Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a transmis un mesaj ferm în contextul dezbaterilor tot mai frecvente despre viitorul implicării Statelor Unite în sistemul de apărare al Europei. Oficialul a confirmat că există discuții în desfășurare între partenerii din cadrul alianței pentru a evalua impactul unei eventuale retrageri americane și pentru a identifica soluții de limitare a consecințelor.

În opinia sa, chiar și o reducere parțială a implicării SUA ar putea genera dezechilibre majore, mai ales dacă nu este realizată în mod coordonat între statele membre.

„Discutăm intens despre modul în care putem gestiona sau atenua retragerea Statelor Unite din ‘arhitectura de securitate europeană’. Nu în totalitate, ci parțial. Chiar și o retragere parțială… ar fi extrem de distructivă pentru Europa dacă nu se realizează într-un mod coordonat”, a declarat Hakan Fidan, în cadrul unui forum diplomatic organizat în Antalya.

Acest avertisment reflectă temerile tot mai accentuate legate de dependența Europei de sprijinul militar american, în special în contextul tensiunilor geopolitice actuale.

Declarațiile vin pe fondul unor divergențe tot mai clare între aliații din NATO, alimentate de pozițiile exprimate de Donald Trump. Liderul american a sugerat în repetate rânduri posibilitatea retragerii Statelor Unite din alianță, criticând contribuțiile insuficiente ale unor state europene și lipsa de implicare în anumite operațiuni militare.

Situația s-a tensionat suplimentar după refuzul unor state europene de a participa la misiuni în Strâmtoarea Ormuz, pe fondul conflictului dintre SUA, Israel și Iran. Acest episod a accentuat diferențele de viziune dintre Washington și unele capitale europene.

În plus, alte declarații controversate ale liderului de la Casa Albă, inclusiv ideea preluării controlului asupra Groenlandei, au contribuit la creșterea incertitudinii și la deteriorarea încrederii între aliați.

În acest context, Hakan Fidan a criticat deschis tendința unor state membre ale Uniunii Europene de a acționa independent în cadrul alianței, sugerând că aceste inițiative riscă să slăbească coeziunea NATO.

„Vreți să existe o organizație UE separată în cadrul NATO? Ei bine, America a spus: ‘Vă las să plecați, rup cu voi legăturile’”, a afirmat Hakan Fidan, subliniind tensiunile existente între diferitele centre de putere din interiorul alianței.

Summitul NATO, moment decisiv pentru relația cu SUA

În fața acestor provocări, oficialul turc a făcut apel la unitate și la relansarea dialogului strategic între Europa și Statele Unite. Summitul NATO programat la Ankara, în luna iulie, este considerat un moment crucial pentru viitorul relațiilor transatlantice.

Potrivit lui Hakan Fidan, această reuniune ar trebui să fie folosită pentru a reconstrui încrederea și pentru a evita o eventuală ruptură între aliați, care ar putea avea consecințe greu de gestionat.

La rândul său, Mark Rutte a adoptat un ton mai echilibrat, afirmând că înțelege nemulțumirile exprimate de Donald Trump, dar a subliniat că majoritatea statelor europene au susținut acțiunile militare ale SUA împotriva Iranului.

Pe lângă posibilitatea unei retrageri din arhitectura de securitate europeană, oficiali de la Washington au sugerat și o eventuală reducere a prezenței militare americane pe continent. O astfel de decizie ar putea modifica semnificativ echilibrul strategic din Europa și ar obliga statele europene să își asume un rol mult mai activ în propria apărare.

Această perspectivă ridică numeroase semne de întrebare privind capacitatea Europei de a compensa rapid o eventuală diminuare a sprijinului american, în condițiile în care multe state depind încă de infrastructura și resursele militare ale SUA.

Avertismentele venite din partea Ankarei evidențiază fragilitatea actualei arhitecturi de securitate și necesitatea unei coordonări mai strânse între aliați. În lipsa unei strategii comune, o eventuală retragere a SUA ar putea genera un efect de domino, afectând nu doar NATO, ci și stabilitatea întregului continent.

Într-un context global marcat de conflicte și rivalități geopolitice tot mai intense, viitorul relației dintre Europa și Statele Unite devine una dintre cele mai importante mize strategice ale momentului.