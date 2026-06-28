Android 17 introduce funcția Photo Shuffle pentru fundaluri dinamice, rivalizând cu iPhone-ul

Utilizatorii de smartphone-uri Android nu vor mai fi în urmă față de iPhone-uri în curând. Cu lansarea Android 17, Google testează o funcționalitate asemănătoare celei disponibile de mult timp pe dispozitivele Apple.

Rivalitatea dintre Google și Apple continuă să fie intensă. În timp ce Apple promovează iPhone-ul prin reclame care ironizează Android-ul, cele două sisteme de operare înregistrează tot mai multe funcții comune. Android 17 aduce o noutate care ar putea convinge utilizatorii să renunțe la iPhone.

iPhone-ul dispune de funcția Photo Shuffle („Mélange de photos”), ce permite schimbarea automată a fundalului cu imagini preferate, la intervale reglabile sau manual. Android nu oferea până acum această opțiune nativ.

Un raport recent evidențiază prezența unor indicii în versiunea beta Android 17 QPR1 Beta 5, sugerând că Google testează o funcționalitate similară Photo Shuffle, care ar putea fi lansată pe dispozitivele Pixel.

Deși smartphone-urile Pixel permit deja schimbarea automată a fundalului, opțiunile sunt limitate, fără control asupra intervalului de schimbare sau selecția imaginilor. În prezent, utilizatorii pot apela la aplicații terțe din Play Store, însă acestea pot consuma multă baterie.

Noua funcție din Android 17 ar putea rezolva aceste limitări, oferind o opțiune nativă și eficientă pentru fundaluri dinamice personalizate, comparabilă cu cea a iPhone-ului.

Este important de menționat că Pixel oferă deja o funcție de schimbare automată a fundalului, accesibilă din Setări > Fundal și stil > Mai multe fundaluri. De asemenea, utilizatorii pot descărca înainte de lansare fundalurile oficiale pentru Pixel 11.