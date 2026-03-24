Partenera preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru, participă la summitul inaugural al unei coaliţii globale dedicate educaţiei digitale a copiilor, organizat la iniţiativa Primei Doamne a Statelor Unite, Melania Trump.

Evenimentul reuneşte reprezentanţi de rang înalt şi experţi din mai multe state, fiind axat pe cooperarea internaţională în domeniul tehnologiei şi al siguranţei online pentru minori.

În intervenţia sa, Mirabela Grădinaru a subliniat importanţa unei abordări integrate care să combine educaţia, inovaţia şi tehnologia pentru elaborarea unor politici concrete, capabile să producă efecte tangibile în domeniul educaţiei digitale şi al practicilor online sigure pentru copiii din întreaga lume.

Ea a arătat că obiectivul principal al iniţiativei este facilitarea accesului la instrumente moderne şi la soluţii tehnologice avansate, inclusiv cele bazate pe inteligenţă artificială.

„În primul rând, doresc să-mi exprim recunoştinţa faţă de gazda noastră generoasă, Prima Doamnă a Statelor Unite, doamna Melania Trump. Cred că această iniţiativă este una foarte valoroasă, generând impuls, vizibilitate şi dinamism atât de necesar în acest domeniu. Dar, în acelaşi timp, este crucial să avem o abordare integrată, conectând mai bine educaţia, inovaţia şi tehnologia. Aştept cu nerăbdare să încep să colaborez îndeaproape cu Prima Doamnă Melania Trump şi cu toţi cei din jurul acestei mese, în cadrul acestui proiect, pentru a dezvolta iniţiative concrete şi a obţine un impact tangibil în promovarea educaţiei digitale, a practicilor online sigure şi a alfabetizării media pentru copiii din întreaga lume. E important să avem o abordare integrată pentru educație, inovație și tehnologie, pentru a elabora politici concrete și să obținem efecte tangibile în domeniul educației digitale, al unor practici online sigure pentru copiii din toată lumea”, a afirmat Mirabela Grădinaru.

Grădinaru i-a prezentat participanţilor şi pe cei doi experţi români care o însoţesc la Washington, Andrada Morar, vicepreşedinte UiPath şi Robert Berza, directorul executiv al Edge Institute România.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, aceasta a ajuns în capitala americană împreună cu o delegaţie oficială, iar la summit sunt invitate Prime Doamne din mai multe state, inclusiv din Ucraina şi Franţa.

Conform aceleiaşi surse, delegaţia României este formată din Vlad Ionescu, consilier de stat pentru politică externă, Diana Punga, consilier de stat pentru relaţia cu societatea civilă, şi Mirabela Grădinaru.

Summitul promovează cooperarea internaţională pentru creşterea bunăstării copiilor prin educaţie, inovaţie şi tehnologie, având ca obiectiv consolidarea siguranţei în mediul online şi sprijinirea elevilor, profesorilor şi părinţilor.

Agenda include o sesiune de lucru la Departamentul de Stat al SUA, programată pentru 24 martie, precum şi o reuniune la nivel înalt la Casa Albă, în 25 martie. Aceste întâlniri reunesc Prime Doamne şi reprezentanţi ai statelor participante şi sunt dedicate schimbului de bune practici privind educaţia digitală, utilizarea tehnologiei şi protecţia copiilor în mediul online.

Administraţia Prezidenţială a transmis că participarea României la acest summit reflectă angajamentul instituţiei pentru susţinerea educaţiei digitale şi pentru dezvoltarea unor politici publice adaptate provocărilor mediului virtual.

În marja vizitei, delegaţia română urmează să aibă o întâlnire cu Lisa Choate, preşedintele organizaţiei American Councils for International Education, care derulează programe de schimb educaţional cu România, precum FLEX şi FLEX Abroad, dar şi iniţiative de dezvoltare profesională pentru sectorul public şi privat.

Programul delegaţiei mai cuprinde o vizită la The Thrive Center for Children, Families, and Communities, unde este prevăzută o întâlnire cu directorul Matthew Biel şi echipa sa.