Studenți militari români dezvoltă un sistem inovator de detectare a dronelor folosind telefoanele mobile

Doi studenți ai Academiei Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov au creat un sistem de detectare a dronelor care utilizează telefoane mobile obișnuite ca senzori. Proiectul lor a fost premiat la hackathonul Defense-X, organizat de Academia Forțelor Terestre din Sibiu.

Mircea Vîlcan și Viorel Cîrstea, ambii în vârstă de 21 de ani și studenți în anul al III-lea la specializarea război electronic, au format echipa PADEWar. Aceasta a fost una dintre cele 17 echipe civile și militare care au participat la competiția Defense X, desfășurată în perioada 21–23 iunie 2026, în poligonul de instrucție Perii Dăii de lângă Sibiu.

Echipa PADEWar a primit un premiu în valoare de 500 de euro din partea companiei IT Qubiz, cu sediul în Oradea.

Proiectul PADEWar utilizează o rețea acustică formată din telefoane mobile pentru a capta sunetele emise de drone. Datele sonore sunt transmise către un computer care analizează semnalele și permite operatorilor să identifice și să localizeze dronele pentru scopuri defensive.

„Am analizat problemele actuale de pe frontul conflictului dintre Rusia și Ucraina și am observat dificultățile legate de detectarea dronelor care zboară la joasă altitudine. Sistemul nostru are o rată de detecție de 98,8% cu prototipul realizat până acum”, a declarat Mircea Vîlcan.

Studenții au testat sistemul în poligonul Perii Dăii, utilizând drone lansate de colegii lor de la Academia Forțelor Terestre și de companii partenere precum Oves Enterprise, Orbotix, Solomonar, BraveX Aero și CARFIL.

„Toate dronele multirotor au fost detectate, cu excepția unei singure drone foarte silențioase”, a precizat Viorel Cîrstea. Acesta a adăugat că în prezent sistemul nu poate identifica dronele Shahed, utilizate de Iran și Rusia, însă o implementare viitoare ar putea include și acest tip, în cazul accesului la seturi de date specifice.

Tehnologia poate fi extinsă prin integrarea inteligenței artificiale pentru a recunoaște diverse modele de drone.

Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu a anunțat lista completă a echipelor câștigătoare și a premiilor oferite de partenerii competiției Defense X 2026.

Printre premii s-au numărat vouchere pentru cursuri de pilot de drone și sume de bani, acordate echipelor Symbiote BCI, Field Kubernetes Cluster, Cyber Cadets, Shobolinsky, PADEWar, UNAp 01 și altele.

De asemenea, au fost oferite premii speciale și mențiuni cu echipamente tactice.

Defense-X este un hackathon anual organizat de Academia Forțelor Terestre din Sibiu, sub coordonarea conferențiarului universitar lt. col. Alexandru Baboș și a antreprenorului Gelu Vac, care reunește echipe din mediul civil și militar pentru dezvoltarea de soluții tehnologice în domeniul apărării.