În urma deciziei, taxa de salubritate va crește cu 22%. Cel mai mic abonament lunar va urca de la 17 lei la aproximativ 21 de lei, iar cel mai mare abonament va crește de la 70 de lei la circa 85 de lei, în funcție de categoria de contribuabil. Noua grilă de taxare se va aplica tuturor utilizatorilor serviciului de salubrizare din oraș.

Proiectul de hotărâre a fost contestat de consilierul local USR Diana Mureșan, care a votat împotriva majorării. Aceasta a susținut că, la începutul anului 2025, pe 30 ianuarie, taxa de salubrizare a fost deja majorată cu 40% prin votul Consiliului Local. La acel moment, municipiul Sibiu înregistra un deficit de încasare de 8,6 milioane de lei, iar în prezent deficitul a ajuns la 8,68 milioane de lei, ceea ce indică faptul că situația financiară a rămas aproape neschimbată, în ciuda creșterii taxelor.

Consilierul USR a prezentat și date privind cantitatea de deșeuri colectate din fracția galbenă. În anul 2023, înainte de introducerea sistemului SGR, cantitatea colectată era de 2.500 de tone, iar în 2025 aceasta a scăzut la 2.000 de tone, ceea ce reprezintă o reducere de aproximativ 20% la nivelul întregului oraș. În acest context, a fost avansată ideea că o reducere a frecvenței colectării fracției galbene ar fi putut fi o soluție mai eficientă decât majorarea taxei. Grupul consilierilor USR consideră că problema ar trebui rezolvată printr-o colectare mai eficientă și nu printr-o nouă creștere a taxei, subliniind totodată că există sibieni care beneficiază de serviciile de salubrizare fără a plăti nimic.

Autoritățile locale susțin însă că majorarea taxei este necesară pentru menținerea unui serviciu funcțional și pentru respectarea cerințelor de mediu. Decizia a fost luată la propunerea primarului municipiului Sibiu, Astrid Fodor, iar scopul acesteia este alinierea taxei la costurile actuale de operare ale serviciului public de salubrizare.

Potrivit raportului de specialitate care a stat la baza hotărârii, nivelul actual al taxei nu mai acoperă cheltuielile reale generate de colectarea, transportul, sortarea și tratarea deșeurilor. Creșterea tarifelor practicate de operatorii de salubritate, alături de majorarea costurilor logistice și de mediu, a pus presiune suplimentară asupra bugetului local. În documentele administrației este menționat și gradul scăzut de încasare a taxei de la persoanele juridice, situație care a contribuit la apariția unui dezechilibru financiar. Conform datelor Primăriei Sibiu, deficitul de încasare aferent anilor anteriori se ridică la 8,68 milioane de lei.

De asemenea, Consiliul Local Baia Mare a aprobat noile tarife de salubrizare care vor fi aplicate în anul 2026, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru utilizatorii non-casnici. Decizia are ca obiect stabilirea cuantumului taxelor datorate pentru colectarea și gestionarea deșeurilor municipale la nivelul orașului.

Pentru persoanele fizice și utilizatorii casnici, taxa de salubrizare a fost stabilită la 16 lei de persoană pe lună. Acest nivel de taxare va fi aplicat pe tot parcursul anului 2026 și este destinat acoperirii costurilor serviciului de salubrizare prestat în municipiul Baia Mare.

În cazul utilizatorilor non-casnici, autoritățile locale au aprobat tarife diferențiate, stabilite în funcție de tipul de deșeuri generate. Pentru deșeurile umede, taxa va fi de 962 de lei pe tonă, iar pentru deșeurile reciclabile, tariful ajunge la 1.537 de lei pe tonă. Potrivit administrației locale, aceste valori reflectă costurile aferente colectării, transportului și tratării deșeurilor.

Totodată, va fi constituită o comisie specială care va analiza gradul de încasare al taxei de salubrizare. În situația în care încasările vor depăși costul efectiv al serviciului, diferența va fi scăzută din tariful datorat în anul următor. Această măsură este menită să asigure un echilibru financiar și un nivel mai ridicat de transparență în gestionarea fondurilor provenite din taxa de salubrizare.