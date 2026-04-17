Donald Trump a făcut declarațiile în cadrul unei mese rotunde cu tema „Fără taxe pe bacșișuri”, unde le-a transmis participanților să urmărească evoluțiile din Iran în perioada imediat următoare. Potrivit acestuia, în următoarea săptămână ar putea apărea schimbări importante, notează CNN.

Președintele american a insistat că războiul durează de doar două luni și a comparat acest interval cu alte intervenții militare ale Statelor Unite, despre care a spus că s-au întins pe perioade de 18 ani sau patru ani. În același context, Trump a afirmat că SUA vor obține victoria foarte curând.

„Au trecut două luni, adică două luni. Aţi fost în alte războaie timp de 18 ani, patru ani. Şi ştiţi ceva? Vom avea victorie foarte curând”, a declarat Trump.

În discursul susținut la Las Vegas, Trump a vorbit și despre situația economică a Statelor Unite, afirmând că în primul său mandat a condus cea mai bună economie din istoria țării. Mai mult, acesta a declarat că actuala performanță economică ar depăși rezultatele din mandatul anterior.

„Am avut cea mai bună economie din istoria ţării noastre în primul meu mandat. Iar acum o depăşim – o depăşim cu mult. În ciuda micii noastre diversiuni cu minunata ţară Iran, un loc minunat, şi a trebuit să facem asta pentru că altfel s-ar fi putut întâmpla lucruri rele”, a mai spus preşedintele american.

Declarațiile vin însă într-un moment în care prețurile benzinei în Las Vegas, orașul unde a avut loc evenimentul, sunt în jur de 5 dolari pe galon.

Trump a făcut referire și la conflictul cu Iranul, descriind situația drept o „mică diversiune” și susținând că intervenția a fost necesară pentru a preveni consecințe mai grave. De asemenea, el a caracterizat Iranul drept o țară minunată, în timp ce explica motivele acțiunii militare.

Președintele SUA a comentat și creșterea inflației, pe care a descris-o drept una artificială. În opinia sa, majorarea prețurilor este determinată în principal de scumpirea combustibilului și a energiei.

Totodată, Trump a sugerat că prețurile la carburanți ar putea reveni la nivelurile de dinaintea izbucnirii războiului.

În timp ce revenea la tema conflictului, liderul american a reluat ideea unor evoluții rapide în relația cu Iranul și a repetat că în următoarea săptămână ar putea apărea vești importante.

„Nu uitaţi, avem o inflaţie oarecum falsă din cauza combustibilului, a preţurilor la energie. Să vedem ce se întâmplă în următoarea săptămână sau cam aşa”, a spus Trump.

Trump a legat posibilele evoluții externe și de politica internă, afirmând că dacă publicul va fi impresionat de ceea ce urmează să se întâmple, atunci ar trebui să voteze Partidul Republican la alegerile de la jumătatea mandatului.

„S-ar putea să fiţi foarte impresionaţi, iar dacă sunteţi, votaţi pentru republicani”, a subliniat acesta.

De asemenea, el a reiterat că Statele Unite vor obține victoria în războiul cu Iranul într-un timp scurt.

„Vom avea victoria. Foarte curând”, a completat Trump.

Comentariile președintelui american vin după ce, anterior, și-a exprimat optimismul privind posibilitatea încheierii unui acord cu Iranul. Trump a declarat că Teheranul este dispus în prezent să facă lucruri pe care nu le-ar fi acceptat în urmă cu două luni.

Afirmațiile sale sugerează că administrația americană mizează atât pe presiunea militară, cât și pe deschiderea diplomatică pentru a obține un rezultat favorabil în relația cu Iranul, potrivit sursei menționate.

Un armistițiu de 10 zile între Liban și Israel a intrat în vigoare joi la miezul nopții, în timp ce președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că următoarea întâlnire dintre Statele Unite și Iran ar putea avea loc chiar în acest weekend. Evoluțiile au alimentat optimismul că războiul cu Iranul s-ar putea apropia de final, conform Reuters.

„Vom vedea ce se va întâmpla. Dar cred că suntem foarte aproape de a încheia un acord cu Iranul”, a declarat Trump la Casa Albă.

Potrivit lui Trump, Iranul s-a oferit să nu dețină arme nucleare pentru o perioadă mai mare de 20 de ani. Ambițiile nucleare ale Teheranului au reprezentat principalul punct de blocaj în negocierile desfășurate la Islamabad, la sfârșitul săptămânii trecute.

Președintele american a declarat în fața Casei Albe că există șanse mari pentru încheierea unui acord cu Iranul și că discuțiile sunt într-un stadiu avansat.

Dacă încetarea focului din Liban va deschide drumul către un acord mai amplu cu Iranul, aceasta ar reprezenta o victorie importantă pentru administrația Trump. Până acum, Washingtonul a încercat să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, esențială pentru comerțul mondial cu petrol, și să blocheze accesul Iranului la arma nucleară.

La scurt timp după miezul nopții, în unele zone din Beirut s-au auzit focuri de armă trase în semn de sărbătoare. Timp de aproximativ 30 de minute au fost auzite și bubuituri de rachete lansate tot ca semn de celebrare a armistițiului.

Trump a spus că există o șansă reală pentru un acord cu Iranul și a subliniat că un asemenea rezultat ar duce la scăderea prețului petrolului, reducerea inflației și diminuarea riscului unui conflict nuclear major.

