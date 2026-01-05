Brazii de Crăciun vor fi colectați gratuit în Sectorul 1 începând din acest weekend, atât din zonele de blocuri, cât și din cele de case, potrivit informațiilor transmise de administrația locală. Măsura vizează menținerea curățeniei în cartiere și evitarea abandonării pomilor festivi pe spațiile publice.

În cazul locatarilor de la blocuri, brazii trebuie depozitați lângă ghenele de gunoi. De aici, operatorul de salubritate Romprest îi va ridica în zilele de sâmbătă și duminică, fără costuri suplimentare pentru cetățeni. Procedura nu presupune programare, însă este necesar ca pomii să fie plasați exclusiv în zonele special destinate colectării deșeurilor, scriu cei de la Buletin de București.

Pentru locuințele individuale, ridicarea brazilor se face doar pe bază de programare prealabilă, tot în zilele de weekend.

Programările pot fi realizate la numărul de telefon 021.9460 sau la adresa de e-mail secretariatsalubritate@romprest.eu, iar colectarea are loc de la fiecare adresă comunicată.

Primăria Sectorului 1 reamintește că abandonarea brazilor pe domeniul public este interzisă. Depozitarea acestora pe spații verzi, trotuare, lângă stâlpi sau în alte zone neamenajate poate atrage amenzi cuprinse între 2.000 și 5.000 de lei, conform hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 120/2010.

Într-un alt comunicat, administrația locală a subliniat:

„Fiecare brad colectat înseamnă mai puțin gunoi pe domeniul public, dar și un exemplu de responsabilitate în domeniul reciclării”.

Brazii de Crăciun sunt colectați în Sectorul 2 printr-un sistem mixt, care include două centre deschise non-stop și ridicare de la blocuri sau case, pe bază de solicitare. Serviciul este gestionat de compania de salubritate Supercom.

Cetățenii pot duce brazii, la orice oră, în cele două centre special amenajate din zona Obor, pe strada Heliade Rădulescu nr. 3, și din zona Baicului, pe strada Baicului nr. 69. Aceste puncte sunt disponibile în perioada 6–31 ianuarie 2026.

În paralel, brazii pot fi colectați și direct de la imobile, de luni până vineri, cu condiția ca aceștia să fie depozitați în fața clădirilor. Pentru acest serviciu este necesară transmiterea unei solicitări la adresa de e-mail contact@supercom.ro, ridicarea fiind efectuată în ziua următoare cererii.

În Sectorul 3, brazii de Crăciun pot fi lăsați lângă ghenele de gunoi sau la pubelele stradale din apropierea blocurilor, de unde sunt ridicați gratuit de echipele Direcției Generale de Salubritate Sector 3. Serviciul este disponibil pe toată perioada de după sărbători și nu necesită programare.

Reprezentanții primăriei au transmis public faptul că cetățenii sunt încurajați să folosească exclusiv punctele de colectare existente și să evite aruncarea pomilor la întâmplare.

Administrația locală atrage atenția că depozitarea necorespunzătoare a brazilor pe domeniul public va fi sancționată conform legislației în vigoare. Pentru sesizări sau informații suplimentare, cetățenii pot apela numerele de telefon 0720.777.511, 0720.777.512, 0720.777.513, 0720.777.514 sau 0720.777.515.

În Sectorul 4, brazii de Crăciun sunt ridicați gratuit de operatorul de salubrizare Bin Go Solutions, fostă Rosal Grup. Locuitorii de la blocuri trebuie să ducă pomii la ghenele din apropierea imobilelor, de unde sunt colectați de echipele operatorului.

Pentru locuințele individuale, ridicarea se face direct de la fiecare adresă, în baza contractelor individuale încheiate cu operatorul. Serviciul este disponibil pe tot parcursul lunii de după sărbători, iar informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 021.9640 sau la adresa de e-mail contact@bingo.ro.

În Sectorul 6 funcționează 12 centre de colectare pentru brazii naturali de Crăciun, amplasate în cartierele Militari, Crângași, Giulești și Drumul Taberei. Potrivit primăriei, pomii colectați vor fi tocați și livrați către companii din industria prelucrătoare de lemn.

Centrele sunt distribuite în mai multe puncte ale sectorului, inclusiv pe strada Valea Ialomiței, bulevardul Timișoara, Calea Giulești, strada Apusului și în zona Parcului Drumul Taberei. Reprezentanții administrației locale au precizat că nu există un termen limită pentru predarea brazilor.

Cele 12 centre sunt amplasate în cartierele Militari, Crângași, Giulești și Drumul Taberei după cum urmează:

Centrul 1 – str. Valea Ialomiței, intersecție cu str. Poarta Sărutului

Centrul 2 – str. Pasărea în Văzduh, intersecție cu str. Pupăza cu Moț

Centrul 3 – Bd. 1 Mai nr. 57–59 (lângă Auchan)

Centrul 4 – Calea Giulești nr. 252, vis-a-vis de Institutul Pasteur

Centrul 5 – str. Fabricii, intersecție cu str. Apeductului

Centrul 6 – str. Valea Argeșului intersecție cu Valea Oltului, capăt troleibuz

Centrul 7 – Bd. Timișoara nr. 35

Centrul 8 – Piața Crângași, zona Tip-Top

Centrul 9 – str. Liniei, intersecție cu str. Timonierului

Centrul 10 – str. Performanței nr. 45

Centrul 11 – Bd. Drumul Taberei, intersecție cu str. Târgu Neamț (zona parcului Drumul Taberei)

Centrul 12 – str. Apusului nr. 11

Autoritățile fac apel către cetățeni ca brazii aduși la centre să nu aibă globuri, instalații luminoase sau alte decorațiuni, pentru a permite procesarea lor corectă.