Donald Trump a declarat, în cadrul interviului telefonic pentru The Atlantic, că Delcy Rodríguez ar putea avea „o soartă mai rea decât Nicolas Maduro” dacă nu va răspunde solicitărilor formulate de Washington.

„Dacă nu face ceea ce este corect, va plăti un preț foarte mare, probabil mai mare decât cel plătit de Maduro”, a spus Trump.

Avertismentul a fost formulat la scurt timp după ce Delcy Rodríguez a preluat conducerea interimară a Venezuelei, în urma capturării lui Nicolas Maduro de către forțele armate americane, operațiune confirmată oficial de administrația Trump. Preluarea puterii a fost prezentată de Washington drept o etapă de tranziție necesară pentru stabilizarea țării și reorganizarea instituțională.

Fostul lider venezuelean, Nicolas Maduro, se află în prezent într-o închisoare din New York, unde urmează să fie judecat de justiția americană. Autoritățile SUA susțin că procedurile judiciare respectă cadrul legal american, în timp ce reacțiile internaționale rămân rezervate.

Declarațiile președintelui american au fost făcute într-un interviu telefonic, într-un context marcat de intensificarea intervenției Statelor Unite în Venezuela. Administrația Trump a prezentat această intervenție ca parte a unei strategii mai largi de securitate și politică externă în emisfera vestică.

„Știți, reconstrucția de acolo și schimbarea regimului, oricum ați vrea să o numiți, sunt mai bune decât ceea ce aveți acum. Nu se poate ajunge mai rău”, a mai spus el.

Donald Trump a afirmat că nu va accepta ceea ce a descris drept o „respingere sfidătoare” a intervenției americane în Venezuela. Potrivit relatării liderului de la Casa Albă, Delcy Rodríguez ar fi transmis inițial, în discuții private, că este dispusă să colaboreze cu Statele Unite, inclusiv prin acceptarea unei conduceri temporare americane în Venezuela.

Această versiune a fost însă contrazisă public de Delcy Rodríguez, care a respins orice înțelegere privind o administrare externă a țării. Liderul interimar a subliniat că autoritățile de la Caracas își mențin controlul asupra resurselor naturale și continuitatea politicilor promovate de fostul președinte Maduro.

„Nu vom mai fi niciodată o colonie”, a declarat liderul interimar de la Caracas.

Mesajul a fost interpretat ca un semnal de mobilizare internă și de delimitare clară față de presiunile externe exercitate de Washington.

Refuzul exprimat de Delcy Rodríguez de a accepta condițiile formulate de Washington amplifică riscul unui conflict de durată, notează publicația The Atlantic. Donald Trump a sugerat că este pregătit să autorizeze noi atacuri asupra Venezuelei, în funcție de evoluția situației de pe teren, lăsând deschisă inclusiv ipoteza unei ocupații militare americane.

În același interviu, președintele SUA și-a apărat decizia de a forța schimbarea regimului de la Caracas, descriind Venezuela drept „o țară eșuată”. El a susținut că intervenția americană reprezintă, în viziunea sa, o alternativă mai eficientă față de menținerea status quo-ului politic și economic.

Donald Trump a transmis, totodată, că Venezuela ar putea să nu fie ultimul stat vizat de acțiuni similare. În cadrul aceleiași discuții, el a reiterat ideea potrivit căreia Statele Unite „are nevoie de Groenlanda” pentru apărare, invocând prezența navelor rusești și chineze în regiune, fără a confirma explicit intenția unei acțiuni militare.

Mesajul transmis prin intervenția din Venezuela este interpretat de analiști drept un semnal al unei doctrine intervenționiste extinse, în care Washingtonul își rezervă dreptul de a acționa preventiv în zone considerate strategice. Deși formulările au fost prudente, ele lasă deschisă o marjă largă de interpretare.

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că operațiunea din Venezuela demonstrează că administrația Trump își respectă angajamentele asumate. Oficialul american a subliniat că declarațiile președintelui trebuie tratate cu maximă seriozitate, sugerând că mesajele transmise public reflectă direcții reale de politică externă ale Statelor Unite.