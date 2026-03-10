Reprezentanții Primăriei Municipiului București (PMB) au anunțat că activitatea de monitorizare a orașului este realizată atât prin intermediul camerelor de supraveghere, cât și prin verificarea sesizărilor primite de la cetățeni și prin controale desfășurate pe teren. Potrivit acestora, în situațiile în care sunt constatate abateri, Poliția Locală a Municipiului București aplică sancțiuni.

Conform datelor transmise de municipalitate, în lunile ianuarie și februarie au fost trimise aproximativ 3.700 de cazuri din dispecerat către echipajele din teren. Aceste intervenții au vizat diverse probleme semnalate în oraș, printre care semafoare nefuncționale, mobilier urban deteriorat, persoane cărora li s-a făcut rău pe stradă, comerț ambulant, mașini parcate pe trotuar, abandon de deșeuri, acte de vandalism sau ocuparea locurilor de parcare fără plata taxei.

În urma controalelor efectuate, polițiștii locali au aplicat aproximativ 6.000 de amenzi, valoarea totală a sancțiunilor ridicându-se la circa 5 milioane de lei.

Reprezentanții Primăriei au precizat că polițiștii locali au preluat 800 de sesizări telefonice și au răspuns la 457 de petiții scrise primite de la cetățeni. Municipalitatea a subliniat că aceste acțiuni au ca scop schimbarea comportamentului necivilizat și formarea unei comunități mai responsabile.

PMB a anunțat, cu o zi în urmă, că primarul general, Ciprian Ciucu, intenționează să colaboreze mai strâns cu primăriile de sector pentru dezvoltarea unor proiecte comune dedicate Capitalei.

Potrivit reprezentanților municipalității, edilul general a transmis că a invitat primarii de sector la discuții pentru a afla care sunt prioritățile acestora și pentru a identifica modalități prin care administrațiile locale să se sprijine reciproc în deblocarea și dezvoltarea unor proiecte pentru București. El a precizat că tratează aceste întâlniri strict din perspectivă administrativă, nu politică, subliniind că este primarul tuturor bucureștenilor și că primarii de sector au fost, la rândul lor, aleși de cetățeni.

Conform PMB, în această săptămână sunt programate întâlniri cu primarii sectoarelor 1, 2 și 3, iar săptămâna viitoare vor avea loc discuții și cu edilii sectoarelor 4, 5 și 6.

Prima întâlnire de lucru a avut loc cu George Cristian Tuță, primarul Sectorului 1, și echipa acestuia. În urma discuțiilor, cele două administrații au convenit să colaboreze la mai multe proiecte care ar urma să fie dezvoltate în acest an și în 2027.

Printre proiectele analizate se numără pietonalizarea zonei dintre strada Biserica Amzei și Piața Amzei, proiect care urmează să fie supus dezbaterii publice, dar și un amplu proces de regenerare urbană în zona Palatului și a Sălii Palatului, pentru care Primăria Capitalei ar urma să lanseze un concurs de soluții pentru realizarea unui Plan Urbanistic Zonal.

De asemenea, autoritățile discută despre pietonalizarea unei porțiuni din Calea Grivița, după modelul Calea Victoriei, sistematizarea străzii Academiei conform Planului Integrat de Dezvoltare Urbană, precum și reluarea proiectului de reamenajare a străzii Brezoianu. În acest context, Primăria Sectorului 1 și-ar fi asumat reamenajarea piațetei Iosif Sava pentru a transforma zona într-un spațiu dedicat pietonilor.

Alte inițiative discutate vizează amenajarea unei parcări publice la intersecția străzii Buzești cu Calea Griviței, proiect care ar urma să fie realizat de Sectorul 1, dar și transformarea terenului de la intersecția străzilor Berzei și Gării de Nord, unde funcționează în prezent autogara DLS, într-un spațiu verde multifuncțional. Pentru acest proiect sunt necesare exproprieri, care ar urma să fie realizate de Primăria Capitalei, în timp ce Sectorul 1 ar contribui financiar.

Pe lista proiectelor se mai află amenajarea unei parcări publice pe strada Gării de Nord, deschiderea pentru public a parcării de pe Calea Griviței de lângă Muzeul Istoriei Feroviare a României, precum și pietonalizarea zonei din jurul Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu. Pentru această ultimă inițiativă ar urma să fie organizat un concurs de idei la care vor participa studenții, iar soluția câștigătoare ar putea fi implementată de cele două administrații.

Reprezentanții Primăriei Capitalei au mai precizat că discuțiile au vizat și situația din cartierul Henri Coandă, unde autoritățile caută soluții pentru continuarea dezvoltării zonei.