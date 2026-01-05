Întâlnirea online a celor opt state OPEC+ a avut loc pe fondul unei evoluții negative a pieței, potrivit informațiilor transmise de Reuters. Prețurile petrolului au înregistrat în 2025 o scădere de peste 18%, cea mai severă depreciere anuală din 2020. Această evoluție este pusă pe seama temerilor tot mai mari legate de o posibilă supraofertă la nivel global.

În cadrul reuniunii, statele membre nu au discutat despre crizele politice care afectează mai mulți producători importanți. Potrivit unui delegat OPEC+, întâlnirea s-a concentrat strict pe aspectele tehnice legate de producție. Alianța pare să fi ales stabilitatea drept prioritate, în condițiile în care incertitudinile politice continuă să influențeze puternic evoluția prețurilor.

Contextul deciziei este marcat de deteriorarea relațiilor dintre Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite. Luna trecută, o grupare susținută de EAU a preluat teritorii de la guvernul yemenit sprijinit de Riad, episod descris drept cea mai serioasă ruptură dintre cei doi aliați din ultimele decenii.

În paralel, piața a fost influențată și de evenimentele din Venezuela. Sâmbătă, Statele Unite l-au capturat pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro. Președintele american Donald Trump a declarat că Washingtonul va prelua controlul asupra țării până la formarea unei noi administrații, fără a oferi detalii despre modul concret de implementare.

Jorge Leon, șeful analizei geopolitice la Rystad Energy și fost oficial OPEC, a explicat că, în acest moment, piețele petroliere sunt influențate mai puțin de fundamentele clasice ale cererii și ofertei. El a arătat că incertitudinea politică joacă un rol dominant și că OPEC+ pare să prefere stabilitatea în detrimentul unor acțiuni care ar putea amplifica volatilitatea.

„În acest moment, pieţele petroliere sunt influenţate mai puţin de fundamentele cererii şi ofertei şi mai mult de incertitudinea politică. OPEC+ prioritizează clar stabilitatea în detrimentul acţiunii”, a declarat Jorge Leon.

Cei opt membri OPEC+ implicați în această decizie sunt Arabia Saudită, Rusia, Emiratele Arabe Unite, Kazahstan, Kuweit, Irak, Algeria și Oman. În 2025, aceștia au crescut țintele de producție cu aproximativ 2,9 milioane de barili pe zi, echivalentul a aproape 3% din cererea globală, în încercarea de a-și recâștiga cota de piață. Totuși, în noiembrie, alianța a decis suspendarea majorărilor pentru lunile ianuarie, februarie și martie, invocând cererea mai redusă din sezonul de iarnă din emisfera nordică.

În prezent, OPEC+ se confruntă cu multiple provocări. Exporturile Rusiei sunt afectate de sancțiunile impuse de Statele Unite în contextul războiului din Ucraina. Iranul se confruntă cu proteste interne și cu amenințări de intervenție din partea Washingtonului. Venezuela, deși deține cele mai mari rezerve de petrol din lume, produce mult sub capacitate din cauza anilor de management deficitar și a sancțiunilor internaționale.

Analiștii avertizează că, inclusiv în scenariul unor investiții masive promise de Statele Unite, este puțin probabil ca producția de petrol a Venezuelei să crească semnificativ în următorii ani. Această perspectivă limitează capacitatea pieței de a compensa eventualele șocuri de ofertă și menține nivelul ridicat de incertitudine.

Următoarea reuniune a celor opt state OPEC+ este programată pentru data de 1 februarie.