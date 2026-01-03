Senatorul republican Mike Lee a scris pe rețeaua X că a fost informat despre arestarea lui Maduro de către personal american, în vederea judecării acestuia în Statele Unite.

„El m-a informat că Nicolás Maduro a fost arestat de personalul american pentru a fi judecat pe baza acuzaţiilor penale în Statele Unite şi că acţiunea cinetică pe care am văzut-o în această seară a fost desfăşurată pentru a proteja şi apăra persoanele care executau mandatul de arestare”, a scris senatorul din Utah.

Lee a adăugat că operațiunea ar avea o justificare constituțională:

„Această acţiune se încadrează probabil în autoritatea inerentă a preşedintelui, în conformitate cu articolul II din Constituţie, de a proteja personalul american de un atac real sau iminent”.

Cu doar câteva ore înainte, senatorul republican își exprimase public rezervele privind legalitatea intervenției, cerând explicații clare privind temeiul constituțional al folosirii forței.

„Aştept cu interes să aflu ce ar putea justifica constituţional această acţiune, în absenţa unei declaraţii de război sau a unei autorizaţii pentru utilizarea forţei militare”, a scris Lee sâmbătă dimineaţă, tot pe X.

Potrivit declarațiilor citate de presă, secretarul adjunct al Statelor Unite, Christopher Landau, a afirmat că Maduro „va fi în sfârşit judecat pentru crimele sale”, după ce Donald Trump declarase anterior că liderul venezuelean ar fi fost scos din țară în urma atacurilor americane.

Până în acest moment, autoritățile americane nu au oferit detalii oficiale suplimentare privind acuzațiile concrete sau procedura juridică ce ar urma să fie aplicată în cazul lui Nicolas Maduro.

Într-un mesaj video publicat pe rețelele de socializare, Padrino Lopez a susținut că obuze și rachete au fost lansate din elicoptere americane, lovind inclusiv cartiere rezidențiale. Oficialul a descris operațiunea drept un act de agresiune grav, motivat de interese economice.

„Această invazie reprezintă cel mai mare ultraj pe care l-a suferit ţara, determinată de lăcomia insaţiabilă pentru resursele noastre strategice”, a declarat Padrino Lopez.

Ministrul apărării a caracterizat atacul drept „josnic şi laş” și a lansat un apel către populație și instituții pentru a evita destabilizarea internă.

Padrino Lopez a subliniat că violențele pot fi amplificate nu doar de atacuri militare, ci și de haosul social generat de conflict.

În acest sens, el a cerut evitarea „haosului şi anarhiei, care”, a avertizat el, „sunt arme la fel de letale ca bombele”.

Ministrul apărării a transmis un mesaj de mobilizare și rezistență, afirmând că forțele venezuelene nu vor ceda în fața atacurilor externe.

„Ne-au atacat, dar nu ne vor zdrobi”, a adăugat el.

Potrivit acestuia, forțele străine ar fi mers până la a lovi direct civili.

„Forţele de invazie (…) ne-au profanat teritoriul (…) mergând chiar până acolo încât au atacat zone rezidenţiale civile cu obuze şi rachete lansate din elicopterele lor de atac”, a declarat generalul Padrino Lopez, indicând că „strânge în prezent informaţii cu privire la răniţi şi morţi”.

În final, ministrul apărării a anunțat că autoritățile de la Caracas vor răspunde prin activarea tuturor capacităților de apărare ale țării.

De asemenea, el a promis „desfăşurarea masivă a tuturor resurselor terestre, aeriene, navale, fluviale şi balistice – sisteme de arme pentru o apărare completă”.

Situația rămâne extrem de tensionată, iar până în acest moment nu există confirmări independente privind bilanțul victimelor sau amploarea exactă a atacurilor descrise de autoritățile venezuelene.

Venezuela’s Defense Minister Vladimir Padrino López survived tonight’s strike operation, giving his first statement since the capture of President Nicolás Maduro. pic.twitter.com/a1G6qAmg5V — OSINTdefender (@sentdefender) January 3, 2026

Donald Trump a transmis că liderul venezuelean ar fi fost capturat de forțe speciale americane, fără a oferi detalii suplimentare despre desfășurarea operațiunii.

„Statele Unite ale Americii au efectuat cu succes un atac la scară largă împotriva Venezuelei și a liderului acesteia, președintele Nicolas Maduro, care a fost, împreună cu soția sa, capturat și scos din țară. Această operațiune a fost efectuată în colaborare cu forțele speciale din SUA. Detaliile vor urma. Va avea loc o conferință de presă astăzi, la ora 11:00, la Mar-a-Lago. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei chestiuni”, a transmis Trump, sâmbătă, pe Truth Social.

Anunțul liderului american a fost urmat de relatări privind zgomote puternice și avioane militare care au survolat la joasă altitudine capitala Venezuelei, Caracas. Potrivit relatărilor din zonă, sunetul exploziilor a fost auzit cu puțin timp înainte de ora 02:00, sâmbătă, trezind locuitorii orașului.

Înregistrări video apărute pe rețelele de socializare arată aeronave care zburau constant, lumini puternice provocate de explozii și coloane de fum ridicându-se deasupra orașului.

Primele informații indică mai multe atacuri aeriene asupra bazei militare Fuerte Tiuna, considerată principala bază militară din Caracas, situată în sudul capitalei. Zona ar fi rămas complet fără alimentare cu energie electrică, iar un incendiu de mari proporții a fost vizibil în primele minute de după explozii, urmat de un nor dens de fum cenușiu.

De asemenea, ar fi fost lovite baza aeriană La Carlota și alte instalații militare din Caracas, inclusiv Cazarma Montană, locul unde se află rămășițele fostului lider venezuelean Hugo Chávez. Atacuri au mai fost semnalate în Maracay, La Guaira și la aeroportul Higuerote, pe coastă. Imaginile publicate online surprind și elicoptere survolând capitala.

Reacția guvernului de la Caracas

Guvernul Venezuelei a acuzat imediat Statele Unite că atacă țara pentru „a prelua controlul asupra resurselor strategice ale Venezuelei, în special asupra petrolului şi mineralelor sale”. Autoritățile de la Caracas au susținut, de asemenea, că acțiunile Washingtonului riscă să destabilizeze întreaga Americă Latină, calificând operațiunea drept un act „extrem de grav” de „agresiune imperialistă”.

Situația rămâne extrem de tensionată, iar autoritățile americane nu au oferit, până la acest moment, confirmări oficiale suplimentare în afara declarațiilor făcute de Donald Trump.