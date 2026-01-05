Pe parcursul lunii decembrie 2025, în conturile BNR au fost înregistrate intrări totale de 3,2 miliarde de euro. Acestea au provenit din modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la Banca Națională, din alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor, precum și din alte surse.

În același timp, au fost consemnate ieșiri în valoare de 3,8 miliarde de euro, generate de ajustarea rezervelor minime în valută ale băncilor, de plăți de rate și dobânzi aferente datoriei publice denominate în valută, de plăți efectuate din contul Comisiei Europene, precum și de alte operațiuni.

Rezerva de aur a României s-a menținut la un nivel constant de 103,6 tone. În contextul evoluției favorabile a prețului aurului pe piețele internaționale, valoarea acestei rezerve a crescut la 12,2 miliarde de euro la finalul anului 2025. Comparativ, la 30 noiembrie 2025 valoarea rezervei de aur era de 12,011 miliarde de euro, iar la 31 decembrie 2024 se situa la 8,356 miliarde de euro.

Prin cumularea rezervelor valutare și a celor de aur, rezervele internaționale totale ale României au ajuns la 77,01 miliarde de euro la 31 decembrie 2025. Această valoare este ușor mai mică decât cea raportată la 30 noiembrie 2025, de 77,4 miliarde de euro, dar depășește semnificativ nivelul de 70,4 miliarde de euro înregistrat la finalul anului 2024.

Pentru luna ianuarie 2026, plățile scadente în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanțelor, se ridică la aproximativ 389 milioane de euro.

Cotațiile aurului au înregistrat creșteri semnificative la începutul săptămânii, pe fondul intensificării incertitudinilor geopolitice și al orientării investitorilor către active de refugiu. Metalele prețioase au fost susținute de evaluarea riscurilor politice și economice globale, după capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro de către Statele Unite, eveniment care a amplificat tensiunile internaționale și a influențat sentimentul piețelor financiare.

Pe piața spot, prețul aurului a urcat cu până la 2,1%, depășind pragul de 4.420 de dolari pe uncie, ceea ce reflectă interesul crescut al investitorilor pentru active considerate sigure într-un context dominat de incertitudine. Argintul a înregistrat o evoluție și mai puternică, cu o apreciere de aproape 5%, confirmând tendința de creștere a cererii pentru metalele prețioase. Investitorii au reacționat rapid la evoluțiile geopolitice, mutând capitalul către instrumente percepute ca având un risc mai scăzut.

Contextul geopolitic a fost accentuat de declarațiile președintelui Statelor Unite, Donald Trump, care a afirmat că Washingtonul se află acum la conducere în Venezuela, după capturarea lui Nicolas Maduro. El a susținut că Statele Unite au nevoie de acces total la statul sud-american, inclusiv la rezervele sale de petrol, afirmații care au alimentat temerile privind modul în care Venezuela va fi administrată în perioada următoare și implicațiile acestui proces asupra stabilității regionale.

Potrivit analistului Christopher Wong de la Oversea-Chinese Banking Corp, acest episod a contribuit la consolidarea unui climat de incertitudine geopolitică. Totuși, el consideră că riscurile imediate rămân limitate, întrucât evoluțiile din Venezuela indică mai degrabă o soluționare relativ rapidă a situației, decât declanșarea unui conflict militar de lungă durată.

Creșterea recentă a cotațiilor vine după un an excepțional pentru aur, care a marcat cea mai bună performanță anuală din 1979. Metalul prețios a atins mai multe maxime istorice, fiind susținut atât de achizițiile consistente realizate de băncile centrale, cât și de intrările semnificative de capital în fondurile tranzacționate la bursă garantate cu lingouri de aur.

Un rol important în această evoluție l-a avut și politica monetară a Federal Reserve, care a operat trei reduceri consecutive ale ratelor dobânzilor. Acest context a fost favorabil activelor care nu generează randament prin dobândă, sporind atractivitatea aurului în portofoliile investitorilor. În acest cadru, mai multe instituții financiare majore anticipează continuarea creșterii cotațiilor aurului în acest an, pe fondul posibilei relaxări suplimentare a politicii monetare a Rezervei Federale și al eventualelor schimbări la nivelul conducerii băncii centrale sub administrația Trump.

Goldman Sachs Group Inc a avertizat luna trecută că scenariul său de bază indică un potențial de creștere a prețului aurului până la 4.900 de dolari pe uncie, cu riscuri orientate în sus, ceea ce consolidează perspectiva pozitivă asupra metalului prețios în actualul context economic și geopolitic.