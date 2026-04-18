Uniunea Europeană se pregătește să ceară statelor membre să reducă dependența de combustibilul pentru aviație provenit din Orientul Mijlociu și să ia în calcul majorarea importurilor din Statele Unite, potrivit unor orientări aflate în lucru și care ar urma să fie prezentate în perioada următoare, au indicat surse pentru Reuters.

Decizia vine în contextul în care conflictul cu Iranul afectează lanțurile globale de aprovizionare și ridică riscuri serioase pentru sectorul aviatic european.

Documentul, încă în fază de finalizare, va pune accent pe creșterea autonomiei energetice și pe consolidarea rezilienței, inclusiv prin utilizarea combustibililor sustenabili pentru aviație (SAF) și a combustibililor sintetici.

Industria aviatică europeană este expusă semnificativ la fluctuațiile externe, în condițiile în care aproximativ 30–40% din combustibilul pentru avioane este importat, iar cel puțin jumătate din aceste cantități provin din Orientul Mijlociu.

Companiile aeriene avertizează că, dacă situația nu se stabilizează rapid, ar putea apărea penurii de combustibil în doar câteva săptămâni, ceea ce ar afecta direct sezonul de vară, unul dintre cele mai aglomerate pentru transportul aerian.

Recomandările Bruxelles-ului nu vor avea caracter obligatoriu, însă vor evidenția limitele actuale ale UE în ceea ce privește creșterea producției interne și vor oferi ghidaj pentru gestionarea unei eventuale crize.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a confirmat că instituția va prezenta un set de măsuri pentru gestionarea crizei energetice, inclusiv în domeniul combustibilului pentru aviație.

”Disponibilitatea aprovizionării rămâne principala preocupare”, a declarat acesta, precizând că, în cazul în care livrările prin Strâmtoarea Ormuz vor rămâne blocate, UE ar putea recurge la eliberarea coordonată a stocurilor de combustibil.

Deși Iranul a anunțat redeschiderea Strâmtorii Ormuz după un armistițiu în Liban, situația rămâne fragilă. Președintele SUA, Donald Trump, a transmis că blocada navală americană va continua până la încheierea unui acord cu Teheranul.

Directorul general al Asociației Internaționale a Transportului Aerian (IATA), Willie Walsh, a atras atenția că efectele ar putea fi vizibile foarte curând.

Zborurile din Europa ar putea începe să fie anulate încă de la sfârșitul lunii mai, în lipsa unei aprovizionări stabile cu combustibil. Deja, unele companii aeriene reduc numărul curselor și țin o parte din flotă la sol.

În paralel, aeroporturile avertizează că rezervele ar putea deveni insuficiente în aproximativ trei săptămâni, dacă fluxurile prin Strâmtoarea Ormuz nu revin la normal.

Documentul UE va include recomandări pentru operatorii aerieni privind gestionarea situațiilor de criză, inclusiv:

modul de administrare a anulărilor de zboruri;

riscul pierderii sloturilor aeroportuare;

aplicarea regulii anti-„tankering”, care interzice alimentarea suplimentară în aeroporturi mai ieftine.

De asemenea, se analizează dacă o eventuală criză de combustibil ar putea fi considerată „circumstanță excepțională”, ceea ce ar permite companiilor aeriene să evite plata compensațiilor către pasageri.

Pe fondul crizei, importurile de combustibil pentru aviație din Statele Unite și Nigeria au crescut semnificativ în luna aprilie.

Autoritățile europene analizează și extinderea utilizării combustibilului Jet A, mai puțin folosit în Europa din cauza punctului de îngheț mai ridicat comparativ cu standardul Jet A-1, preferat pentru zborurile lungi.

În același timp, infrastructura strategică, inclusiv conducta CEPS operată de NATO, joacă un rol esențial în distribuția combustibilului către marile hub-uri aeriene din Europa.

Potrivit estimărilor Agenției Internaționale pentru Energie, Europa s-ar putea confrunta cu o penurie de combustibil pentru aviație până în luna iunie, dacă reușește să înlocuiască doar jumătate din livrările obișnuite din Orientul Mijlociu.

Chiar și în cazul reluării traficului prin Strâmtoarea Ormuz, Comisia Europeană avertizează că aprovizionarea ar putea rămâne limitată, ceea ce menține presiunea asupra întregului sector aviatic.