Decizia privind conducerea Apple marchează un moment definitoriu pentru companie, în contextul în care Tim Cook va face tranziția către rolul de președinte executiv. Această mutare confirmă intenția grupului de a asigura continuitatea leadership-ului și stabilitatea strategică într-o perioadă de transformări tehnologice accelerate.

Tim Cook a devenit CEO în 2011, după retragerea lui Steve Jobs, una dintre cele mai influente figuri din Silicon Valley. În cei peste 10 ani de mandat, Cook a extins semnificativ portofoliul companiei, depășind limitele produselor tradiționale precum Mac, iPod sau iPhone și orientând Apple către noi segmente, inclusiv servicii digitale, sănătate și dispozitive purtabile.

Sub conducerea sa, Apple a traversat perioade complexe, inclusiv pandemia de COVID-19, tensiunile comerciale dintre Statele Unite și China și politicile tarifare promovate în timpul administrației fostului președinte Donald Trump. În ciuda acestor provocări, compania și-a consolidat poziția globală și a continuat să înregistreze performanțe financiare solide.

Numirea lui John Ternus la conducerea Apple reflectă strategia companiei de a promova lideri formați în interiorul organizației, cu experiență solidă în dezvoltarea produselor. În vârstă de 50 de ani, Ternus este unul dintre cei mai experimentați executivi ai Apple în domeniul hardware.

El ocupă funcția de vicepreședinte senior al departamentului de inginerie hardware din 2021 și a fost implicat direct în dezvoltarea unor produse esențiale precum AirPods, Mac, iPad și iPhone. De asemenea, a preluat responsabilitatea pentru Apple Watch la finalul anului 2022, consolidându-și rolul în structura de conducere.

Absolvent al Universității din Pennsylvania, unde a studiat inginerie mecanică, Ternus a avut încă din perioada studenției o abordare orientată spre inovație. Pentru lucrarea de licență a dezvoltat un braț mecanic destinat persoanelor cu tetraplegie, controlat prin mișcările capului. În paralel, a fost membru al echipei masculine de înot.

Și-a început cariera proiectând dispozitive de realitate virtuală, iar în 2001 s-a alăturat Apple, lucrând inițial la Apple Cinema Display. Ulterior, a avansat constant în ierarhie, fiind numit vicepreședinte al ingineriei hardware în 2013. Potrivit Bloomberg News, Ternus este „cel mai tânăr membru al echipei executive a Apple” și este descris drept „carismatic și apreciat”.

Anunțul retragerii a fost însoțit de o scrisoare adresată comunității Apple, în care Tim Cook a detaliat experiența sa la conducerea companiei și relația directă cu utilizatorii.

„Pentru comunitatea Apple: În ultimii 15 ani am început aproape în fiecare dimineață la fel. Îmi deschid e-mailul și citesc notițe pe care le-am primit cu o zi înainte de la utilizatorii Apple din întreaga lume. Împărtășiți cu mine bucăți mici din viața voastră și spuneți lucruri pe care doriți să le știu despre modul în care Apple v-a impactat. Despre momentul în care mama ta a fost salvată de Apple Watch. Despre selfie-ul perfect pe care l-ai surprins pe vârful unui munte care părea imposibil de urcat. Îmi mulțumești pentru modurile în care Mac a schimbat ceea ce poți face la locul de muncă. În fiecare dintre aceste e-mailuri simt o recunoștință pe care nu o pot exprima în cuvinte, că am ajuns cumva să fiu persoana de la celălalt capăt al acelor e-mailuri, liderul unei companii care aprinde imaginația și îmbogățește vieți în moduri atât de profunde încât sfidează descrierea. Ce onoare și privilegiu. Astăzi am anunțat că fac următorul pas în călătoria mea la Apple. În lunile următoare, voi trece într-un nou rol, lăsând în urmă postul de CEO, în septembrie, și devenind președintele executiv al Apple. O persoană nouă va păși în ceea ce știu în inima mea este cea mai bună slujbă din lume. Acest lider este John Ternus, un inginer și gânditor strălucit care și-a petrecut ultimii 25 de ani construind produsele Apple pe care utilizatorii noștri le iubesc atât de mult, obsedat de fiecare detaliu, axat pe toate modalitățile posibile în care putem face ceva mai bun, mai îndrăzneț, mai frumos și mai semnificativ. El este persoana perfectă pentru acest loc de muncă. Lui John îi pasă atât de mult de cine suntem la Apple, de ceea ce facem la Apple, și are inima și caracterul de a conduce cu o integritate extraordinară. Sunt foarte mândru să-l numesc următorul CEO al Apple. Această companie va atinge culmi incredibile sub conducerea sa și veți simți impactul său în fiecare descoperire din produsele și serviciile viitoare. Abia aștept să-l cunoști ca mine. Acesta nu este un la revedere. Dar în acest moment de tranziție, am vrut să profit de ocazie pentru a vă mulțumi. Nu în numele companiei, de data aceasta, deși există un izvor de recunoștință pentru tine. Dar pur și simplu în numele meu, Tim. O persoană care a crescut într-un timp diferit și a ajuns să fie CEO-ul celei mai mari companii din lume. Vă mulțumesc pentru încrederea și bunătatea pe care mi le-ați arătat. Vă mulțumesc că ați aclamat alături de mine când am dezvăluit un nou produs sau serviciu. Vă mulțumesc, mai presus de toate, că ați crezut în mine. În fiecare zi ne ridicăm și ne gândim la ce putem face pentru a face viața un pic mai bună. Și în fiecare zi, ai făcut-o pe a mea cât de bine aș fi putut să cer. Vă mulțumesc”.

În vara acestui an, analiștii de la LightShed Partners au lansat o evaluare critică privind conducerea Apple, susținând că Tim Cook nu mai corespunde cerințelor actuale ale companiei.

Într-o notă transmisă investitorilor, aceștia au argumentat că Apple are nevoie de un director executiv orientat în mod prioritar către dezvoltarea produselor, nu de un profil axat predominant pe operațiuni și logistică, așa cum este perceput Tim Cook.

Analiza indică faptul că Apple a pierdut teren în competiția tehnologică privind inteligența artificială, rămânând în urma unor rivali direcți. În acest context, experții avertizează că grupul nu își mai poate permite erori strategice, în condițiile în care presiunea inovației este tot mai ridicată.

Potrivit acelorași evaluări, eventualele întârzieri sau decizii greșite în domeniul inteligenței artificiale ar putea influența negativ evoluția pe termen lung a companiei și capacitatea acesteia de a-și menține ritmul de creștere.

Aceste poziționări au apărut într-un moment sensibil pentru Apple, după ce Jeff Williams, directorul de operațiuni și unul dintre principalii candidați considerați drept succesor al lui Cook, a anunțat că va părăsi compania.

În ciuda acestor critici, performanța financiară a Apple sub conducerea lui Tim Cook rămâne semnificativă. De la preluarea funcției de CEO, acțiunile companiei au înregistrat o creștere de peste 1.400%, depășind considerabil media de aproximativ 430% a companiilor incluse în indicele S&P 500 în aceeași perioadă.

Tabel sinteză: schimbarea conducerii Apple: