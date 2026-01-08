De regulă, bradul de Crăciun este despodobit imediat după 7 ianuarie, deși sunt persoane care aleg să îl păstreze până spre finalul lunii. Indiferent de momentul ales, bradul nu poate fi aruncat oriunde.

Depozitarea lângă ghene, pe trotuare sau pe spațiile verzi este permisă doar în condițiile stabilite de autoritățile locale, în caz contrar fiind aplicate amenzi consistente.

În unele orașe, precum Iași, primăria a amenajat puncte speciale de colectare pentru brazii naturali. De aici, pomii sunt preluați de operatorii de salubritate și transportați către centre unde sunt tocați și transformați în materie primă.

Potrivit reprezentanților serviciului local de salubritate, brazii colectați ajung să fie folosiți în industria celulozei, hârtiei sau a mobilei, fiind valorificați în mod ecologic.

Cantitățile strânse după sărbători sunt mari, iar zilnic sunt ridicate zeci de brazi din diferite cartiere. Autoritățile au transmis că este important ca pomii să nu fie arși și nici abandonați la întâmplare, ci depuși corect lângă punctele gospodărești stabilite.

Și în București, brazii pot fi lăsați lângă pubelele stradale, de unde sunt ridicați de operatorii de salubritate. Există însă și excepții, cum este Sectorul 6, unde locuitorii trebuie să ducă personal pomii la centrele de colectare indicate de administrația locală.

Pe lângă autorități, și marii retaileri organizează campanii de colectare, oferind uneori vouchere sau reduceri celor care aduc brazii la punctele special amenajate. Aceste inițiative urmăresc să reducă abandonarea pomilor pe domeniul public și să încurajeze reciclarea.

Depozitarea necorespunzătoare este sancționată sever. La Iași, amenzile pot ajunge la 500 de lei pentru persoanele fizice și la 2.500 de lei pentru persoanele juridice. În București, sancțiunile sunt și mai mari, fiind cuprinse între 2.000 și 5.000 de lei, în funcție de abatere și de sector.

Autoritățile locale recomandă ca fiecare cetățean să se informeze din timp asupra regulilor din localitatea de domiciliu. Depunerea corectă a brazilor după sărbători nu este doar o obligație legală, ci și o măsură de protecție a mediului, care ajută la reutilizarea resurselor și la menținerea curățeniei în orașe.