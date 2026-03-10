Registrul Deșeurilor este deja utilizat de peste 1.100 de companii din România pentru evidența gestiunii deșeurilor și raportarea către Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM). Platforma a fost dezvoltată inițial pentru generatorii de deșeuri.

Aceste firme au obligația legală de a ține evidența gestiunii deșeurilor, conform prevederilor HG 856/2002 și OUG 92/2021. Sistemul digital a fost creat pentru a simplifica acest proces și pentru a ajuta companiile să respecte cerințele legale.

Extinderea platformei către colectorii de deșeuri a venit ca răspuns la cererea din piață. Operatorii care gestionează fluxuri de deșeuri au nevoie de instrumente digitale care să faciliteze organizarea trasabilității și evidenței acestora.

Noul modul permite colectorilor să gestioneze mai eficient relația cu generatorii de deșeuri. De asemenea, oferă posibilitatea menținerii unei evidențe complete a fluxurilor de deșeuri gestionate.

Prin noul modul, colectorii de ambalaje, uleiuri, fier vechi, deșeuri industriale sau medicale pot simplifica procesul de evidență și raportare. Platforma oferă instrumente digitale care reduc birocrația și diminuează riscul apariției erorilor în documentația de mediu.

Utilizatorii pot înregistra rapid preluările de deșeuri de la generatori și pot genera evidențe sau rapoarte conforme cu cerințele legale. Sistemul permite actualizarea stocurilor în timp real și generarea automată a documentelor necesare.

De asemenea, platforma oferă posibilitatea centralizării datelor din mai multe puncte de lucru într-un singur sistem digital. Acest lucru facilitează gestionarea fluxurilor de deșeuri de la momentul preluării până la valorificare sau eliminare.

Valentin Krancevik, cofondator al platformei Registrul Deșeurilor, a explicat că sistemul a fost creat pentru a ajuta companiile să economisească timp și resurse. El a arătat că, după ce platforma a fost utilizată de peste 1.100 de generatori de deșeuri, a devenit evident că și colectorii au nevoie de instrumente similare pentru organizarea evidenței.

Potrivit acestuia, noul modul are scopul de a transforma gestionarea trasabilității într-un proces simplu și ușor de controlat. Cofondatorul platformei a amintit și că data de 15 martie este termenul limită pentru raportarea anuală a datelor privind gestionarea deșeurilor.

El a avertizat că neîndeplinirea acestei obligații poate duce la amenzi cuprinse între 20.000 și 40.000 de lei.

„Am creat Registrul Deșeurilor pentru a ajuta companiile să câștige timp și să simplifice procesul necesar pentru a respecta o obligație legală care, pentru majoritatea, este complicată și consumatoare de resurse. După ce am ajutat peste 1.100 de generatori de deșeuri să își organizeze evidența, am observat că și colectorii au nevoie de aceleași instrumente de claritate și eficiență. Noul modul vine exact în această direcție: să transforme gestionarea trasabilității într-un proces simplu, rapid și controlabil. Iar pentru că 15 martie bate la ușă, termenul limită pentru raportarea anuală, este un moment propice să readucem în atenție existența platformei noastre, pentru a evita amenzi între 20.000 și 40.000 de lei”, a declarat Valentin Krancevik, co-fondator Registrul Deseurilor.

Prin lansarea modulului dedicat colectorilor, Registrul Deșeurilor își extinde rolul în ecosistemul gestionării deșeurilor din România. Platforma digitală urmărește să conecteze actorii implicați în acest sector și să faciliteze gestionarea corectă a datelor.

Sistemul oferă companiilor un instrument prin care pot respecta mai ușor legislația și pot avea o evidență clară a fluxurilor de deșeuri.

Dezvoltatorii platformei susțin că obiectivul pe termen lung este contribuția la o economie mai transparentă și mai responsabilă. În acest model, datele despre deșeuri sunt gestionate corect și eficient, iar companiile au acces la instrumente digitale pentru organizarea activităților de raportare.