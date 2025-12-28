Avocatul Adrian Toni Neacșu a explicat, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, care sunt condițiile stricte în care legea privind pensiile magistraților ar mai putea intra în vigoare la 1 ianuarie 2026, așa cum este prevăzut în forma adoptată de Parlament. El a subliniat că toate eșalonările și termenele din actul normativ sunt legate exclusiv de această dată, menționată explicit în ultimul articol al legii.

Potrivit avocatului, intrarea în vigoare la 1 ianuarie 2026 este posibilă doar la limită și doar dacă se îndeplinește un cumul de împrejurări greu de realizat într-un interval extrem de scurt.

Adrian Toni Neacșu a arătat că, în conformitate cu articolul 78 din Constituție, o lege nu poate intra în vigoare mai devreme de trei zile de la data publicării în Monitorul Oficial. Prin urmare, pentru a produce efecte de la 1 ianuarie 2026, legea ar trebui publicată cel târziu pe 29 decembrie 2025, până la miezul nopții.

El a detaliat că, pentru ca acest lucru să se întâmple, Curtea Constituțională ar trebui să respingă integral sesizarea formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție chiar duminică, 28 decembrie 2025. În plus, CCR ar trebui să motiveze decizia cel mai târziu a doua zi, luni, 29 decembrie, iar hotărârea motivată să fie publicată în Monitorul Oficial tot în aceeași zi.

Avocatul a mai precizat că, ulterior, președintele României ar trebui să promulge legea în prima zi din termenul de zece zile pe care îl are la dispoziție, practic în câteva ore de la primirea acesteia, pentru ca actul normativ să poată fi publicat în Monitorul Oficial tot pe 29 decembrie.

Adrian Toni Neacșu a amintit că, la o analiză anterioară a aceleiași legi, a anticipat retrimiterea ei în Parlament, argumentând că nu mai putea intra matematic în vigoare la data prevăzută. De această dată, a concluzionat că, strict din punct de vedere matematic, șansa încă există, însă rămâne extrem de limitată.