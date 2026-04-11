Informațiile pe care nu trebuie să le ai pe telefonul mobil. Telefonul mobil este unul dintre cele mai expuse dispozitive în cazul unui atac cibernetic. În interiorul unui singur dispozitiv sunt stocate parole, date bancare, mesaje private și fișiere sensibile, ceea ce îl transformă într-o țintă constantă pentru infractorii cibernetici. Specialiștii în securitate digitală avertizează că un smartphone compromis poate duce la pierderi financiare, furt de identitate sau chiar șantaj.

Categorie de date accesibile pe smartphone Tipuri de informații incluse Risc principal în caz de compromitere Conturi bancare și aplicații financiare IBAN, carduri, autentificări, tranzacții Pierderi financiare, tranzacții neautorizate, fraudă bancară E-mailuri personale și profesionale Mesaje, atașamente, resetări de parolă Furt de identitate, acces la alte conturi prin resetare parole Rețele sociale Mesaje private, postări, date de autentificare Preluarea contului, escrocherii în numele utilizatorului Documente și fotografii private Fișiere personale, acte, imagini sensibile Șantaj, scurgeri de date, compromiterea vieții private

Această concentrare de informații face ca telefonul să fie extrem de atractiv pentru atacatorii care folosesc malware, phishing sau acces fizic neautorizat pentru a obține datele utilizatorilor.

Stocarea parolelor direct în telefon, fără un sistem securizat de tip manager de parole, reprezintă un risc major de securitate.

În cazul în care dispozitivul este compromis, atacatorul poate obține acces instant la toate conturile utilizatorului. Efectul este similar cu utilizarea unei singure chei pentru toate ușile digitale.

Recomandare de securitate:

evită salvarea parolelor în note sau fișiere necriptate

utilizează autentificare în doi pași (2FA)

folosește un manager de parole dedicat

Informațiile financiare sunt printre cele mai căutate ținte ale atacatorilor. Datele precum IBAN-ul, codurile PIN sau credențialele aplicațiilor bancare pot fi exploatate imediat în cazul unei breșe de securitate.

O singură compromitere a telefonului poate duce la tranzacții neautorizate sau furt de fonduri.

Recomandare de securitate:

nu stoca date bancare în mesaje sau fișiere locale

activează notificările pentru tranzacții

utilizează aplicații bancare oficiale cu autentificare biometrică

E-mailul este adesea subestimat ca risc de securitate, deși conține frecvent informații personale, contracte sau documente profesionale.

În cazul accesului neautorizat, atacatorii pot recupera parole resetate, date financiare sau informații confidențiale.

Măsuri recomandate:

folosește criptarea mesajelor atunci când este posibil

activează modul confidențial în servicii precum Gmail

șterge e-mailurile sensibile după utilizare

Materialele private stocate pe telefon pot deveni instrumente de șantaj în cazul în care dispozitivul este compromis.

Acest tip de atac, cunoscut sub denumirea de „sextortion”, este în creștere la nivel global și implică amenințări cu publicarea conținutului personal în schimbul unor sume de bani.

Recomandare de securitate:

evită stocarea acestui tip de conținut pe telefon

șterge complet fișierele, inclusiv din backup-uri

utilizează servicii securizate de stocare criptată, dacă este necesar