Cei doi lideri urmează să se întâlnească la reședința lui Donald Trump de la Mar-a-Lago, începând cu ora 13:00, ora locală, respectiv 20:00, ora României. Potrivit informațiilor transmise de BBC, discuțiile se vor concentra pe chestiunile rămase nerezolvate legate de teritoriu și pe eventualele garanții de securitate pentru Ucraina.

Întâlnirea este considerată una cheie, având în vedere presiunea timpului și dorința ambelor părți de a contura un cadru clar pentru continuarea negocierilor.

Anterior deplasării în Statele Unite, Volodimir Zelenski a transmis, într-un mesaj publicat pe Telegram, că există posibilitatea ca unele decizii importante să fie luate înainte de finalul anului.

Liderul ucrainean a subliniat că soluțiile depind atât de sprijinul acordat Ucrainei, cât și de presiunea exercitată asupra Rusiei, astfel încât aceasta să resimtă consecințele agresiunii sale.

Declarațiile vin într-un moment în care Kievul încearcă să mențină sprijinul internațional într-un context militar extrem de tensionat.

Cu mai puțin de două ore înainte de întâlnirea cu liderul ucrainean, Donald Trump a anunțat că a avut o discuție telefonică pe care a catalogat-o drept foarte productivă cu președintele rus, Vladimir Putin. Mesajul a fost publicat de Trump pe platforma sa Truth Social.

„Tocmai am avut o bună discuţie telefonică, foarte productivă, cu preşedintele rus Vladimir Putin, înainte de întâlnirea mea, astăzi la ora 13.00, cu preşedintele ucrainean Zelenski. Președintele Putin m-a felicitat pe mine și pe Statele Unite pentru Marea Realizare a Păcii în Orientul Mijlociu, ceva la care, a spus el, s-a visat de secole”, a scris Trump pe Truth Social, duminică.

De asemenea, Trump mai scrie că a convenit cu Putin cu privire la o întâlnire între consilierii de nivel înalt. Aceasta ar urma să aibă loc săptămâna viitoare.

„Întâlnirile inițiale ale Statelor Unite vor fi conduse de Secretarul de Stat Marco Rubio, împreună cu diverse alte persoane care vor fi desemnate. Locul întâlnirii urmează să fie stabilit. Președintele Putin și eu ne vom întâlni apoi într-un loc convenit, Budapesta, Ungaria, pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui Război „neglorios” dintre Rusia și Ucraina.”, a mai scris el.

Conversația a fost confirmată oficial de Kremlin, prin purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov, care a precizat că discuția telefonică a avut loc.

„Da, pot confirma”, a spus Peskov pentru agenţia TASS.

Întâlnirea de duminică dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump este așteptată să se concentreze pe proiectul planului de pace prezentat recent de liderul ucrainean. Pe agendă se află și posibile garanții de securitate bilaterale pe care Washingtonul le-ar putea oferi, precum și un potențial acord economic între cele două state.