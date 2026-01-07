Pentru primul trimestru din 2026, indicele IRCC aplicabil creditelor în lei a fost stabilit la 5,68%, în scădere de la 6,06%. Valoarea a fost publicată de BNR la finalul lunii decembrie 2025 și este calculată pe baza tranzacțiilor interbancare din trimestrul al treilea al anului trecut. Această reducere se traduce, în medie, prin rate mai mici cu aproximativ 10% pentru debitorii cu credite legate de IRCC. Pentru trimestrul al doilea din 2026, estimările indică o continuare a scăderii, dar într-un ritm mai lent. Media dobânzilor interbancare din trimestrul al patrulea din 2025 sugerează un IRCC ușor sub 5,6%, cu minime zilnice în jur de 5,4%. Pe acest fond, scenariul de bază indică o valoare apropiată de 5,5% pentru perioada aprilie–iunie 2026. Impactul asupra ratelor ar fi o reducere suplimentară de aproximativ 5%, mai modestă decât cea din primul trimestru. „TRIM. Ian–Mar 2026: IRCC 5,68% BNR a publicat la final de decembrie 2025 IRCC-ul care se aplică începând cu 1 ianuarie 2026, iar acesta este de 5,68% (calculat din T3 2025), în scădere de la 6,06%.

Implicație: ratele la credite scad cu cca. 10%. TRIM. Apr–Iun 2026: cel mai probabil ușor mai jos decât 5,68% (aprox. 5,5%) Pentru T2 2026 (apr–iun) se va aplica media din T4 2025. Datele agregate și indicii zilnici din perioada finalului de 2025 arată o medie în zona de aproximativ 5,6% și minime în jur de 5,40%, sugerând un IRCC trimestrial pentru T4 2025 ușor sub 5,6%. Previziune „de bază” pentru Trimestrul II 2026: scădere moderată către aproximativ 5,5%. Implicație: ratele la credite scad cu cca. 5%”, spune Iancu Guda într-o postare pe Facebook.

Potrivit explicațiilor oferite de Iancu Guda, principala ancoră a evoluției IRCC rămâne dobânda-cheie stabilită de BNR și modul în care banca centrală gestionează lichiditatea din sistem. Atâta timp cât rata-cheie rămâne la 6,5%, spațiul pentru scăderi accelerate ale dobânzilor interbancare este restrâns.

Un alt factor important este inflația, care continuă să fie persistentă. BNR a semnalat în Raportul asupra inflației din noiembrie 2025 că procesul de dezinflație va fi unul lent și inegal pe termen scurt. Această prudență se reflectă în menținerea unor condiții monetare mai restrictive, ceea ce temperează scăderea IRCC.

Lichiditatea din sistemul bancar joacă, de asemenea, un rol esențial. Deși la nivel agregat depozitele depășesc semnificativ creditele, finanțarea deficitului bugetar prin emisiuni de titluri de stat, operațiunile de tip reverse-repo și volatilitatea cursului de schimb limitează lichiditatea efectiv disponibilă pe piața interbancară. Acest context împiedică o reducere mai rapidă a dobânzilor dintre bănci.

Necesitatea mare de finanțare a statului pune presiune suplimentară pe randamentele titlurilor de stat și, indirect, pe dobânzile din economie. Majorările de taxe, TVA și accize din 2025 au avut efecte temporare, dar contribuie la menținerea unui nivel ridicat al inflației, ceea ce obligă BNR să rămână precaută.

La nivel extern, dobânzile rămân ridicate într-un climat geopolitic instabil. Aversiunea la risc din regiune și primele de risc mai mari asociate României influențează costurile de finanțare, inclusiv prin cursul de schimb și inflație.

Un element esențial este și decalajul de timp specific IRCC. Chiar și eventualele reduceri ale dobânzii-cheie, care nu sunt așteptate înainte de vară, se vor reflecta în IRCC cu întârziere, mai degrabă în a doua parte a anului, nu imediat în primele trimestre din 2026.