Google lansează un sistem de verificare pentru autentificarea Android 17 și crește securitatea utilizatorilor

Google intensifică măsurile de securitate pentru cea mai recentă versiune a sistemului său de operare. Compania introduce un nou sistem de verificare care confirmă autenticitatea Android 17 instalat pe smartphone-ul utilizatorilor.

Securitatea pe telefoanele mobile este esențială, mai ales în contextul în care atacatorii cibernetici devin tot mai sofisticați. De exemplu, un malware pentru Android poate exploata plățile contactless pentru a goli conturile bancare ale victimelor. Deși există soluții pentru protejarea împotriva vulnerabilităților Android, sistemul de operare al Google poate fi uneori vulnerabil, iar aplicații false, cum ar fi cele de gestionare a fișierelor, au încercat să fure bani de la utilizatori.

Android 17 a fost lansat recent, fiind bine primit de utilizatorii platformei. Totuși, pe piață circulă și versiuni false ale acestui sistem de operare, folosite de hackeri pentru a introduce malware în dispozitive. Pentru a combate această problemă, Google a dezvoltat o funcție nouă care verifică dacă versiunea de Android 17 este autentică.

Metoda de autentificare este simplă, dar necesită două telefoane Android. Unul dintre acestea trebuie să fie de încredere, ideal unul nou sau cumpărat direct de la sursă, nu de pe piața second-hand.

Procedura începe prin apăsarea butonului „I’m ready” pe telefonul care urmează să fie verificat. Apoi, cu acest dispozitiv se scanează codul QR afișat pe telefonul de încredere. Alternativ, utilizatorul poate accesa direct site-ul verify.android. Pentru ca sistemul să confirme autenticitatea, amprenta de pornire („boot hash”) trebuie să fie identică pe ambele telefoane. Dacă nu se potrivește, înseamnă că versiunea de Android 17 este falsificată.

Această nouă funcție a stârnit întrebări privind viitorul ROM-urilor personalizate pe Android. Totuși, Google a clarificat că sistemul de verificare este destinat exclusiv dispozitivelor certificate Google Mobile Services și nu afectează ROM-urile personalizate sau sistemele derivate.

Astfel, utilizatorii care folosesc versiuni modificate ale Android pot continua să o facă fără restricții, iar noua caracteristică asigură transparență și protecție suplimentară doar pentru utilizatorii versiunilor oficiale de Android 17.