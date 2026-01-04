Cilia Flores, cunoscută și drept „prima combatantă” a socialismului venezuelean, a fost capturată împreună cu soțul său, Nicolas Maduro, și transferată rapid în Statele Unite pentru a fi judecată sub acuzația de trafic de droguri, conform CNN. Ea a deținut funcția de primă doamnă pentru mai bine de un deceniu, dezvoltându-și propria influență politică în mișcarea chavistă.

Născută în 1956 în orașul Tinaquillo, Cilia Flores a crescut în cartiere muncitorești din vestul Caracasului. Aici și-a întâlnit viitorul soț, Nicolas Maduro, în primii ani ai ascensiunii mișcării conduse de Hugo Chávez. Originea lor modestă a fost adesea evocată de cei doi lideri ca parte a imaginii lor publice.

Flores este avocat specializat în drept penal și dreptul muncii și a oferit asistență juridică lui Hugo Chávez, precum și altor militari implicați în tentativa de lovitură de stat din 1992 împotriva președintelui Carlos Andrés Pérez. Maduro a participat la aceleași eforturi ca membru al echipei de securitate a lui Chávez.

„În timpul acelei lupte pentru eliberarea lui Chávez, eram implicați în activități de stradă. Îmi amintesc mereu o întâlnire în care un tânăr a cerut să vorbească, a vorbit, iar eu doar mă uitam la el. Am zis: «Ce inteligent»”, și-a amintit Flores în noiembrie 2023, în cadrul unui podcast al lui Maduro.

Cilia Flores și-a construit propriul traseu politic, fiind aleasă deputat în Adunarea Națională în 2000 și revalidându-și mandatul în 2005. În 2006, a devenit prima femeie care a condus parlamentul venezuelean, succedându-i lui Maduro, care ocupase între timp funcția de ministru de externe.

În timpul conducerii sale parlamentare, Flores a interzis accesul jurnaliștilor în sala legislativului și a fost criticată pentru angajarea numeroaselor rude în Congres. Într-un interviu acordat ziarului spaniol La Vanguardia, ea a declarat:

„Da, membrii familiei mele au fost angajați pe baza propriilor merite; sunt mândră de ei și le voi apăra munca ori de câte ori va fi necesar”.

Între 2009 și 2011, Flores a deținut funcția de al doilea vicepreședinte al Partidului Socialist Unit din Venezuela. În 2012, Hugo Chávez a numit-o procuror general, consolidându-i influența în cadrul partidului și guvernului.

Alături de Maduro, ea l-a vizitat pe Chávez în Cuba în perioada tratamentului pentru cancer. Contul său de Twitter inițial se descria ca „Fiica lui Chávez”, modificat ulterior în „Chavistă”, reflectând adaptarea imaginii sale publice.

Flores și Maduro s-au căsătorit în 2013, după două decenii de relație, la scurt timp după realegerea lui Maduro ca președinte. Carmen Arteaga, profesor la Universitatea Simón Bolívar, a afirmat pentru CNN:

„Are un trecut politic important. Când a devenit primă doamnă, a trecut în plan secund. Dar pentru mulți, ea este puterea din spatele tronului sau un consilier de top. Când s-au căsătorit, și-a redus semnificativ vizibilitatea. Aproape că nu face declarații publice, nu concurează pentru atenție, face un pas înapoi”.

Experții politici consideră că sprijinul lui Flores a fost esențial pentru consolidarea puterii lui Maduro în anii de dispută internă privind succesiunea lui Chávez. În cercul restrâns de lideri ai partidului, puține femei au ocupat funcții de decizie. Arteaga susține că nu există nicio îndoială că Flores era cea mai puternică femeie din Venezuela în acea perioadă.

Politologul Estefanía Reyes a subliniat că Flores a exercitat influență „din culise”, fără a formaliza o conducere comună alături de soțul său, spre deosebire de cazul președintelui nicaraguan Daniel Ortega și soției sale, Rosario Murillo. Reyes a mai adăugat că, în ultimii ani, ea a preferat rolul de sprijin și de figură maternă, încercând să se apropie de public fără a concura electoral.

„Este periculos să nu înțelegi dinamica luării deciziilor, pentru că asta îngreunează asigurarea responsabilității și a transparenței privind influența. Dacă a existat vreodată o conducere în doi, aceasta nu a fost niciodată formalizată, spre deosebire de Nicaragua, unde președintele Daniel Ortega și soția sa, vicepreședinta Rosario Murillo, au un rol oficial”, a spus ea.

Titlul său informal de „prima combatantă” a fost creat de Maduro pentru a înlocui termenul de „primă doamnă”, considerat prea aristocratic. Cu toate acestea, responsabilitățile tradiționale, precum implicarea în organizații caritabile și protecția copiilor, au rămas asociate rolului său.

După instalarea guvernării lui Maduro, aparițiile lui Flores în public au fost rare, limitându-se în principal la programul de radio al partidului, „Cu Cilia în familie”.

Numele lui Cilia Flores a revenit în atenția publică în 2015, când doi dintre nepoții săi au fost arestați sub acuzații de trafic de droguri în Haiti și ulterior condamnați în SUA la 18 ani de închisoare. Ea a descris incidentul drept o răpire, însă pedepsele au fost menținute până la eliberarea lor în 2022, ca parte a unui schimb de prizonieri între Washington și Caracas.

Flores a fost sancționată în 2018 de Canada și, ulterior, de Departamentul Trezoreriei din SUA, care a explicat că Maduro se bazează pe cercul apropiat pentru a rămâne la putere. În acel context, Maduro a declarat:

„Dacă vreți să mă atacați, atacați-mă pe mine. Nu vă legați de Cilia. Nu vă legați de familie. Nu fiți lași. Singura ei crimă este că este soția mea”.

Deși nu a promovat în mod explicit politici feministe, Flores rămâne o figură polarizantă, cu o imagine publică strâns legată de cea a lui Maduro. În timpul campaniei prezidențiale din 2024, a însoțit personal evenimentele publice ale soțului său, participând activ la întâlniri cu electoratul și la evenimente de promovare a imaginii partidului.