Avertisment pentru utilizatorii iPhone. Atacul se desfășoară prin e-mailuri alarmiste care îi informează pe utilizatori că spațiul de stocare este plin și că, dacă nu plătesc imediat un upgrade, riscă ștergerea fotografiilor și documentelor. În unele cazuri, mesajele susțin că accesul la cont a fost blocat și că datele vor fi eliminate dacă nu se acționează de urgență, conform The Guardian.

Escrocii trimit inclusiv serii de e-mailuri succesive, în care presiunea crește treptat: după primul mesaj, urmează un al doilea care avertizează că, în lipsa unei reacții imediate, toate datele vor fi șterse la o dată exactă. Toate aceste mesaje includ butoane care solicită „upgrade” sau actualizarea metodei de plată, însă acestea duc către site-uri false.

În realitate, linkurile redirecționează către pagini de tip phishing, concepute să imite platformele oficiale, dar create pentru a fura date bancare și informații personale. Odată introduse, datele pot fi folosite pentru furt financiar sau revândute pe piețe ilegale online.

Fenomenul este periculos deoarece coincide uneori cu notificări reale trimise de Apple privind spațiul de stocare iCloud, ceea ce face ca utilizatorii să fie mai ușor induși în eroare. Organizația britanică de protecție a consumatorilor „Which?” a avertizat că toți utilizatorii Apple ar trebui să fie conștienți de această înșelătorie răspândită.

„Fiecare utilizator Apple trebuie să știe de această înșelătorie extrem de nocivă care circulă în prezent”, a avertizat organizația britanică de protecție a consumatorilor într-o postare pe Facebook.

Există mai multe variante ale mesajelor frauduloase, unele dintre ele având subiecte precum blocarea contului sau ștergerea fotografiilor, altele susținând că metoda de plată a expirat sau că serviciul cloud a fost dezactivat. Alte mesaje mai puțin alarmiste anunță eșecul unei plăți de reînnoire a stocării.

Dacă victima nu reacționează, escrocii trimit mesaje de tip „avertisment final”, în care susțin că toate datele vor fi șterse definitiv dacă nu se iau măsuri imediat. Toate variantele conțin îndemnuri de a accesa un link sau de a introduce date personale.

Semnele care pot trăda înșelătoria includ adrese de e-mail suspecte, domenii neobișnuite sau care nu aparțin Apple, precum și greșeli de ortografie sau gramatică. De asemenea, unele mesaje includ terminații de domeniu neobișnuite sau referințe geografice care nu au legătură cu compania Apple, care își are sediul în California și în Europa în Irlanda.

Specialiștii recomandă utilizatorilor să șteargă sau să ignore astfel de mesaje și să nu acceseze linkurile primite. Dacă un link a fost accesat, nu trebuie introduse date personale, iar dacă au fost furnizate informații bancare, este necesară contactarea imediată a băncii.

În cazul utilizatorilor care vor să verifice situația reală a spațiului de stocare iCloud, acest lucru se poate face direct din setările telefonului, fără accesarea niciunui link din e-mailuri. Dacă este necesar, upgrade-ul poate fi realizat în siguranță direct din aplicațiile oficiale ale Apple.