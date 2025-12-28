Singura variantă în care legea privind pensiile magistraților își poate produce efectele de la 1 ianuarie. Adrian Toni Neacșu: Doar matematic, încă se mai poate
Avocatul Adrian Toni Neacșu a explicat, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, care sunt condițiile stricte în care legea privind pensiile magistraților ar mai putea intra în vigoare la 1 ianuarie 2026, așa cum este prevăzut în forma adoptată de Parlament. El a subliniat că toate eșalonările și termenele din actul normativ sunt legate exclusiv de această dată, menționată explicit în ultimul articol al legii.
Potrivit avocatului, intrarea în vigoare la 1 ianuarie 2026 este posibilă doar la limită și doar dacă se îndeplinește un cumul de împrejurări greu de realizat într-un interval extrem de scurt.
Adrian Toni Neacșu a arătat că, în conformitate cu articolul 78 din Constituție, o lege nu poate intra în vigoare mai devreme de trei zile de la data publicării în Monitorul Oficial. Prin urmare, pentru a produce efecte de la 1 ianuarie 2026, legea ar trebui publicată cel târziu pe 29 decembrie 2025, până la miezul nopții.
El a detaliat că, pentru ca acest lucru să se întâmple, Curtea Constituțională ar trebui să respingă integral sesizarea formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție chiar duminică, 28 decembrie 2025. În plus, CCR ar trebui să motiveze decizia cel mai târziu a doua zi, luni, 29 decembrie, iar hotărârea motivată să fie publicată în Monitorul Oficial tot în aceeași zi.
Avocatul a mai precizat că, ulterior, președintele României ar trebui să promulge legea în prima zi din termenul de zece zile pe care îl are la dispoziție, practic în câteva ore de la primirea acesteia, pentru ca actul normativ să poată fi publicat în Monitorul Oficial tot pe 29 decembrie.
Adrian Toni Neacșu a amintit că, la o analiză anterioară a aceleiași legi, a anticipat retrimiterea ei în Parlament, argumentând că nu mai putea intra matematic în vigoare la data prevăzută. De această dată, a concluzionat că, strict din punct de vedere matematic, șansa încă există, însă rămâne extrem de limitată.
Postarea integrală a fostului membru al CSM
„Motto: Aceasta postare e din ciclul urmăritorii mei sunt mai inteligenți decat urmăritorii altora.
Postulat: Pentru ca legea privind pensiile magistraților să poată produce efectele conținute în ea, atunci trebuie obligatoriu să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Toate eșalonarile și termenele din lege sunt legate strict de data de 1 ianuarie 2026. De altfel, aceasta e și data intrării în vigoare a legii, așa cum este trecută în ultimul articol.
Întrebare: Poate intra legea în vigoare la 1.01.2026?
Răspuns: Poate, la limită, dar doar într-un complex de împrejurări cumulative greu de îndeplinit.
Argumentație: Potrivit art. 78 din Constituţie o lege nu poate intra în vigoare mai devreme de 3 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial. Pentru ca această lege să intre în vigoare la 1.01.2026 ea trebuie să fie publicată în Monitorul Oficial pe data de 29.12.2025, adică luni, cel mai târziu, până la miezul nopții.
Ca legea să poată fi publicată în Monitorul oficial de luni trebuie să se întample, într-un ritm foarte rapid, urmatoarele:
1 . CCR să respingă integral sesizarea ÎCCJ duminică, pe 28.12.2025.
2 . CCR să motiveze decizia de respingere până cel mai târziu a doua zi, 29.12.2025, adică luni.
3 . Decizia astfel motivată să fie publicată în Monitorul Oficial tot luni, 29.12.2025.
4 . Președintele Nicușor Dan să promulge legea în prima zi din cele 10 pe care le are la dispoziție, adică tot până la sfârșitul zilei de luni, în câteva ore de la primirea ei.
5 . Legea astfel promulgată să fie publicată în Monitorul Oficial tot luni, până la orele 24.
Hint suplimentar: În precedenta soluționare la CCR a acestei legi am tras concluzia, riscantă, că legea va fi retrimisă în Parlament, cum s-a întâmplat, bazandu-mă în primul rând pe același raționament: nu mai putea matematic intra în vigoare la data prevazută în cuprinsul legii. Acum, doar matematic, încă se mai poate”, a scris avocatul Adrian Toni Neacșu pe pagina sa de socializare.