BREAKING: Flares shoot in the sky in Beirut, as a 10-day ceasefire between Israel and Lebanon – announced by Donald Trump – has now come into effect.

Președintele american a declarat că nu este sigur dacă armistițiul de două săptămâni convenit cu Iranul săptămâna trecută va trebui prelungit după săptămâna viitoare. El a mai afirmat că Teheranul dorește încheierea unui acord și că relațiile actuale dintre cele două state sunt mai bune decât s-ar crede.

„Cred că avem o şansă (n.red. să fie încheiat un acord cu Iranul). Şi dacă se va întâmpla asta, petrolul va scădea mult, preţurile vor scădea mult, inflaţia va scădea mult şi… mult mai important decât toate acestea, nu va mai exista un holocaust nuclear”, a spus Trump.

Trump a pus această schimbare pe seama bombardamentelor din ultimele aproximativ patru săptămâni și a blocadei severe impuse Iranului.

„Avem o relaţie foarte bună cu Iranul în acest moment, oricât de greu ar fi de crezut. Şi cred că este o combinaţie între aproximativ patru săptămâni de bombardamente şi un blocaj foarte puternic”, a mai spus președintele SUA.

În cadrul negocierilor de la sfârșitul săptămânii trecute, SUA au propus suspendarea pentru 20 de ani a tuturor activităților nucleare iraniene, o concesie față de cererile anterioare privind interdicția permanentă. De cealaltă parte, Iranul a propus o suspendare de trei până la cinci ani, potrivit unor surse apropiate discuțiilor.

Washingtonul insistă ca întregul stoc de uraniu puternic îmbogățit să fie scos din Iran, în timp ce Teheranul cere ridicarea sancțiunilor internaționale.

Două surse iraniene au afirmat că există semne de compromis privind uraniul îmbogățit. Iranul ar lua în calcul trimiterea în afara țării a unei părți din stoc, nu însă a întregii cantități, variantă respinsă anterior.

Armistițiul din Liban are ca scop oprirea conflictului dintre Israel și gruparea Hezbollah, susținută de Iran, conflict reaprins de războiul SUA-Israel împotriva Iranului.

Trump a declarat că a avut discuții excelente cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și cu președintele libanez Joseph Aoun. Liderul american intenționează să îi invite pe amândoi la Casa Albă pentru discuții importante.

Ulterior, Trump a precizat că întâlnirea ar putea avea loc în următoarea săptămână sau două. De asemenea, dacă acordul cu Iranul va fi finalizat și semnat la Islamabad, el ar putea participa personal la ceremonie.

Președintele SUA a mai spus că i-a cerut vicepreședintelui JD Vance, secretarului de stat Marco Rubio și președintelui Comitetului șefilor de stat major, Dan Caine, să colaboreze cu Israelul și Libanul pentru obținerea unei păci durabile.

Mass-media iraniene au relatat că Teheranul a salutat armistițiul dintre Liban și Israel, susținând că acesta face parte dintr-un acord încheiat cu Statele Unite și mediat de Pakistan, potrivit unui purtător de cuvânt al Ministerului iranian de Externe.

Războiul cu Iranul s-a extins în Liban pe 2 martie, când Hezbollah a deschis focul în sprijinul Teheranului. Reacția Israelului a fost lansarea unei ofensive în Liban, la 15 luni după ultimul conflict major din regiune.

În același timp, președintele şi-a reluat și criticile la adresa NATO. Acesta a declarat, într-o discuție cu presa la Casa Albă, că alianța nord-atlantică și-a creat singură o problemă prin faptul că nu a fost alături de Statele Unite.

Trump a subliniat că Washingtonul cheltuie sume uriașe pentru susținerea NATO, vorbind despre trilioane de dolari investite în alianță. El a afirmat că, atunci când SUA au cerut sprijin într-o situație pe care a descris-o drept mult mai minoră, statele membre nu au răspuns și nu au fost alături de americani, potrivit The Guardian.

„Cheltuim trilioane şi trilioane de dolari pentru NATO, iar când le cer să se implice într-o situaţie mult mai minoră, nu au fost acolo pentru noi, niciunul dintre ei”, a acuzat Trump.

Deși administrația sa a decis oprirea furnizării de ajutor militar pentru Ucraina, liderul de la Casa Albă a susținut că Statele Unite au fost prezente atunci când Kievul a avut probleme de-a lungul anilor.

„Noi am fost acolo (pentru) Ucraina, când au avut probleme de-a lungul anilor, noi am fost acolo”, a mai spus el.

Președintele american a declarat că nu crede că aliații ar fi prezenți în cazul unor probleme majore și a concluzionat că tocmai această atitudine a generat dificultățile actuale pentru alianță.

„Nu cred că ar fi acolo în caz de probleme mari şi, prin urmare, cred că şi-au creat singuri o problemă”, a acuzat Trump.

Pe parcursul conflictului cu Iranul, Trump și-a criticat constant aliații europeni și partenerii din NATO, susținând că nu s-au implicat suficient într-un război declanșat de Statele Unite și Israel, potrivit sursei menționate. În același timp, liderul american a lăsat să planeze amenințarea unei retrageri a SUA din alianță sau a relocării trupelor americane din țările care nu au oferit sprijin administrației sale.