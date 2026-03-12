Președintele Nicușor Dan a promulgat o nouă lege care modifică OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, introducând un registru electronic public și accesibil online pentru toate autorizațiile de mediu. Această măsură aduce mai multă transparență în gestionarea deșeurilor și facilitează verificarea rapidă a operatorilor autorizați.

Conform noii legi, Agenția Națională pentru Protecția Mediului va fi obligată să creeze și să actualizeze permanent un registru electronic public. În acesta vor fi incluse toate companiile care colectează, transportă, tratează, valorifică sau elimină deșeuri, împreună cu detalii despre tipul activităților autorizate și perioada de valabilitate a autorizațiilor.

Această inițiativă permite cetățenilor, companiilor și autorităților locale să verifice rapid dacă un operator funcționează legal, reducând astfel riscul de a colabora cu firme neautorizate și simplificând procedurile de monitorizare.

Legea stabilește că registrul va include:

Denumirea operatorului economic

Codul fiscal

Tipul activităților autorizate

Documentul complet al autorizației de mediu sau integrate de mediu

Statusul vizei anuale și data deciziei privind viza

Actualizarea registrului se va face în maxim 10 zile lucrătoare de la emiterea, modificarea, suspendarea sau anularea autorizațiilor.

Legea nu modifică obligațiile companiilor sau autorităților care generează deșeuri, dar le oferă instrumente clare pentru verificarea operatorilor autorizați. Astfel, generatorii de deșeuri vor evita operatorii neconformați, reducând timpul și costurile implicate în gestionarea deșeurilor.

De asemenea, cetățenii, organizațiile neguvernamentale și autoritățile locale vor avea un acces direct la informații despre toate firmele care operează legal în domeniul gestionării deșeurilor, sporind monitorizarea civică a respectării normelor de mediu.

Legea va intra în vigoare patru luni după publicarea în Monitorul Oficial, iar Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate va avea la dispoziție 60 de zile pentru a stabili procedura de publicare și actualizare a registrului.

Prin această lege, România face un pas semnificativ spre transparență, responsabilitate și conformitate în gestionarea deșeurilor, aliniind sectorul la standardele europene și oferind un instrument de control accesibil pentru toate părțile interesate.