Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM) a transmis câteva recomandări legate de aruncarea brazilor de Crăciun. Reprezentanţii instituţiei au spus că este interzis să arunci brazii de la etaj deoarece acest lucru este foarte periculos pentru oameni sau pentru maşinile din apropiere.

Preşedintele ANPM, Raluca Giorgiana Dumitrescu, a precizat că după Sărbători mulţi oameni scot brazii uscaţi din apartamente, dar unii îi aruncă pe alee, în parcări sau la colţul blocului. Ea a subliniat că brazii sunt un material reciclabil valoros şi ar trebui duşi la platformele de colectare din zona containerelor de gunoi, pentru ca firmele de salubritate să îi poată ridica şi preda reciclatorilor.

„O dată cu trecerea Sărbătorilor, a început evacuarea brazilor uscaţi din apartamente şi, nu de puţine ori, din păcate, debarasarea încă se face la stâlp, pe alee, în parcare sau la colţul blocului. Aceşti brazi sunt un material reciclabil valoros şi ar trebui să ajungă doar pe platformele de colectare, din zona containerelor pentru deşeuri, astfel încât firmele de salubritate din fiecare zonă administrativ-teritorială şă îi poată lua, composta şi preda reciclatorilor”, a declarat Dumitrescu, potrivit unui comunicat de presă.

Reprezentanţii ANPM au zis spus că, pentru a evita murdăria din casă sau de pe scări, brazii pot fi puşi în saci mari din plastic. Ei au precizat că, înainte de reciclare, brazii trebuie curăţaţi de beteală şi alte materiale folosite la decorarea lor.

Cei care au grădină pot folosi brazii tăiaţi pentru a proteja rădăcinile altor copaci, pentru grătar sau pentru obiecte de decor natural. O altă opţiune este să predea brazii uscaţi la punctele de colectare ale marilor magazine, unde gestul poate fi răsplătit cu vouchere de cumpărături. Condiţia este ca bradul să fi fost cumpărat din magazinul respectiv.

În mod normal, bradul de Crăciun se împodobește în noaptea din Ajunul Crăciunului, însă fiecare persoană este liberă să împodobească bradul exact când își dorește, după propriile preferințe. Nu există o regulă strictă privind momentul împodobirii, astfel că unii oameni pot alege să facă acest lucru de pe 1 Decembrie, iar alții chiar în Ajun, în funcție de programul fiecăruia.

Potrivit tradiției populare românești, bradul de Crăciun poate fi păstrat până pe data de 7 ianuarie, ziua în care este cinstit Sfântul Ioan Botezătorul. Această zi marchează încheierea oficială a sărbătorilor de iarnă, moment în care obiceiurile legate de Crăciun se finalizează și oamenii încep să strângă decorațiunile.

În alte zone ale României, însă, există credința că bradul de Crăciun trebuie despodobit înainte de Bobotează, care are loc pe 6 ianuarie. Această practică diferă de la o regiune la alta.