Rusia ar putea intensifica războiul informațional împotriva UE și NATO. Autoritățile ucrainene avertizează că Federația Rusă ar putea crește intensitatea operațiunilor de influență informațională și a atacurilor hibride îndreptate împotriva Uniunii Europene și NATO. Scopul principal ar fi diminuarea sprijinului occidental acordat Ucrainei în contextul conflictului militar în desfășurare.

Informațiile au fost transmise de Andriy Kovalenko, șeful Centrului pentru Combaterea Dezinformării din cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, potrivit agenției Ukrinform.

Potrivit oficialului ucrainean, Rusia ar considera că momentul actual este favorabil pentru a exercita presiuni asupra statelor europene și asupra NATO, utilizând campanii de propagandă, dezinformare și operațiuni hibride.

Strategia ar urmări crearea de tensiuni interne în statele occidentale și erodarea sprijinului politic și militar pentru Ucraina, prin influențarea opiniei publice și amplificarea diviziunilor sociale și politice.

Kovalenko susține că aceste acțiuni fac parte dintr-o strategie mai amplă de destabilizare informațională, coordonată la nivelul structurilor de securitate ruse.

Conform acelorași surse ucrainene, în interiorul conducerii de la Kremlin ar fi analizate mai multe scenarii privind evoluția conflictului militar, inclusiv:

prelungirea războiului pe termen lung;

încercări de înghețare a conflictului;

extinderea presiunii militare sau hibride asupra unor state membre NATO.

Aceste ipoteze reflectă, potrivit Kievului, lipsa unei direcții strategice clare și dorința de menținere a presiunii asupra Occidentului prin multiple canale.

Oficialii ucraineni resping eficiența pe termen lung a acestor tactici, susținând că Federația Rusă se confruntă cu vulnerabilități tot mai mari în domeniul tehnologic și informațional.

În opinia lui Kovalenko, expunerea crescută a infrastructurii ruse și evoluția rapidă a mediului digital global ar putea limita eficiența campaniilor de dezinformare și a operațiunilor hibride.

Conflictul din Ucraina a depășit de mult dimensiunea strict militară, devenind o confruntare complexă ce include război informațional, presiuni economice și operațiuni cibernetice.

Statele membre UE și NATO au intensificat în ultimii ani măsurile de combatere a dezinformării și de protecție a spațiului informațional, pe fondul creșterii numărului de campanii atribuite actorilor statali.

La 24 februarie 2022, lumea a asistat cu îngrijorare la declanșarea invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia, un eveniment care a provocat cel mai mare conflict militar din Europa de la Al Doilea Război Mondial. În lunile anterioare, serviciile de informații occidentale au avertizat că un atac este iminent, pe fondul concentrării semnificative de forțe militare la granițele Ucrainei.