemenea software ar face telefoanele iPhone din întreaga lume vulnerabile la atacuri informatice și că nu există nicio garanție că sistemul creat pentru autorități nu ar putea fi folosit în mod abuziv.

Strategia Apple privind confidențialitatea și securitatea a devenit astfel și un element comercial. Protejarea datelor este considerată importantă de consumatori și poate reprezenta un argument în alegerea produselor companiei.

În ciuda succesului financiar al Apple, mandatul lui Tim Cook nu a fost lipsit de critici.

Una dintre principalele probleme invocate de contestatari este lipsa unui produs care să poată deveni un succesor al iPhone-ului. Criticii consideră că dependența atât de mare de telefonul companiei poate fi interpretată ca un semn al unei încetiniri a inovației.

Analiștii care apără bilanțul lui Cook susțin însă că această perspectivă ignoră extinderea semnificativă a portofoliului Apple. iPhone-ul este atât de mare și de profitabil încât eclipsează celelalte produse, însă compania a dezvoltat în paralel mai multe categorii și servicii care i-au consolidat poziția.

Una dintre cele mai importante încercări ale Apple de a crea o nouă categorie de produse a fost Vision Pro, casca de realitate mixtă lansată de companie ca una dintre primele sale intrări majore într-un segment nou după mai mulți ani.

Vision Pro nu a avut însă rezultatele așteptate și este considerat unul dintre punctele mai slabe ale perioadei Cook. Apple ar putea totuși valorifica tehnologiile dezvoltate pentru cască, compania fiind relatată ca lucrând la utilizarea unora dintre acestea pentru viitoare perechi de ochelari inteligenți.

În ultima parte a mandatului lui Cook, Apple s-a confruntat cu critici pentru ritmul lent în adoptarea inteligenței artificiale generative. Compania a anunțat în 2024 o versiune îmbunătățită a asistentului Siri, însă lansarea acesteia a fost amânată. Întârzierea a alimentat percepția că Apple a rămas în urma altor mari companii tehnologice în cursa pentru dezvoltarea și implementarea inteligenței artificiale.

Apple are însă un avantaj în ceea ce privește expunerea financiară la boom-ul AI. Spre deosebire de rivalii care investesc sute de miliarde de dolari în cipuri pentru inteligență artificială și centre de date, Apple a fost mai puțin afectată de unele dintre șocurile care au traversat piața AI și acțiunile companiilor din acest sector.

Compania urmează să lanseze în septembrie o nouă serie de funcții bazate pe inteligență artificială. Acestea ar putea contribui la reducerea nemulțumirilor legate de ritmul cu care Apple a intrat în această cursă tehnologică.

Deși 31 august este ultima zi a lui Tim Cook în funcția de CEO, acesta nu părăsește compania. John Ternus va prelua funcția de director general al Apple, în timp ce Cook va deveni președintele consiliului de administrație al companiei.