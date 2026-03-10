Miercuri, 18 martie, ora 18:30, începem seria spectacolelor cu „Turandot” de Giacomo Puccini, o operă impresionantă prin forța simbolurilor și complexitatea personajelor. Pe fundalul unui Beijing mitic, prințesa Turandot supune pețitorii unui joc periculos de ghicitori, până când iubirea, pură, nesfârșită, umană, o transformă. Muzica lui Puccini, aflată aici la apogeul rafinamentului orchestral, creează o atmosferă misterioasă și vibrantă, în care celebrul „Nessun dorma” devine un imn al speranței și transcendenței. Un spectacol grandios, în care fastul vizual susține ideea puterii iubirii.

Joi, 19 martie, ora 18:30, continuăm cu baletul „Corsarul” de Adolphe Charles Adam, o bijuterie a repertoriului romantic, care combină acțiunea alertă cu virtuozitatea dansului clasic. Inspirat dintr-un poem de Byron, spectacolul urmărește aventurile unui corsar și povestea sa de dragoste, într-un univers exotic cu răpiri și evadări. Coregrafia spectaculoasă, costumele fastuoase și partitura melodică transformă „Corsarul” într-o seară de exuberanță și energie scenică.

Vineri, 20 martie, și duminică, 22 martie, ora 18:30, revine „Madama Butterfly” de Giacomo Puccini, o meditație lirică asupra iubirii, sacrificiului și diferențelor culturale. Cio-Cio-San, tânăra japoneză care își încredințează destinul unei iubiri iluzorii, devine sub muzica lui Puccini o eroină tragică, de o frumusețe delicată și tulburătoare. Muzica oscilează între subtilitatea gesturilor cotidiene și dramatismul sfâșietor al finalului. Un spectacol profund emoționant, care impresionează prin sinceritatea emoției și forța tăcerii dintre note.

Sâmbătă, 21 martie, ora 11:00, publicul este invitat la „Repere Sonore – Recital de arii și lieduri”, desfășurat în Foaierul Operei Naționale București, în cadrul Studioului Experimental în Artele Spectacolului Muzical „Ludovic Spiess”. Sub îndrumarea Conf. Univ. Dr. Habil. Ștefan Ignat, acompaniați la pian de CDA Roman Manoleanu, tinerii soliști Simona Bucur, Aillyn Askary, Anne Marie Dinu (soprane), Ioan Coca și Alex Pîrvu (tenori), David Miron și Marius Hușanu (baritoni), Horia Radu (bas) vor interpreta un program divers de arii celebre și lieduri, oferind publicului o dimineață dedicată vocii, expresiei și artei cântului în forma sa cea mai pură.

Sâmbătă, 21 martie, ora 18:30, seara continuă cu o capodoperă verdiană de mare complexitate „Don Carlo”. Într-o Spanie dominată de autoritate și tăceri politice, Verdi plasează o dramă umană profundă, un prinț îndrăgostit de mama sa vitregă, o regină prizonieră a datoriei, un prieten trădat și o inchiziție care planează asupra tuturor. Muzica lui Verdi este densă, tensionată și amplă, iar fiecare personaj își trăiește propriul abis interior. O operă de maturitate, în care puterea și fragilitatea se ciocnesc într-un tablou sonor impunător.

Bilete pe http://tickets.operanb.ro/ și de la Casa de Bilete a Operei Naționale București.

