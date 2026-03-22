Partenera preşedintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, va participa în perioada 24–25 martie 2026 la summitul inaugural al unei coaliţii globale dedicate educaţiei digitale a copiilor, organizat la Washington la iniţiativa Primei Doamne a Statelor Unite, Melania Trump.

Vizita are loc în contextul unor eforturi internaţionale de consolidare a cooperării în domeniul tehnologiei educaţionale şi al siguranţei copiilor în mediul online.

Administraţia Prezidenţială a anunţat duminică participarea unei delegaţii oficiale a României la Washington D.C., unde va avea loc acest summit dedicat viitorului educaţiei digitale. Din delegaţie fac parte Mirabela Grădinaru, consilierul de stat pentru politică externă Vlad Ionescu şi consilierul de stat pentru relaţia cu societatea civilă Diana Pungă.

Participarea delegaţiei române vine la invitaţia directă adresată de Prima Doamnă a SUA, în cadrul unui demers internaţional la care au fost invitate şi alte Prime Doamne din mai multe state.

Evenimentul, intitulat „Pregătind viitorul împreună”, îşi propune să promoveze cooperarea internaţională pentru creşterea bunăstării copiilor prin educaţie, inovaţie şi tehnologie. Iniţiativa vizează facilitarea accesului la instrumente moderne de învăţare, inclusiv soluţii bazate pe inteligenţă artificială, menite să sprijine elevii, profesorii şi părinţii.

Totodată, summitul urmăreşte consolidarea măsurilor de protecţie a minorilor în mediul online, într-un context global în care digitalizarea accelerată aduce atât oportunităţi, cât şi riscuri.

Programul oficial include o sesiune de lucru organizată la Departamentul de Stat al SUA în data de 24 martie, urmată de o reuniune la nivel înalt desfăşurată la Casa Albă pe 25 martie. La aceste discuţii vor participa Primele Doamne şi reprezentanţi ai statelor implicate, temele centrale fiind educaţia digitală, utilizarea responsabilă a tehnologiei şi protecţia copiilor în mediul virtual.

Participarea României la summit este prezentată ca o dovadă a angajamentului autorităţilor de la Bucureşti pentru susţinerea educaţiei digitale şi dezvoltarea unor politici publice adaptate provocărilor actuale.

În marja vizitei, delegaţia va avea o întrevedere cu Lisa Choate, preşedintele organizaţiei American Councils for International Education, instituţie care derulează programe de schimb educaţional în relaţia cu România, precum FLEX şi FLEX Abroad. Discuţiile vor viza atât continuarea acestor iniţiative, cât şi posibilitatea extinderii proiectelor de dezvoltare profesională destinate sectorului public şi privat.

Agenda delegaţiei române include şi o masă rotundă cu medici români stabiliţi în Statele Unite, specializaţi în problematica adicţiilor şi în domenii conexe. Aceştia sunt implicaţi în activitatea unor centre medicale şi de cercetare de prestigiu, iar dialogul va urmări identificarea unor direcţii de colaborare şi schimb de expertiză.

De asemenea, oficialii români vor vizita The Thrive Center for Children, Families, and Communities din cadrul Georgetown University, unde este programată o întâlnire cu directorul Matthew Biel şi echipa sa. Discuţiile vor aborda teme legate de sănătatea mintală a copiilor, sprijinul acordat familiilor şi rolul comunităţilor în dezvoltarea minorilor.

Prezenţa Mirabelei Grădinaru la Washington are loc pe fondul unor demersuri diplomatice mai ample între România şi Statele Unite. Încă din 2025, preşedintele Nicuşor Dan anunţa o viitoare vizită oficială în SUA, subliniind necesitatea pregătirii unei agende concrete, axate pe securitate şi cooperare economică, în special în domeniile tehnologiei şi energiei.

Autorităţile române au confirmat ulterior că o întâlnire între Nicuşor Dan şi Donald Trump este stabilită la nivel de principiu, după o convorbire telefonică între cei doi lideri. În august 2025, ministrul de Externe Oana Țoiu explica faptul că discuţiile nu mai vizează oportunitatea vizitei, ci conţinutul acesteia şi direcţiile de dezvoltare ale relaţiei bilaterale dintre România şi Statele Unite.