SUA continuă să joace un rol central în medierea conflictului dintre Israel și Liban, într-un efort susținut de a consolida armistițiul recent și de a evita reluarea ostilităților. Un oficial al Departamentului de Stat a confirmat că noi discuții vor avea loc joi, subliniind importanța dialogului direct între cele două părți.

Într-un context tensionat, marcat de neîncredere reciprocă și incidente sporadice, Washingtonul încearcă să mențină deschise canalele diplomatice. Inițiativa vine după ce armistițiul negociat anterior a fost considerat instabil, iar riscul unei escaladări rămâne ridicat.

„Vom continua să facilităm discuţiile directe, purtate cu bună-credinţă, între cele două guverne”, a declarat un oficial al Departamentului de Stat.

Pe fondul acestor eforturi, administrația americană își reafirmă angajamentul de a preveni extinderea conflictului în regiune, într-un moment în care alte focare de tensiune contribuie la volatilitatea geopolitică.

În paralel cu medierea conflictului Israel–Liban, SUA se confruntă cu o deteriorare accentuată a relațiilor cu Iranul, pe fondul acuzațiilor reciproce și al blocajelor diplomatice. Luni, ambele părți au transmis semnale ferme privind disponibilitatea pentru un eventual conflict, în cazul în care negocierile eșuează.

Casa Albă a indicat că vicepreședintele JD Vance este pregătit să revină la Islamabad pentru o nouă rundă de discuții, după întâlnirile preliminare din aprilie. Totuși, autoritățile de la Teheran nu au confirmat participarea și au acuzat Washingtonul de încălcarea armistițiului.

„Prin impunerea unui blocaj şi încălcarea armistiţiului, Trump doreşte să transforme această masă de negocieri într-o masă de capitulare sau să justifice reluarea ostilităţilor, după cum consideră de cuviinţă”, a declarat Mohammad Bagher Ghalibaf.

Un punct major de dispută îl reprezintă blocada asupra Strâmtorii Ormuz, considerată vitală pentru transportul global de petrol. Iranul a condiționat reluarea dialogului de ridicarea acestor restricții, ceea ce complică semnificativ perspectivele unui acord.

Președintele Donald Trump a reiterat poziția administrației sale privind distrugerea completă a capacităților nucleare iraniene, în urma operațiunii militare din 2025. Afirmațiile vin într-un moment delicat, în care comunitatea internațională încearcă să readucă Iranul la masa negocierilor.

Liderul american a insistat că atacurile aeriene au avut un impact decisiv asupra infrastructurii nucleare a Teheranului, dar a admis că recuperarea materialului radioactiv rămâne o provocare complexă.

„Operațiunea Midnight Hammer a fost o distrugere completă și totală a siturilor de praf nuclear din Iran”, a afirmat Donald Trump.

În continuarea declarației, acesta a subliniat dificultățile tehnice legate de recuperarea uraniului îmbogățit.

„Prin urmare, să îl excavăm va fi un proces lung și dificil”, a adăugat Donald Trump.

Aceste poziții ferme riscă să complice suplimentar negocierile și să întărească reticența Iranului față de implicarea în noi discuții diplomatice.

Președintele Donald Trump a respins ferm speculațiile potrivit cărora Israelul ar fi avut un rol determinant în decizia SUA de a intra în conflict cu Iranul, intervenind public pentru a clarifica contextul politic și militar. Declarațiile au fost făcute luni, într-o postare pe platforma Truth Social, în care liderul american a încercat să contracareze relatările apărute în presa internațională.

„Israel nu m-a convins să intru în războiul cu Iranul, rezultatele din 7 octombrie, adăugate la opinia mea de o viață că IRANUL NU POATE AVEA NICIODATĂ O ARMĂ NUCLEARĂ, au făcut-o”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.

În același mesaj, președintele american a sugerat că o eventuală schimbare de regim la Teheran ar putea deschide calea unei evoluții pozitive pentru statul iranian, condiționând însă acest scenariu de o abordare pragmatică din partea noilor lideri.

„Și dacă noii lideri ai Iranului (Schimbare de Regim!) sunt inteligenți, Iranul poate avea un viitor grozav și prosper!”, a scris Trump.

În continuarea declarațiilor, președintele SUA a adoptat un ton vehement față de mass-media, acuzând-o de lipsă de credibilitate și de propagarea unor informații false în legătură cu conflictul și negocierile în curs.

Criticile la adresa presei au fost formulate într-un registru dur, Trump afirmând că nu acordă încredere analizelor și sondajelor publicate în spațiul mediatic, pe care le consideră manipulate.

„90% din ceea ce spun ei sunt minciuni și povești inventate, iar sondajele sunt trucate, la fel cum au fost trucate alegerile prezidențiale din 2020. La fel ca rezultatele din Venezuela, despre care mass-media nu prea vrea să vorbească, rezultatele din Iran vor fi uimitoare – și dacă noii lideri ai Iranului sunt isteți, Iranul poate avea un viitor minunat și prosper!”, a scris președintele SUA pe pagina sa de Truth Social.

În același context, Trump a reiterat că evoluțiile din Iran vor avea un impact major, sugerând că rezultatele strategiei americane vor fi vizibile în perioada următoare.

„Rezultatele în Iran vor fi uimitoare”, a transmis Donald Trump, într-un mesaj care coincide cu pregătirile pentru reluarea negocierilor diplomatice în Pakistan, în condițiile în care participarea Iranului rămâne incertă.

În paralel cu inițiativele SUA, Uniunea Europeană își reevaluează poziția față de Israel, în contextul conflictului din Gaza și al escaladării operațiunilor militare din Liban. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a anunțat că statele membre vor analiza oportunitatea adoptării unor măsuri restrictive.

Miniștrii de externe ai celor 27 de state membre urmează să discute această temă la Luxemburg, în urma presiunilor venite din partea Spaniei, condusă de Pedro Sanchez. Propunerea vizează inclusiv suspendarea acordului de cooperare cu Israelul.

„Avem deja măsurile pe masă; unele dintre ele necesită o majoritate calificată (ponderată)”, a spus Kaja Kallas. „În primul rând, cred că ar trebui să se evalueze dacă este posibil să se acţioneze în acest sens, în cazul în care statele membre doresc acest lucru, pentru a exercita presiuni asupra Israelului”.

Deși există opțiuni precum sancțiuni economice sau restricții comerciale, lipsa consensului între statele membre rămâne principalul obstacol în calea implementării acestor măsuri.

Tabel sinteză – principalele evoluții privind implicarea SUA și contextul regional: