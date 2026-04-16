SUA sunt în discuții pentru organizarea unei a doua runde de negocieri de pace cu Iranul, fiind optimiste că s-ar putea ajunge la un acord. În același timp, Iranul ar insista ca armistițiul să fie extins și în Liban. Casa Albă a transmis că SUA analizează posibilitatea unei noi runde de discuții cu Iranul și că vede cu optimism șansele unui acord. Purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a declarat că aceste discuții ar urma, cel mai probabil, să aibă loc joi, la Islamabad, în contextul eforturilor diplomatice intensificate după aproape șapte săptămâni de conflict.

Pe de altă parte, Pakistan ar fi precizat că, deocamdată, nu a fost stabilită nicio dată pentru această a doua rundă de negocieri dintre SUA și Iran. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din Pakistan, Tahir Andrabi, a afirmat că nu există un calendar confirmat, dar nu a exclus posibilitatea unor discuții în viitor.

În același timp, președintele Parlamentului din Iran, Mohammad Bagher Qalibaf, a discutat telefonic cu omologul său libanez, Nabih Berri, și a subliniat importanța unui armistițiu în Liban. El a transmis că Iranul urmărește atent situația din Liban și susține un armistițiu permanent în conflictul din Orientul Mijlociu. Acesta a afirmat că un armistițiu în Liban este la fel de important ca unul în Iran.

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că între Israel și Liban ar urma să intre în vigoare un armistițiu de 10 zile. Potrivit lui, acesta ar începe marți, la ora 17:00 pe Coasta de Est a SUA, adică la miezul nopții în România. Trump a spus că a avut discuții foarte bune cu președintele Libanului, Joseph Aoun, și cu prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu. El a susținut că cei doi lideri ar fi fost de acord să înceapă oficial un armistițiu de 10 zile, ca prim pas spre pace între cele două țări.

Trump a afirmat că reprezentanți ai Israelului și Libanului s-au întâlnit la Washington, D.C., pentru prima dată în ultimii 34 de ani, împreună cu secretarul de stat Marco Rubio. El i-a însărcinat pe vicepreședintele JD Vance, pe Marco Rubio și pe generalul Dan Razin’ Caine să colaboreze cu cele două părți pentru a ajunge la o pace durabilă.

Trump a dat asigurări că a reușit să ajute la rezolvarea a nouă conflicte în lume până acum și că acest acord ar putea fi al zecelea, exprimând dorința ca situația să fie rezolvată cât mai repede.

„Tocmai am avut discuţii excelente cu foarte respectatul preşedinte Joseph Aoun, al Libanului, şi cu prim-ministrul Bibi Netanyahu, al Israelului. Aceşti doi lideri au convenit că, pentru a realiza PACE între ţările lor, vor începe oficial un ARMISTIŢIU de 10 zile la ora 17:00 EST. Marţi, cele două ţări s-au întâlnit pentru prima dată în 34 de ani aici, la Washington, D.C., împreună cu merituosul nostru secretar de stat, Marco Rubio. I-am îndrumat pe vicepreşedintele JD Vance şi pe secretarul de stat Rubio, împreună cu preşedintele Comitetului şefilor de stat major, Dan Razin’ Caine, să colaboreze cu Israelul şi Libanul pentru a realiza o PACE durabilă. Am avut onoarea de a rezolva 9 războaie în întreaga lume, iar acesta va fi al 10-lea, aşa că haideţi să-l rezolvăm!”, a postat Trump, joi, pe contul său de Truth Social.

Conducerea militară a SUA a transmis un avertisment liderilor iranieni că blocada asupra porturilor Iranului și presiunile economice vor continua dacă aceștia nu „iau decizii înțelepte”. În același timp, trupele americane din Orientul Mijlociu ar profita de armistițiu pentru a se reface și a se reechipa.

Amiralul Brad Cooper, șeful Comandamentului Central al SUA, a explicat că armata americană folosește această pauză pentru a-și îmbunătăți echipamentele și pentru a-și ajusta tacticile și metodele de luptă.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că blocada asupra porturilor iraniene va continua atât timp cât va fi necesar și că presiunea economică va fi menținută de Departamentul Trezoreriei. Hegseth a avertizat că, dacă Iranul „alege greșit”, SUA ar putea extinde blocada și ar putea lovi infrastructura energetică și alte obiective importante. Totodată, Hegseth speră la un acord care să fie în avantajul poporului iranian și al stabilității internaționale. Hegseth a susținut că Iranul ar încerca să recupereze rachete și lansatoare din zone bombardate, dar că nu ar avea capacitatea de a-și reconstrui forțele militare. Hegseth a afirmat că Iranul nu dispune de o industrie de apărare suficient de puternică pentru a-și reface armata, în timp ce SUA ar deveni tot mai puternice.

Generalul Dan Caine, preşedintele Comitetului Şefilor de Stat Major, a confirmat că, în această perioadă de pauză, forțele armate americane rămân pregătite să reia operațiunile militare dacă va fi necesar.

Hegseth ar fi respins și informațiile potrivit cărora China ar intenționa să trimită arme Iranului, susținând că Statele Unite au primit asigurări că acest lucru nu se va întâmpla, în urma discuțiilor dintre liderii americani și chinezi.

Dan Caine a avertizat că SUA ar putea opri sau chiar intercepta navele care nu respectă blocada și că unele nave deja s-ar fi întors din drum. Potrivit lui Dan Caine, armata americană monitorizează și alte nave din diferite țări care ar putea sprijini Iranul.