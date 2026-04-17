Invitat în podcastul Evenimentul istoric, realizat, vineri, de Dan Andronic, pentru evz.ro și difuzat pe canalul de YouTube Hai România, fostul ministru al Apărării, Ioan Mircea Pașcu, a vorbit și despre războiul din Iran. Despre care crede că a fost început de SUA, la presiunile puse de Israel.

„Impresia mea este că Donald Trump a intrat în această în această acest război împotriva Iranului datorită Israelului. Israelul nu putea să-și rezolve problema fără Statele Unite și a făcut tot ce a fost posibil și i-a capacitat pe americani să intre. Chestiunea este că așa cum s-au desfășurat lucrurile până în momentul de față, până acum, până la impunerea acestei blocade a porturilor iraniene, care iată că funcționează, impresia a fost de improvizație din partea Statelor Unite ale Americii”, a spus Pașcu.

Fostul ministru este de părere că americanii nu au calculat că războiul va fi unul dificil, de lungă durată, cu multe obstacole și implicații.

„Adică, cred că nu s-au gândit că e vorba de o chestiune atât de lungă, atât de complexă, atât de dificilă și au luat-o un pic mai ușor. Drept dovadă, răspunsurile i-au obligat să meargă din nou la schițe și să lucreze la chestiile astea și să vină cu acordul de pace să meargă la Islamabad să-l semneze dacă e așa ceva. Să fie așa. Însă problema principală nu e a americanilor. Și problema aia e a Israelului, pentru că Israelul e în stare de război continuu din 7 octombrie 2023”, a mai afirmat invitatul emisiunii.

„Senzația mea e că Donald Trump încearcă să rezolve pentru istorie, pentru el nu mai există un al doilea mandat. Nici nu cred că-l interesează foarte tare midterm-ul, așa cum îi interesează pe alții. ci pur și simplu încearcă să rezolve niște probleme care, într-o formă sau alta, să-l fixeze în istorie ca cel care l-a rezolvat”, este de părere Dan Andronic.

Ioan Mircea Pașcu a povestit ce s-a întâmplat în Parlamentul European atunci când s-a discutat despre un acord cu Iranul și ce voiau oficialii de la Teheran.

„Eu eram în Parlamentul European când s-a făcut acel efort, s-a încheiat acordul cu Iran, la care au participat și Uniunea Europeană, și și Statele Unite. Și acel acord, eu mi-aduc aminte că am luat cuvântul în plen atunci și am spus că unitatea de măsură a reușitei acelui acord va fi dorința Teheranului ca mișcările astea din jur să nu mai fie sprijinite. Nu atât de mult programul și așa mai departe. Am avut dreptate, dar vreau să vă spun că toată lumea s-a uitat chiorâș la mine”, a mai povestit invitatul podcastului.

Care a vorbit și despre marea miză a acordului.