Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a abordat tema relației copiilor cu tehnologia într-un interviu acordat joi postului Antena 3, după participarea la summitul organizat de Melania Trump.

Discuția a vizat atât măsurile aplicate în alte state, cât și posibilitatea ca România să adopte reguli similare pentru limitarea expunerii minorilor la ecrane.

Mirabela Grădinaru a relatat că a avut o conversație privată cu Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, care susține o abordare restrictivă în ceea ce privește accesul copiilor la tehnologie.

Potrivit acesteia, doamna Macron ar fi subliniat că poziția sa se bazează pe studii realizate de specialiști, care recomandă interzicerea totală a ecranelor până la vârsta de trei ani, utilizarea lor doar sub supraveghere până la șase ani și amânarea accesului la telefonul mobil până la vârsta de 13 ani.

Mirabela Grădinaru a explicat pentru Antena 3 că ideile prezentate nu ar aparține exclusiv Primei Doamne a Franței, ci ar reflecta concluziile unor cercetări care indică direcțiile considerate benefice pentru societatea franceză.

„Doamna Macron s-a poziționat foarte ferm într-o zonă restrictivă. Și acum, dânsa, pentru că am discutat în privat, după conferință, a explicat faptul că sunt studii – adică, în momentul în care dânsa a venit și a prezentat aceste idei, nu sunt ideile dânsei, ci pur și simplu, în urma unor studii, specialiștii au spus că acestea sunt direcțiile pe care societatea franceză ar trebui să le urmeze”, a afirmat partenera lui Nicușor Dan.

Mirabela Grădinaru a precizat însă că România nu poate prelua automat modelul francez. Ea a arătat că orice decizie privind restricționarea accesului copiilor la tehnologie ar trebui să fie rezultatul unor discuții ample cu specialiști, cu societatea civilă și cu părinții.

În opinia sa, este necesar un echilibru între protejarea copiilor și adaptarea la realitățile actuale, iar soluțiile nu pot fi importate fără o analiză atentă a contextului local.

„În ceea ce privește România, cred că în momentul în care am lua niște decizii să restricționăm accesul copiilor la tehnologie, trebuie să o facem și noi după niște discuții pe care ar trebui să le avem și cu specialiști, și cu societatea, și cu părinții. Nu putem să mergem pe modelul francez și trebuie să existe un echilibru”, a completat ea.

Mirabela Grădinaru a oferit și exemple din viața personală, explicând că, după nașterea primului copil, televizorul a fost scos din uz, iar copiii nu au avut acces la telefoane sau desene animate până la vârsta de trei ani.

Ulterior, aceștia au putut urmări conținut video doar împreună cu părinții. De asemenea, ea le-ar fi transmis copiilor că nu vor primi telefon mobil până la 14 ani, chiar dacă alți colegi au deja.

În acest context, Mirabela Grădinaru a menționat presiunea existentă în mediul școlar și a sugerat că părinții ar trebui să își mențină poziția atunci când consideră că anumite limite sunt necesare.

Ea a făcut o comparație cu alte comportamente riscante, precum consumul de droguri, arătând că acceptarea unor practici doar pentru că sunt frecvente în rândul colegilor nu reprezintă o soluție.

„Sunt o mamă care, în momentul în care s-a născut primul copil, televizorul a fost împachetat și a rămas împachetat. Copiii n-au avut acces la telefon, la nimic – nici desene animate, absolut nimic – până la vârsta de 3 ani. De la 4 ani, da, văd niște desene animate, împreună cu părinții, nu singuri. Iar telefonul – am anunțat-o pe fiica noastră că până la 14 ani nu va avea niciun telefon, chiar dacă colegii au deja. Și de aici vine presiunea. Există presiune la școală că ceilalți copii au. Aș întreba tot timpul: dacă ar veni și aș spune că în clase se consumă droguri, ar fi de acord? Adică i-ar spune copilului: «Ok, dacă ceilalți colegi consumă droguri, îți dau voie să consumi?» Cred că răspunsul ar fi nu, n-ar mai conta. Și atunci, și cu telefonul. Dacă însă, într-adevăr, credința părintelui este că nu e nevoie să-i dea telefonul, ar trebui să rămână părinte și să-l sprijine, să-i valideze copilul”, a afirmat Mirabela Grădinaru pentru postul tv.

Totodată, partenera lui Nicușor Dan a anunțat că Administrația Prezidențială va organiza, pe 31 martie, un eveniment dedicat prevenirii adicțiilor, inclusiv a celor digitale.

Mirabela Grădinaru a subliniat importanța conștientizării efectelor expunerii la mediul digital, explicând că scopul nu este impunerea unor restricții absolute, ci informarea corectă a părinților.