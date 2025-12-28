Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, a vorbit despre decizia de a rămâne în România, despre viziunea sa privind viitorul copiilor și despre relația cu spațiul public și rețelele sociale.

Într-un interviu acordat Digi24, aceasta a explicat că, deși a avut oportunități concrete de a pleca din țară, a ales să rămână și să își construiască viața în România.

Mirabela Grădinaru a arătat că i-ar plăcea ca propriii copii să rămână în România, să studieze eventual în străinătate, dar să revină ulterior în țară, pe modelul tatălui lor și al altor tineri care au ales să se întoarcă.

Ea a subliniat că, de-a lungul timpului, i s-au oferit posibilități de a pleca fie ca expat, fie în alte contexte profesionale, însă le-a refuzat, tocmai pentru că a simțit că România este locul în care vrea să rămână. În opinia sa, este important ca tot mai mulți români să se întoarcă acasă și să contribuie la dezvoltarea societății.

„Sunt multe nuanţe în ceea ce priveşte România, dar România îmi place, pentru că am ales să rămân în România, chiar dacă au fost şi ocazii în care aş fi putut să plec. Nu neapărat gânduri, dar au fost şi ocazii în care mi s-a propus să plec, fie ca expat fie… Dar am refuzat ofertele şi eu mi-aş dori ca ai noştri copii să rămână în România, să studieze, eventual, în afară, dar ulterior să se întoarcă în ţară, aşa cum a făcut tatăl lor şi au fost şi alţi tineri care s-au întors şi sper din toată inima să se întoarcă şi alţii şi să fim cât mai mulţi cei care iubesc România”, a spus Mirabela Grădinaru în cadrul emisiunii „La Cină” de pe Digi24.

Partenera președintelui consideră că România este frumoasă în primul rând datorită oamenilor și crede că țara ar trebui să pună un accent mai mare pe dezvoltarea pe „partea de comunitate şi de implicare în problemele cu care de confruntă România la nivel social”.

Ea a atras atenția asupra nevoii de dialog real, susținând că, de multe ori, oamenii vorbesc foarte mult, dar se ascultă din ce în ce mai puțin.

„Şi să ne ascultăm mai mult unii pe ceilalţi. Am impresia că vorbim foarte mult şi ne ascultăm din ce în ce mai puţin”, a afirmat Mirabela Grădinaru.

Mirabela Grădinaru a vorbit și despre relația sa cu rețelele sociale, explicând că nu petrece mult timp pe aceste platforme, în principal din lipsă de timp. Totuși, a recunoscut că anumite afirmații sau comentarii legate de familia sa o afectează.

Ea a explicat că încearcă să gestioneze aceste situații rațional, conștientă că lăsarea descurajării să prindă rădăcini nu ar schimba nimic.

În acest context, Mirabela Grădinaru a spus că își amintește adesea ce le-ar spune propriilor copii în fața fricii de a fi judecați sau etichetați. Mesajul pe care îl consideră esențial este acela că, în viață, contează să încerci, chiar dacă succesul nu vine din prima, pentru că depășirea limitelor personale aduce, în timp, o versiune mai bună a fiecăruia.